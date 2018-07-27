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На приморском побережье появится новый специализированный порт
В проект заложены самые современные технологии и совершенное оборудование
На недавней встрече с президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО обсуждал тему развития портового хозяйства в регионе, обозначив ту стратегическую роль, которую отрасль играет в экономике края. Развитие отрасли – это возможность для России укреплять свои позиции на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сегодня через порты Дальнего Востока отгружается порядка 40% экспорта страны, и доля Приморского края здесь превалирующая.
Увеличение пропускной способности существующих портов и строительство новых – это, по существу, один из наиболее актуальных вызовов для региона, который уже несколько лет вынашивает масштабные проекты по организации конкурентоспособных транзитных транспортных коридоров. Однако в реализации проектов возникает немало сложностей, в их числе недостаточная пропускная способность железной дороги, а также требующая срочной модернизации инфраструктура самих портов. И в этом смысле хорошим стимулом для инвесторов в портовое хозяйство может стать режим Свободного порта Владивосток (СПВ), предоставляющий весомые преференции, которые значимы при больших объемах инвестиций и, особенно, на начальном этапе проекта, когда до его окупаемости еще далеко.
Отчасти именно эти открывающиеся возможности стали важным аргументом для АО ХК «СДС-Уголь» (входит в Холдинг «Сибирский Деловой Союз», АО ХК «СДС») при принятии решения о строительстве нового высокотехнологичного специализированного порта, который уже к 2021году должен начать работать в бухте Суходол.
Угольный порт «Суходол», мощностью 20 млн тонн в год, будет действовать в рамках режима Свободного порта (СПВ). Специально созданная для этого компания ООО «Морской порт Суходол» получила статус резидента СПВ и заключила соответствующее соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Получив льготный налоговый режим, компания-инвестор берет на себя вполне определенные обязательства по срокам строительства и объемам инвестиций. По словам генерального директора АО ХК «СДС-Уголь» Геннадия АЛЕКСЕЕВА, в общей сложности в проект будет направлено свыше 30 млрд рублей.
Таким образом, транспортно-логистическая отрасль Приморского края уже в ближайшее время пополнится новым игроком, который намерен с нуля создать крупный даже по российским меркам порт, обеспечить соответствующую инфраструктуру для ускорения движения грузов, в том числе и по приморской части Транссиба. К порту будет построена отдельная железнодорожная ветка от станции Смоляниново.
Новый терминал обеспечит доступ к портовой инфраструктуре для малых и средних угледобывающих предприятий, снизит остроту проблемы со скоростью перевалки угольных грузов, объем которых в дальневосточных портах динамично растет, позволит увеличить скорость оборота вагонов.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были подписаны два важнейших для проекта соглашения между сторонами, чья совместная работа должна обеспечить не только слаженные действия сотен подрядных организаций при строительстве самого порта, но и в дальнейшем хорошую динамику в становлении самого стивидора. Подписантами соглашения выступили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ и президент АО ХК «СДС» Михаил ФЕДЯЕВ.
Активное строительство порта начинается во второй половине 2018 года. Строительство первой и второй очередей порта планируется завершить в 2021 году, что позволит обеспечить перевалку суммарно 12 млн тонн груза в год. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 8 млн тонн.
По информации ХК «СДС-Уголь», проектирование терминала уже завершено, получены положительные заключения по экологическим и государственным экспертизам Главгосэкспертизы по портовым терминалам, а также по внешней инфраструктуре: железнодорожным путям и энергетике.
Специализированный порт для перевалки угля будет построен за пределами населенных пунктов края, и это очень важное обстоятельство. Это позволит снизить техногенную нагрузку портов, уже существующих в городах и поселках Приморья. Как говорят в компании-инвесторе, в проект заложены самые современные технологии и совершенное оборудование, это будет порт нового поколения.
В реализации проекта кузбасских угольщиков очень заинтересована и администрация Приморского края. Новый терминал разместится на землях промышленности и транспорта Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, в северной части бухты «Суходол». Эта территория должна стать новой точкой роста региональной экономики, здесь будут созданы современные рабочие места. Следуя традициям холдинговой компании «СДС», инвестор значительные средства вкладывает и в социальную инфраструктуру близлежащих населенных пунктов, где будут проживать работники предприятия.
Закрепляя эту заинтересованность и готовность к сотрудничеству, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, врио губернатора Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ и президент АО ХК «СДС» Михаил Федяев в ходе ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение по вопросам инвестиций в транспортную отрасль Приморья, строительства специализированного порта «Суходол» и социально-экономического развития Приморского края в целом.
Проект нового порта органично вписан в Транспортную и энергетическую стратегии Российской Федерации до 2030 года и должен стать новой точкой роста для экономики Приморского края.
На фото: Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и президент АО ХК «СДС» Михаил Федяев в ходе ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение о создании нового порта в Приморье.
Фото из архива.
Лариса ЛАРИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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