Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет

Продолжается кампания по закреплению долей квот на новый период – следующие 15 лет. Вчера на сайте Росрыболовства размещен протокол заседания комиссии по распределению и закреплению долей квот на Дальневосточном бассейне.

Доли рассчитаны по минтаю, тихоокеанской сельди, треске, палтусам, крабам и другим объектам промысла в российской экономической зоне с учетом «исторического принципа»

Как следует из документа, рассматривались результаты расчета долей квот. По итогам составлено два списка: перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квоты и которые допущены к заключению договоров и перечень заявителей, которым отказано в закреплении доли квоты по результатам расчета.

Теперь рыбопромышленные компании должны подписать договора с Росрыболовством. Но дальневосточные рыбаки, особенно крабололовы, продолжают волноваться относительно попыток отдать дорогостоящие ресурсы, типа крабов, на аукционы. Подробности читайте в очередном номере дальневосточной газеты «Золотой Рог».