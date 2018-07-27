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Кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости проведут в Приморье
Теперь определять кадастровую стоимость будут не коммерческие организации, а специально созданные в регионах государственные учреждения. До конца этого года специалистам предстоит собрать сведения о всех объектах капитального строительства и земельных участках лесного фонда, находящихся на территории государства. Как стало известно в ходе пресс-конференции с директором краевого департамента земельных и имущественных отношений Александром Подольским и руководителем регионального Центра кадастровой оценки Анной Самойленко, в Приморье таких точек – более 1,3 миллиона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Александр Подольский рассказал, что до 2017 года в стране существовала система проведения кадастровой оценки, при которой с профильной коммерческой организацией в соответствии с 44-ым федеральным законом заключался государственный контракт на проведение оценки стоимости того или иного объекта. Далее на основании заключения, выданного независимыми оценщиками, сведения об объекте заносились в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Росреестра. Теперь же подход полностью изменен.
По новому закону кадастровая оценка будет проводиться не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года
«Сейчас все полномочия по проведению кадастровой оценки объектов недвижимости перешли к субъектам. В регионах созданы специализированные государственные организации, которые будут заниматься проведением оценки. Специалисты этих учреждений будут специализироваться только на данной деятельности и будут проводить ее в соответствии с методиками, которые уже разработаны Министерством экономического развития России», – сообщил глава департамента.
Он подчеркнул, что в Приморском крае кадастровая оценка объектов капитального строительства и земель лесного фонда будет проведена в 2019 году, однако в отличие от системы, которая существовала ранее, проведению оценки теперь предшествует большой подготовительный этап сбора, обработки и систематизирования информации. Он будет осуществлен в регионе до конца 2018 года. Заниматься данной деятельностью будет Центр кадастровой оценки Приморского края, созданный в декабре 2017 года. Специалистам-оценщикам предстоит собрать данные, а затем определить кадастровую стоимость более 1,3 миллионов объектов.
«Новая система затрагивает практически каждого жителя Приморья, ведь если раньше налог на недвижимое имущество начислялся от инвентаризационной стоимости объекта, то с 2020 года он будет начисляться от кадастровой стоимости. Поэтому каждый собственник такого имущества заинтересован в том, чтобы сведения о его объекте были достоверными», – отметила Анна Самойленко, добавив, что кадастровая оценка также повлияет на расчет ставок арендных площадей и выкупной цены земельных участков.
По ее словам, до конца 2018 года каждый житель края может подать декларацию о характеристиках своих объектов недвижимости в Центр кадастровой оценки Приморья. В перечень объектов, подлежащих декларированию, входят здания, сооружения, помещения, имущественные комплексы, машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также земельные участки, находящиеся в собственности. Подчеркнуто, что в случае, если собственник не предоставит сведения об объекте, то кадастровая оценка будет проведена по тем данным, которые занесены в ЕГРН.
«Сейчас эти сведения несовершенны, поскольку раньше многие факторы при проведении оценки просто не учитывались. Новая система принимает во внимание максимальное количество выходных данных, которые впоследствии повлияют на кадастровую стоимость и размер налога на имущество и землю. Например, будут учтены сведения о материале стен объекта, дате его постройки, площади, месте расположения и другие. Во многих случаях это позволит снизить налог. Поэтому очень важно, чтобы информация была достоверной и не получилось так, что человек, имея, например, деревянный ветхий дом, платил за него, как за кирпичный», – пояснила она.
В целом, по словам Александра Подольского, новая оценка будет проведена более качественно, поможет сформировать более справедливый критерий при налогообложении и позволит существенно снизить количество обращений граждан.
Отмечено, что по новому закону кадастровая оценка будет проводиться не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года.
Важно: форма декларации об объектах недвижимого имущества и образцы ее заполнения размещены на сайте Центра кадастровой оценки Приморского края. Подать декларацию в учреждение можно тремя способами: в электронной форме через сайт организации, почтовым отправлением или лично по адресу: 690078, Приморский край, Владивосток, проспект Острякова, 49, офис 505.
Предварительные данные об объектах недвижимости будут размещены на сайте Центра кадастровой оценки Приморья, департамента земельных и имущественных отношений края и Росреестра.
Вопросы можно задать сотрудникам центра по телефону: 8 (423) 240-08-50.
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