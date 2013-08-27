Корпорация развития Приморского края серьезно взялась за Интегрированную развлекательную зону

Подготовка к саммиту АТЭС позволила построить в Приморском крае целый ряд объектов инфраструктуры, которые, несомненно, повышают инвестиционную привлекательность территории. Однако только этим обеспечить инвестиционный прорыв вряд ли удастся. Именно поэтому основной акцент администрация Приморского края сделала на создании современных институтов развития.

Одним из них стал девелопер - Корпорация развития Приморского края. Созданная недавно, сегодня она ведет работу по созданию в крае современных промышленных площадок, обеспечивает проектирование и строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ) «Приморье».

О том, насколько широки полномочия Корпорации развития, какие задачи она призвана решать и какие результаты уже достигнуты, в интервью «ЗР» рассказал генеральный директор ОАО «Корпорация развития Приморского края» - Игорь ВАТУЛИН.

- Игорь Игоревич, Корпорация развития Приморского края создана совсем недавно. Какие основные задачи она будет решать? Насколько широки ее полномочия? Не будет ли она дублировать функции администрации Приморского края?

- Наша Корпорация входит в систему институтов развития, создающихся в Приморском крае. Ее цель состоит в формировании инвестиционных площадок, индустриальных парков и технопарков на территории Приморского края.

В первую очередь мы будем заниматься решением земельных вопросов – осуществлять предварительный выбор перспективных земельных участков с точки зрения их освоения в целях строительства инвестиционных объектов, заключать соглашения о сотрудничестве с органами местного самоуправления Приморского края в сфере реализации проектов развития территорий, выполнять функции заказчика на период строительства инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. Кроме того, на Корпорацию возложены функции по организации и размещению новых производственных территорий, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры и капитального строительства. В области управления инвестиционными проектами Корпорация будет заниматься проведением землеустроительных работ по формируемым земельным участкам, обеспечением их государственного кадастрового учета, получением правоустанавливающих документов на земельные участки и технических условий и условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. В соответствии с Уставом Корпорация может приобретать права на земельные участки в целях реализации инвестиционных проектов, создавать инфраструктуру на возводимых инвестиционных объектах, заключать инвестиционные соглашения с инвесторами, осуществлять строительные работы и выполнять другие виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

Что касается дублирования функций администрации края, то этого, уверен, не произойдет. Мы взаимодействуем с профильными департаментами, но вместе с тем являемся прежде всего сервисной структурой для инвесторов, обеспечивающей решение всего комплекса вопросов, связанных с получением земельных участков для реализации инвестиционного проекта.

- Опыт создания корпораций развития есть лишь в нескольких регионах России (на юге и в Якутии). Анализировали ли вы их опыт? Применим ли он для Корпорации развития Приморского края?

- Безусловно, создание Корпорации – это выверенное решение. Оно возникло в процессе изучения лучшего мирового и российского опыта в области управления инвестиционной деятельностью регионов. Знакомство с опытом других субъектов производилось как в очном, так и заочном режиме. Еще в феврале текущего года делегация Приморского края выезжала в Калужскую область – один из лидеров в России по созданию благоприятного инвестиционного климата - для изучения опыта этого региона в области организации работы с инвесторами, создания и функционирования институтов развития. В Калужской области сформирована обширная инвестиционная инфраструктура, которая обеспечила области серьезные результаты в привлечении инвестиций. Мы также основываемся на опыте некоторых других регионов. Например, в Воронежской области создано Государственное бюджетное учреждение «Агентство по инвестициям и государственно-частному партнерству», которое оказывает содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов, формировании и развитии индустриальных парков и инфраструктурных проектов, развитии государственно-частного партнерства и т.д. Данная организация имеет разветвленную организационную структуру, в составе которой 8 отделов, в том числе отдел инфраструктуры и земельных ресурсов. Кроме того, мы изучали опыт Северо-западного федерального округа, Томской области, Ростовской области. Зарубежный опыт также не остался без нашего внимания. Прежде всего мы рассматривали опыт ближайших соседей. КНР входит в десятку первых стран по привлечению прямых иностранных инвестиций. В стране создано Investment Promotion Agency (CIPA) Ministry of Commerce, в функции которого входит оказание помощи инвесторам, в том числе и такой, которую планирует оказывать наша Корпорация. В Республике Корея существует Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), представительство которой функционирует в нашем крае. Деятельность агентства предусматривает оказание услуг, направленных на поддержку инвесторов в различных областях.

