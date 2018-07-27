Яблоневую спустили в карьер

Несмотря на жалобы жителей в тихом пригороде Владивостока продолжается шумная несанкционированная добыча скального грунта

На улице Яблоневой в пригородном районе Владивостока Черная речка неизвестные лица на нескольких участках вырубили деревья и ведут добычу грунта. Причем эта добыча ведется, несмотря на обещания городской администрации и прокурора города «разобраться» с ситуацией.

Как сообщала пресс-служба администрации Владивостока, в июне глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО и прокурор города Сергей ЛУБЕНЕЦ на совместном приеме заслушали информацию, с которой от имени жителей пригородного района обратилась жительница Екатерина АХМЕДЬЯНОВА.

«По моим данным, в районе одного из жилых домов по улице Яблоневой приобретен земельный участок, который используют не для строительства индивидуального жилого дома, а, судя по всему, в качестве карьера. С утра до позднего вечера здесь работает тяжелая техника, шум и вибрация не дают покоя жителям рядом стоящих домов. С объекта вывозится по 20-30 грузовиков грунта в день, и приезжающие водители частенько спрашивают у нас: «А где тут карьер?» Более того, на участке вырублены деревья. Словом, здесь явно нарушен не только покой людей, но и законодательство. Более того, похоже, что хозяин участка планирует расширить свои строительные работы. Мы обращаемся к вам с просьбой организовать соответствующее расследование», - заявила активистка.





Сразу же на приеме выяснилось, что «земельные участки, которые значатся в обращении, являются неразграниченными и не были предоставлены никому ни в собственность, ни в аренду», о чем сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры Алла ШЕСТЕРЯКОВА. Естественно, строительство или просто добыча грунта без официального выделения участка не могут вестись законно. А начальник управления охраны окружающей среды и природопользования города Антон БИБИКОВ сообщил, что по этой информации уже работала комиссия, выявившая незаконную вырубку, повреждения деревьев и уничтожение растительного слоя. Хотя материалы проверок были оформлены и переданы в полицию для принятия мер в соответствии с законодательством, официального ответа от УМВД в администрацию не поступало.

Городской прокурор пообещал разобраться и взять ситуацию на «карьерных участках» ул. Яблоневой под контроль. Однако, как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» местные жители, тяжелая техника продолжила работать и к середине июля всего в каких-то 50 метрах от дома №92 и где-то дальше, а машины продолжали вывозить вынутый из сопки грунт.

На фото: Надежды на прокуратуру не сработали – разграбление грунта в пригороде Владивостока продолжается.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.