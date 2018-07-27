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ВЭФ станет площадкой очередного Госсовета

27 Июля 2018, 14:36 | Приморье

Заседание президиума Государственного совета под руководством президента России Владимира ПУТИНА пройдет во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ). На нем будут представлены предложения социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, включая Приморский край, для включения их в 12 национальных проектов страны.

«Майским Указом» президента России 2018 года определены 12 национальных проектов и программ социально-экономического развития России. По каждому из них на федеральном уровне созданы рабочие группы, которые учитывают все предложения и замечания регионов Дальнего Востока.

Как отмечают в Минвостокразвитии, будут подготовлены предложения, которые не звучали в 12 национальных проектах. Например, в сфере здравоохранения не было показателя по борьбе с туберкулезом, но для Дальнего Востока это - проблема, требующая дополнительного финансирования. Поэтому сегодня ведется сбор предложений, характерных для макрорегиона, чтобы находить пути решения на уровне федеральных министерств.

Задачу активнее готовить для отраслевых федеральных органов власти именно такие предложения, которые касаются создания особых условий для дальневосточных регионов, ставит вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: госсовет  вэф 



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