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Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке

27 Июля 2018, 17:31 | Приморье
Большой список помещений выставлен на продажу на островах Русском и Попова

Более 20 нежилых помещений, включенных в программу приватизации муниципального имущества, утвержденную Думой города города, выставлены на аукцион во Владивостоке. Аукционы назначены на 21 и 27 августа 2018 года.

Так, в списке предлагаемых – подвальные и цокольные помещения на ул. 1-й Морской, 6/25, Кирова, 18, на Херсонской, 4 и Херсонской, 20, Южно-Уральской, 26, Океанском пр., 107.

Большой список помещений выставлен на продажу на островах Русском и Попова.

Площадь помещений – различная, качество и сохранность - тоже. Так, на Херсонской, 4 помещения составляют более 320 кв. метров, на ул. Беляева, 7 – 118 кв. метров. Соответственно и цена – различна и зависит от характеристик объекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

К примеру, в центре города начальная цена – более высока, на островах – стартовая стоимость – от полумиллиона до 1 млн. рублей. Объекты можно использовать под склады, офисы, торговые помещения, для предприятий услуг. Кроме того, на месте объектов при необходимости можно возводить новые – в соответствии с градостроительным законодательством.

Приватизация важна для пополнения городского бюджета, а также для развития предпринимательства.

По поручению главы города Виталия Веркеенко, вся информация размещена максимально доступно для потенциальных покупателей: предприниматели заранее могут познакомиться с условиями аукциона, с предложенными объектами, оценить перспективы их использования.

Информация размещена не только на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность» - «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»), но и на сайте torgi.gov.ru

Все справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: аукцион  недвижимость 



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