Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке
Более 20 нежилых помещений, включенных в программу приватизации муниципального имущества, утвержденную Думой города города, выставлены на аукцион во Владивостоке. Аукционы назначены на 21 и 27 августа 2018 года.
Так, в списке предлагаемых – подвальные и цокольные помещения на ул. 1-й Морской, 6/25, Кирова, 18, на Херсонской, 4 и Херсонской, 20, Южно-Уральской, 26, Океанском пр., 107.
Большой список помещений выставлен на продажу на островах Русском и Попова.
Площадь помещений – различная, качество и сохранность - тоже. Так, на Херсонской, 4 помещения составляют более 320 кв. метров, на ул. Беляева, 7 – 118 кв. метров. Соответственно и цена – различна и зависит от характеристик объекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
К примеру, в центре города начальная цена – более высока, на островах – стартовая стоимость – от полумиллиона до 1 млн. рублей. Объекты можно использовать под склады, офисы, торговые помещения, для предприятий услуг. Кроме того, на месте объектов при необходимости можно возводить новые – в соответствии с градостроительным законодательством.
Приватизация важна для пополнения городского бюджета, а также для развития предпринимательства.
По поручению главы города Виталия Веркеенко, вся информация размещена максимально доступно для потенциальных покупателей: предприниматели заранее могут познакомиться с условиями аукциона, с предложенными объектами, оценить перспективы их использования.
Информация размещена не только на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность» - «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»), но и на сайте torgi.gov.ru.
Все справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
Новости тематики
- Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке
- Кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости проведут в Приморье
- Компания DNS представила новый загородный поселок
- Рост цен на жилье во Владивостоке никто и ничто не остановит
- Чемпионат мира по футболу обвинили в некоторых бедах Владивостока
- "Квадрат" плохо катится
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Арсеньев – с новым домом!
- Жилье все-таки дорожает
- Застройщики штурмуют Орлиную сопку
Новости раздела
- Во Владивостоке завершился первый день деловой программы МДМС-2018
- Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке
- Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости проведут в Приморье
- ВЭФ станет площадкой очередного Госсовета
- Достижения резидентов технопарка "Русский" будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
- Яблоневую спустили в карьер
- На приморском побережье появится новый специализированный порт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора