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Приморское казино назвали убийцей "денег миллионов китайцев"
Интересная статья была опубликована также во влиятельном американском издании The New York Times, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В материале под заголовком «Дальневосточный Лас-Вегас для азиатских игроков» обозреватель Эндрю Хиггинс пишет, что расположенный в 38 километрах от столицы Приморья Владивостока небольшой городок Артем переживает настоящее «нашествие» китайцев и корейцев. Причина в том, что Артем входит в российскую игорную зону «Приморье», куда съезжаются любители азартных игр со всей Восточной Азии.
«Несмотря на приверженность Москвы и Китая развитию двухсторонних отношений, китайцы пока не спешат вкладывать деньги в российской Дальний Восток, однако выстроенное в пригороде Владивостока здание, похожее на роскошный дворец, манит к себе состоятельных азиатов, готовых просаживать здесь целое состояние», – пишет автор.
Казино называется Tigre de Cristal, и пока оно единственное игорное заведение в дальневосточной российской «развлекательной зоне», созданной еще в 2009 году. «Однако власти Приморья надеются, что в ближайшие годы будет построено еще восемь мест для любителей азартных игр. При этом китайцы проявляют интерес к проекту, рассчитывая в ближайшие годы инвестировать сюда более 500 миллионов долларов. Они почувствовали запах успеха и поняли, что от России можно получить не только лес и энергоресурсы, но и неплохо заработать на игорном бизнесе», – отмечает Хиггинс
По его словам, китайцы едут в Артем из-за того, что в Поднебесной действует жесткий запрет на азартные игры. «Они разрешены лишь в полуавтономном Макао, однако для более чем ста миллионов китайцев, живущих в сопредельных с российским Приморьем регионах, игорная зона в Артеме - единственная возможность попытать свое счастье и поймать удачу за хвост. Ради такой поездки китайцы даже влезают в кредиты», - добавляет обозреватель.
Как отмечает автор, Владимир Путин, будучи поборником христианских ценностей, запретил казино и игровые автоматы в 2009 году, заявив, что слишком многие россияне теряют в них последнюю копейку. «Однако для Москвы, по всей видимости, нет никаких проблем, если деньги будут терять миллионы китайцев и другие иностранцы. По всей видимости, так и есть, ведь из этих денег получают зарплату около тысячи местных жителей, которые получили рабочие места с созданием этой игорной зоны», - отмечает Хиггинс.
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