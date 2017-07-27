Представители Канадской Деловой Ассоциации в России и Евразии (CERBA) едут на ВЭФ-2017

Канадская Деловая Ассоциация в России и Евразии (CERBA) организует делегацию для участия в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится 6-7 сентября во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ожидается, что в состав делегации войдут около 10 канадских компаний, среди которых такие всемирно известные корпорации, как Kinross Gold, Bombardier, Pratt & Whitney Canada, SNC Lavalin, а также председатель национального совета директоров CERBA Лу Наумовский, президент компании Rare Capital Corp и председатель совета директоров CERBA Британской Колумбии Эрин Чаттер, вице-президент компании Ronald. A. Chisholm и председатель московского совета CERBA Нейтан Хант.

В рамках стратегического партнерства между CERBA и Фондом «Росконгресс» представители компаний из горнометаллургического, аэрокосмического, сельскохозяйственного, финансового секторов представят собственный опыт ведения бизнеса в России и внесут предложения по дальнейшему улучшению делового и инвестиционного климата для иностранного бизнеса.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс»–крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток