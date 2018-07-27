Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет
Продолжается кампания по закреплению долей квот на новый период – следующие 15 лет. Вчера на сайте Росрыболовства размещен протокол заседания комиссии по распределению и закреплению долей квот на Дальневосточном бассейне.
Доли рассчитаны по минтаю, тихоокеанской сельди, треске, палтусам, крабам и другим объектам промысла в российской экономической зоне с учетом «исторического принципа»
Как следует из документа, рассматривались результаты расчета долей квот. По итогам составлено два списка: перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квоты и которые допущены к заключению договоров и перечень заявителей, которым отказано в закреплении доли квоты по результатам расчета.
Теперь рыбопромышленные компании должны подписать договора с Росрыболовством. Но дальневосточные рыбаки, особенно крабололовы, продолжают волноваться относительно попыток отдать дорогостоящие ресурсы, типа крабов, на аукционы. Подробности читайте в очередном номере дальневосточной газеты «Золотой Рог».
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Промысел вне границ
- Рыбаки включили сирены
- Прибрежные квоты раздора
- Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Рыбаки гудят. Против квотных аукционов
Новости раздела
- Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости проведут в Приморье
- ВЭФ станет площадкой очередного Госсовета
- Достижения резидентов технопарка "Русский" будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
- Яблоневую спустили в карьер
- На приморском побережье появится новый специализированный порт
- Во Владивостоке "муравейник" вырос рядом с "ямой"
- Китайские энергоаппетиты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына