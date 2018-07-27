Достижения резидентов технопарка "Русский" будут представлены на ВЭФ во Владивостоке

Презентация достижений резидентов технопарка "Русский" пройдет в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

Идея о необходимости создания на острове Русский системы для поддержки стартапов впервые была озвучена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на II Восточном экономическом форуме в 2016 году. Год спустя, на ВЭФ-2017, состоялась торжественная церемония открытия технопарка «Русский» и подписание соглашения между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Фондом «Сколково».

С сентября 2017 года резидентами технопарка стали 65 компаний из шести регионов Дальневосточного федерального округа. Все резиденты ведут работу над инновационными проектами, активное участие в которых принимают студенты, аспиранты и преподаватели ДВФУ.

Предполагается, что презентация достижений технопарка «Русский» и участие его резидентов в ВЭФ-2018 позволит активизировать процесс привлечения российских и иностранных инвестиций для формирования территории технологического предпринимательства и строительства технико-внедренческого парка в соответствии с Концепцией развития острова Русский, утвержденной Правительством России.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".