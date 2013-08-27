В Приморье идет создание базы для развития рыбохозяйственного кластера

Согласно предварительным подсчетам, для создания кластера потребуется 39 млрд рублей. Предполагается, что 11 млрд будет выделено из федерального бюджета, 3 млрд - из бюджета Приморского края и порядка 25 млрд руб. составят частные инвестиции.

На прошлой неделе губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел рабочее совещание по вопросу создания рыбохозяйственного кластера, поручив вице-губернатору Сергею СИДОРЕНКО и директору департамента рыбного хозяйства Александру ПЕРЕДНЕ максимально ускорить процесс.

Напомним, впервые идею создания на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающего кластера с современной портовой инфраструктурой и холодильными мощностями высказал президент Владимир ПУТИН. Идея была озвучена в марте, и уже в конце июля проект, представленный губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, был одобрен на заседании Правительственной комиссии.

«Преимущество создания кластера в Приморье обусловлено многими факторами: достаточная ресурсно-сырьевая база, развитый рыбохозяйственный комплекс, наличие необходимой транспортно-логистической инфраструктуры, мощных морских портов и железнодорожных транспортных узлов, а также прямой выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль», - отметил вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ.

По итогам заседания он поручил Минвостокразвития России включить проект по созданию рыбоперерабатывающего кластера в федеральную целевую программу по развитию Дальнего Востока. Кроме этого, были выдвинуты предложения по поводу того, как сделать проект привлекательным для бизнеса.

«Строительство всех этих объектов на одной площадке позволит увеличить объем конкурентоспособной рыбопереработки на берегу с дальнейшей продажей на внешние и внутренние рынки, а также вывести прибрежное производство марикультуры на цивилизованный уровень», - подчеркнул губернатор края Владимир Миклушевский.

Проект подготовила рабочая группа, сформированная администрацией Приморского края, куда вошли и представители рыбацких ассоциаций. В качестве возможной площадки для строительства рыбохозяйственного кластера сегодня рассматриваются три участка – два в районе поселка Славянка и один в Шкотовском районе. Окончательное решение о том, где будет построен комплекс, пока не принято.

Согласно предварительным подсчетам, для создания кластера потребуется 39 млрд рублей. Предполагается, что 11 млрд будет выделено из федерального бюджета, 3 млрд - из бюджета Приморского края и порядка 25 млрд руб. составят частные инвестиции.

«Этот проект очень важен для нас, - отмечает глава региона. – Сейчас главное – провести переговоры с разработчиками мощных рыбоперерабатывающих комплексов в Пусане и Даляне. Нужно перенять передовой опыт специалистов, которые их проектировали, а также определить инвесторов, заинтересованных в проекте».

В середине августа к проекту рыбоперерабатывающего кластера добавился перечень поручений, утвержденных президентом, по обеспечению населения качественной рыбопродукцией.

«Задачи, которые поставлены в рамках госпрограммы по развитию рыбного комплекса Приморского края, серьезно корреспондируются с теми положениями, которые определены в поручениях президента, – прокомментировал вице-губернатор Сергей Сидоренко. – Могу сказать, что работа по этим направлениям в Приморье уже ведется».

В частности, сейчас прорабатывается вопрос о создании на территории края двух рыбных рынков. В ряде «спальных» районов муниципальных образований организована торговля рыбопродукцией как с передвижных торговых точек, так и со стационарных лотков.

Исходя из современных принципов здорового питания, в России ставится задача увеличить потребление рыбопродукции. Но вопрос обеспечения населения качественной рыбой напрямую связан с развитием рыбопереработки.

«Приморец в среднем потребляет на 10 кг больше рыбы в год, чем средний россиянин, - говорит Сергей Сидоренко. – И для нас важно, чтобы вся рыбопродукция была высокого качества. Для этого необходимо развивать береговую рыбопереработку, и большую роль в этом играют механизмы субсидирования рыбоперерабатывающих комплексов. Важно, что объем рыбопереработки в Приморье ежегодно увеличивается. Если же говорить о создании рыбохозяйственного кластера, то, по оценкам ученых, это позволит хранить и перерабатывать на российском берегу до двух третей рыбопродукции, добытой на Дальнем Востоке».

По данным статистики, рыбохозяйственный комплекс Приморского края показывает уверенную положительную динамику. Вылов приморскими предприятиями в первом полугодии 2013 г. составил треть от общероссийских показателей и около 40% от вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Производство пищевой рыбопродукции в первом полугодии 2013 г. увеличилось на 9% по сравнению с первым полугодием 2012 г. Численность работников, занятых на предприятиях рыбной отрасли Приморья, составляет более 12 тыс. человек.

Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.