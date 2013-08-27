Лучшими в Приморье признаны проверенные товары

Подведены итоги краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2013». Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, победителями признаны 25 производителей.

В их числе - ООО «Приморский кондитер», ОАО «Владхлеб», ООО «Ратимир», ООО «Владивостокский рыбокомбинат», ООО «Арсеньевский молочный комбинат» и другие. Их продукция хорошо знакома жителям Владивостока и Приморья. Победа в конкурсе дает им право маркировать товар соответствующим знаком в течение двух лет.

Смотр-конкурс «Лучший товар Приморья 2013 года» является региональным этапом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». По его результатам определены 19 производителей, которые представят край на Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.