Имеющийся опыт составляет большую ценность для нашего региона. Мы, безусловно, используем его при формировании институтов развития в крае.

- Организационно-правовой статус Корпорации – открытое акционерное общество. То есть она будет заниматься в том числе и коммерческой деятельностью?

- Корпорация, созданная в форме открытого акционерного общества, и является коммерческой организацией, а следовательно, вопросы финансирования ее деятельности решаются так же, как и у других коммерческих организаций, то есть за счет прибыли. На данный момент сформирован уставный капитал, который при необходимости может быть изменен в соответствии с действующим законодательством. Обществом формируется резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли.

- Как планируется развивать индустриальные парки? Что сегодня уже сделано для реализации этого проекта?

- Работа по созданию индустриальных площадок уже идет. Специализация таких площадок может быть различной. Например, в настоящее время существуют планы по созданию транспортно-логистического центра в Надеждинском районе на юге Приморского края. Здесь предполагается разместить транспортно-логистический центр по переработке грузов, поступающих по Транссибу, федеральной автотрассе М-60 «Уссури», новой автодороге «Де-Фриз - Седанка - Патрокл». На индустриальной площадке площадью более 2,9 тыс. га есть все необходимое для размещения крупных предприятий: дороги, водо- и энергоснабжение, очистные сооружения. Проект также предусматривает строительство новой ЛЭП и электроподстанции, корректировку схемы газоснабжения Надеждинского района. Создание индустриальных площадок в Приморье – это относительно новое направление в экономике. Однако уже подобрано четыре территории для формирования таких площадок. Помимо Надеждинского района это еще площадки в Уссурийске, Хасанском и Шкотовском районах. Интерес к этим проектам проявляют не только российские инвесторы, но и представители бизнеса из Республики Корея. В настоящее время ведется работа по формированию этих площадок и их подготовке для размещения производственных и транспортно-логистических объектов.

- Одним из основных проектов ОАО «Корпорация развития Приморского края» называли развитие игорной зоны. На какой стадии этот проект сегодня и какие задачи стоят на ближайшее будущее?

- Корпорация развития Приморского края реализует один из перспективных и приоритетных проектов в Приморье, выполняя функцию генерального девелопера территории Интегрированной развлекательной зоны, осуществляет привлечение инвесторов, обеспечивает проектирование и строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В настоящий момент ведется строительство автодороги, построены внеплощадочные сети водопровода, осуществляется строительство многофункционального гостиничного комплекса с казино.

В целях реализации инвестиционного проекта передано в субаренду восемь частей земельного участка для строительства комплекса игорных заведений, гостиниц, объектов спортивно-развлекательного назначения.

В соответствии с международными стандартами осуществлена модель по привлечению крупных инвесторов и операторов игорного бизнеса. В течение нескольких месяцев планируется подписать соглашения о реализации инвестиционного проекта c международными признанными владельцами казино.

Согласно заявлениям операторов, гарантия своевременного создания необходимой инфраструктуры в ИРЗ является ключевым фактором для принятия решения об инвестициях в строительство объектов развлекательной зоны. Поэтому сегодня перед Корпорацией стоит задача в максимально короткий срок создать инфраструктуру для вхождения операторов в проект, развить сопутствующие сервисы, обеспечивающие надежную систему безопасности и бесперебойную работу всех коммуникаций.

Развлекательная зона будет обладать большим потенциалом по формированию туристического потока, обеспечит край весомыми налоговыми поступлениями и создаст дополнительные рабочие места не только в ИРЗ, но и даст толчок развитию в смежных отраслях – транспорт, сервис, сельское хозяйство.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.