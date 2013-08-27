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Приморью нужен богатый инвестор, который найдет здесь Большое Золото
Прошлогодние достижения субъектов Дальневосточного федерального округа с сильной золотодобывающей отраслью вновь впечатлили рынок.
По данным Департамента по недропользованию по ДФО (Дальнедра), в 2012 году в округе суммарно было добыто более 109 тонн золота: 75 тонн рудного и 34,6 тонны россыпного. И это не предел, Союз золотопромышленников предрекает региону существенный рост добычи в недалеком будущем - до 180 тонн уже в ближайшие пять лет. Но в основном за счет традиционных регионов добычи. Приморский край в их число не входит.
Лидером золотодобычи в ДФО стала Амурская область - почти 29 тонн драгметалла. На втором месте Республика Саха (Якутия) - 21,2 тонны (прирост 9,6%); на третьем - Магаданская область - 20,5 тонны (прирост 2,3 тонны). Хабаровский край вообще ушел в отрыв, обеспечив самый высокий в округе процент прироста добычи за один год - 24,4%. Всего там было добыто 18 тонн 56,3 кг золота.
Успехи субъектов, традиционно считающихся золотодобывающими, обеспечены крупными инвесторами. Остальные регионы ДФО пока обойдены их вниманием. В том числе и Приморский край, который считается недооцененным из-за недостатка геологоразведочных работ на золото. Есть мнение, что ситуацию может изменить интерес даже одного крупного инвестора, способного вложить в разведку золота миллионы. А пока краю приходится довольствоваться крохами. Так, в прошлом году в Приморье было добыто 325,8 кг золота, причем полученного в основном попутно из вольфрамового месторождения «Восток-2». Чистая добыча россыпного золота составила 98,8 кг, рудное - не добывалось вообще.
2013-й не принесет серьезных перемен
Текущий добывающий сезон обещает быть доходнее предыдущего для разработчиков россыпей, они могут обеспечить тройное увеличение добычи. А вот для владельцев лицензий на рудное золото вновь окажется провальным.
- Если брать динамику россыпной добычи, то в Приморье она хорошая. Надеемся добыть около 300 кг золота, - говорит руководитель Управления по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) Михаил ПОПОВ. - Как видим, край еще далек от лидеров золотодобычи. Впрочем, мы и не возлагаем больших надежд на россыпи. Их запасов осталось еще лет на пятнадцать.
Приморский край в свое время добывал от 600 кг до 1 тонны россыпного золота в год, основными добытчиками выступали артели старателей «Россия» и «Океан». После их распада на несколько небольших предприятий добыча стала угасать.
- Это было предсказуемо, - считает Михаил Попов. - Предприятие, отрабатывающее россыпные месторождения, должно иметь для стабильной работы и развития не менее 500 кг запасов, что позволяет добывать в год не менее 100 кг золота. Большинство же оставшихся после распада артелей владели мелкими россыпями. Между тем пять стабильно работающих в крае артелей могли бы давать до 500-600 кг россыпного золота ежегодно. Это цифра, вполне реальная для Приморья, тем более что в этом году возобновилась добыча на россыпи реки Бешеной, где лежит 1,5 тонны золота. Мы давно поняли, что надо лицензировать не отдельные мелкие россыпи, а россыпные узлы. И тогда предприятие, отрабатывая одну россыпь, могло одновременно заниматься подготовкой к отработке других. В течение нескольких последних лет обозначились компании, на которые мы возлагаем надежды, - продолжает Михаил Попов. - Они серьезно занимаются проблемами максимального извлечения золота из россыпей, развитием минерально-сырьевой базы.
Как и в других регионах, основной прирост добычи золота в крае могли бы обеспечить месторождения рудного золота, и они здесь есть. Но в Приморье сложилась парадоксальная ситуация: владельцы лицензий на рудное золото не спешат начинать работу. В этом году из не менее 10 лицензионных объектов плановые показатели выполнены только на одном! Деятельности нет даже на самом перспективном месторождении «Глухое». Оно уже дважды выставлялось на аукционы, но и вторичная продажа не повлекла за собой начало работ. Хотя на Глухом 27 тонн ресурсов, которые, по мнению специалистов, знающих месторождение, легко превратить в запасы, надо только вложиться в геологоразведочные работы. Нынешний владелец лицензии имеет еще несколько перспективных рудных площадей, но и там геологоразведочные работы, предусмотренные лицензионными условиями, ведутся в незначительных объемах. Напрашивается вывод: идет поиск покупателя, при этом даже не заботятся о том, чтобы повысить привлекательность месторождений за счет получения новой геологической информации.
В последние годы в Приморье наметился интерес к отработке хвостов - техногенных отходов недропользования, - вторичной переработке россыпей. Этот интерес объясняется более легкой доступностью к такому сырью. Впрочем, оно тоже требует финансовых вложений в техническое оборудование, которое позволило бы извлекать тонкое золото.
Крупным инвесторам становится тесно в традиционно золотодобывающих регионах. Это и позволяет надеяться, что придет время и для приморского золота. «В Приморье есть руды, пригодные для переработки на «Амурском ГМК», - говорит Михаил Попов. - Это, например, сульфидные руды Пасечного месторождения, которые сходны с рудами «Албазино» в Хабаровском крае». А руды Глухого месторождения пригодны для кучного выщелачивания. Но оба месторождения требуют доразведки. Между тем цена на золото падает, за год снижение составило до 20%. Из-за этого предприятия сокращают геологоразведочные работы, в том числе и финансово сильные. В основном добытчики стараются концентрировать ресурсы на добыче, приносящей деньги.
Остается ждать и надеяться на инвестиционные преимущества Приморского края, который в меньшей степени, чем соседние регионы, скован инфраструктурными ограничениями. Хотя и их нельзя исключать как причину недостаточного интереса инвесторов. В Приморском крае практически не осталось свободных земель, и здесь эта проблема стоит особенно остро. Не утихают споры между лесопользователями и недропользователями.
- Парадокс в том, что все действия в отношении земельного законодательства только ухудшают ситуацию в недропользовании, - отмечает руководитель Приморнедр. - Страна, которая живет за счет добычи полезных ископаемых, отдала приоритеты в законодательстве лесу, где высокий уровень незаконного лесопользования и низкая налоговая отдача.
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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