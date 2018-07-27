Во Владивостоке завершился первый день деловой программы МДМС-2018

На Международном дальневосточном морском салоне, который проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля, завершились мероприятия первого дня деловой программы

Крупнейшее отраслевое мероприятие в России организовано Министерством промышленности и торговли РФ. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.

Центральным событием первого дня стало Пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий», в котором приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Сергей Авакянц, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судостроительная корпорация» Игорь Шакало и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

С приветственным словом перед участниками Международного дальневосточного морского салона выступил глава Приморья Андрей Тарасенко: «Выбор Владивостока в качестве площадки Салона открывает широкие возможности не только для межрегионального, но и международного сотрудничества, в первую очередь, со странами АТР. Сегодня среди участников форума очень много представителей этих государств, что подтверждает растущий интерес к продукции российского судостроения. Дальневосточный морской салон представит весь потенциал и возможности отечественного гражданского судостроения и судоремонта, военного кораблестроения, судоходства и портовой инфраструктуры. Особенность Морского салона во Владивостоке – насыщенная деловая программа. Мы подготовили большую культурную программу для участников и гостей Морского салона. Уверен, Салон станет заметной международной площадкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе для взаимодействия отечественных и зарубежных компаний, налаживания деловых контактов, продвижения российской продукции на международные рынки».

Участники Салона и гости Приморского края приняли участие в тематических панельных сессиях, посвященных актуальным вопросам развития судостроения и смежных областей промышленности. Среди тем дискуссий первого дня деловой программы: взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, цифровая навигация, трекинг судов, глобальные тенденции отрасли и технологии освоения Мирового океана.

Помимо официальной части Салона для участников организована обширная выставочная программа. На площади более 1200 квадратных метров свои проекты и разработки представляют ведущие предприятия, такие как АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», АО «Зеленодольский завод имени А.M.Горького», АО «Восточная верфь», АО ВП «Эра», ООО «Судостроительный комплекс Звезда», АО «Армалит» и другие.

Во Владивостоке для гостей МДМС-2018 подготовлена и культурная программа. На разных площадках в городе проходит более 10 мероприятий: выставок, концертов, спектаклей и экскурсий.

В первый день деловой программы современная площадка кампуса Дальневосточного федерального университета приняла уже более 1000 гостей, в числе которых руководители ведущих судостроительных компаний и предприятий отрасли в России, а также представители иностранных делегаций более чем из 15 стран.

Деловая программа продолжится на площадке Салона 28 июля. В завершающий день МДМС-2018 участники мероприятий обсудят развитие судоходства в Арктике, добычу биоресурсов и обновление промыслового флота, а также будущее водного туризма. Кроме того, на площадке пройдут Конференция «Маринет» национальной технологической инициативы и Открытое заседание дальневосточной подгруппы НТИ «Маринет».

Полная программа событий Международного дальневосточного морского салона – 2018 доступна на официальном сайте: www.ifemshow.org.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.