Полис со знаком плюс

Продукт «Юбилейный+» от РОСГОССТРАХа защитит владельцев недвижимости от непредвиденных расходов

РОСГОССТРАХ намерен совершить качественный прорыв в одном из исторических страховых видов, с которых начиналась компания, — в страховании жилья и имущества. В начале апреля во всех филиалах системы РОСГОССТРАХ стартовали продажи продукта «Юбилейный+» — доступного инструмента защиты жилья и имущества.

Для Приморского края этот продукт особенно важен, поскольку статистика чрезвычайных ситуаций в регионе, вызванных стихией, фиксирует регулярно существенные масштабы ущерба, в том числе у владельцев домов, коттеджей, дач. Не редки и случаи возникновения пожара в домах. Выплаты РОСГОССТРАХа в Приморском крае по страхованию имущества физических лиц в прошлом году составили порядка 24,4 млн рублей. В этом году уже выплачено около 4 млн. Только по ущербу имуществу, нанесенному прошлогодним тайфуном «Лайонрок», было произведено 112 выплат на общую сумму 18,4 млн рублей. Причем РОСГОССТРАХ оперативно среагировал на сложившуюся в крае ситуацию и клиенты получили возмещение без проволочек и задержек – в течение 20 дней с момента предоставления полного комплекта документов. Средняя сумма выплат составила 164 тыс. рублей.

Между тем в Приморье на прошлой неделе опять прошли сильные дожди, вызвавшие паводки и подъем уровня воды в реках. Причем на некоторых территориях края уровень воды достигнет отметки опасного гидрологического явления. Специалисты говорят об угрозе затопления домов и прочих строений в опасной зоне. Продукт «Юбилейный+» и в этой ситуации защитит владельцев недвижимости от непредвиденных расходов.

О том, как удается совместить такую цену полиса и объективную оценку стоимости принимаемого на страхование имущества, рассказывает директор Приморского филиала Ольга ОСИПОВА:

- «Юбилейный+» — это весьма доступный по цене полис, который призван стать своего рода «прививкой» страховой культуры для миллионов владельцев загородных строений, открыть для них самый эффективный инструмент защиты финансового благополучия. Минимальная годовая стоимость страхования загородного дома или дачи по самым распространенным рискам «Пожар» и «Cтихийные бедствия» сопоставима с расходами на заправку одного полного бака автомобиля или ценой недорогой пары обуви! Конечно, при желании можно расширить пакет рисков и дополнительно застраховать отделку, имущество, получить уникально-выгодные условия страхования внешнего оборудования. Цена вырастет, но очень несущественно.

Особые условия страхования, которые подразумевает продукт «Юбилейный+», будут предлагаться новым клиентам РОСГОССТРАХа только в 2017 году. Если до сегодняшнего дня вы считали, что страхование дома – это большие расходы, если когда-то отказались от страхования своего строения, тогда продукт «Юбилейный+» предназначен именно для вас.

- За счет чего удается предложить такую цену? Насколько объективны ваши оценки недвижимости клиентов?

- Разрабатывая «Юбилейный+», компания за основу взяла оптимальные расчеты по самым распространенным в нашей стране стоимостным характеристикам строений — накопленная РОСГОССТРАХом за без малого век работы статистика это позволяет. При этом фиксированные значения страховых сумм по желанию клиента могут трансформироваться в индивидуальные расчеты. Наши агенты и наши системы оценки недвижимости позволяют определить объективную стоимость дома и его отделки. Если клиент, например, говорит, что его дача стоит 850 тыс. рублей, и агент это подтверждает, они могут заключить договор и на эту сумму.

Но уверяю, что для клиентов с дачами, с загородными строениями без постоянного проживания «зашитые» в наш продукт страховые суммы оптимальны.

- Расскажите, пожалуйста, как правильно застраховать дом, чтобы не было разочарований?

- Необходимо подходить к процессу страхования строений ответственно и серьезно. Не стесняйтесь задавать агенту вопросы, ведь даже два очень похожих дома могут сильно различаться по стоимости, поскольку в одном, скажем, будет металлочерепица на крыше, а в другом — мягкая кровля, в одном деревянные окна, в другом — пластиковые и т.д. А продавец РОСГОССТРАХа способен подсчитать стоимостные характеристики каждого дома.

Плюс наш агент разъяснит, от каких рисков страховать дом, почему именно от них, на каких условиях будет выплачиваться страховое возмещение. За годы работы у РОСГОССТРАХа накоплена уникальная информация по рисковым составляющим для каждой конкретной территории: где больше вероятность затопления, где пожары, где в последнее время участились ураганы.

Когда клиент ясно понимает, за что он заплатил и какую компенсацию он получит при наступлении страхового случая, разочарования быть не может.

Компания РОСГОССТРАХ является лидером российского страхового рынка по таким ключевым показателям, как масштаб, клиентская база, выплаты по страховым случаям. Услугами компании РОСГОССТРАХ сегодня пользуются порядка 20 млн жителей нашей страны, около 300 тыс. предприятий российской экономики.

Сергей КУЗЬМИН. Реклама.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.