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Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
Одна из немногочисленных оставшихся на Эгершельде зеленых зон может быть уничтожена из-за строительства многоквартирного дома. Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй», подконтрольная давним соратникам и бизнес-партнерам краевого депутата-строителя Андрея ИЩЕНКО, через суд добивается выделения земельного участка на улице Верхнепортовой во Владивостоке.
Потребует ли ситуация вмешательства первых лиц города и края - по аналогии со сквером на Бестужева - станет ясно в ближайшие недели.
Не первая попытка
Несколько лет назад данный земельный участок на Верхнепортовой уже был предметом судебного спора. Как следует из решения Арбитражного суда Приморского края от 10 июля 2017 года, участок с кадастровым номером 25:28:020032:37, расположенный в районе МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО, еще в 2006 году сдала в аренду ЗАО «Фокинская компания» администрация Владивостока. Спустя несколько лет ООО «Солидный дом», получившее участок в аренду по договору уступки в конце 2012 года, вознамерилось построить на нем 23-этажный жилой дом. Но, к счастью, дальше планов дело не пошло.
В связи с изменениями в законодательстве к моменту истечения 10-летнего срока аренды участка функции арендодателя выполнял краевой Департамент земельных и имущественных отношений, в июле 2017 года по суду добившийся возращения земли. Но вскоре на привлекательную землю на Эгершельде положила глаз «Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй», которая обратилась в департамент с просьбой предоставить ей данный земельный участок для целей строительства многоквартирного жилого дома. 2 апреля 2018 года потенциальный застройщик получил отказ - как рассказали газете «Золотой Рог» в администрации Приморья, основанием для такого решения стал целый ряд причин.
- Часть земельного участка расположена в границах санитарно-защитных зон предприятий, санитарных разрывах. Согласно законодательству, территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей, также не допускается размещение на ней жилой застройки. Также земельный участок пересекает объект муниципального значения улично-дорожной сети; на нем расположены объекты электросетевого хозяйства, дорога с грунтовым покрытием, подпорная стена. Часть участка находится в «красных линиях». Кроме того, данный земельный участок покрыт зелеными насаждениями и используется для кратковременного отдыха, прогулок, прохода неограниченного круга лиц, - прокомментировали в департаменте земельных и имущественных отношений.
Кроме того, в администрации Приморья акцентировали, что в соответствии с Правилами землепользования и застройки ВГО в случае, если участок покрыт растительностью более чем на 70 процентов и используется для кратковременного отдыха, прогулок, прохода неограниченного круга лиц, то он используется исключительно с видом разрешенного использования «Парк - место общего использования». На таком участке запрещено возведение не только объектов капитального строительства, но и временных объектов, а также уничтожение зеленых насаждений.
Новая точка напряжения
Правда, у зарегистрированной чуть больше года назад строительной компании имеется свой взгляд на вопросы сохранности зеленых зон во Владивостоке. И он кардинально отличается от позиции департамента земельных и имущественных отношений Приморского края. Несколько недель назад ИСК «Аврора-строй» обратилась в арбитраж, чтобы оспорить решение департамента об отказе в предоставлении земли. Подобная настойчивость в отношении зеленой зоны на Верхнепортовой особенно удивительна, учитывая, что другие компаньоны известного в Приморье политика и бизнесмена Андрея Ищенко (в том числе обличенные властью) неустанно борются за сохранность пляжа в бухте Федорова и сквера на ул. Бестужева, расположенных в сотнях метров от потенциальной стройплощадки…
Не исключено, что вскоре территория, на которую нацелились строители, станет еще одной точкой напряжения на Эгершельде. В этой связи уместно вспомнить о том, что у городских и краевых властей в случае с Бестужева уже был опыт усмирения даже самых настойчивых «строителей». Тем временем Арбитражный суд Приморья оставил заявление ИСК «Аврора-строй» без движения до 2 августа: как следует из определения суда, оно было подано с нарушением требований Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Добавим, что за последние годы Градостроительный совет при главе Владивостока не раз рассматривал проекты высотной застройки в указанном районе улицы Верхнепортовой. Главное замечание членов совета касалось транспортной проблемы Эгершельда, которая усугубляется вместе со строительством все новых и новых высоток на полуострове. Новый объект, к тому же расположенный вблизи от основной трассы, связывающей район Торгового порта и Маяка с центром, вряд ли поспособствует разгрузке транспортной сети этой части Владивостока.
Досье "Золотого Рога": По данным портала «За честный бизнес», учредителем зарегистрированной в июне 2017 года ООО «Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй» является Александр БЛУДОВ, также выступающий в роли соучредителя благотворительного фонда «Вместе сможем больше», президентом которого является Андрей Ищенко. Возглавляет ИСК «Аврора-строй» генеральный директор Сергей БЕЛОВ, который в строительном бизнесе Андрея Ищенко (СК «Аврора-строй»), согласно официальному сайту компании, числится первым заместителем гендиректора. Отметим, что в 2017 году Сергей Белов пошел по стопам своего шефа, избравшись депутатом Думы Владивостока в общей части списка КПРФ. Важная деталь: ООО «ИСК «Аврора-строй», ООО «СК «Аврора-строй» и фонд «Вместе сможем больше» зарегистрированы в соседних кабинетах офисного здания на Запорожской, 77 во Владивостоке.
На фото: В восстановлении скандально известного сквера на ул. Бестужева пришлось поучаствовать лично губернатору края Владимиру Миклушевскому. Сегодня в районе мыса Эгершельда зреет новый «скверный» скандал.
Юрий РОГОВ.
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