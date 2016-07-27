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Финансовое "плечо" ВТБ для приморского бизнеса
8,5 млрд рублей предоставил ВТБ приморским предприятиям в первом полугодии
ВТБ за первое полугодие 2016 года поддержал кредитами предприятия среднего бизнеса Приморья на общую сумму 8,5 млрд рублей - почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сохранение высокой динамики развития бизнеса ВТБ в Приморском крае поставило перед кредитной организацией новые и более сложные задачи, которые банк с успехом выполнил. Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу офиса ВТБ в Приморском крае на 1 июля 2016 года составил 28,5 млрд рублей (рост в два раза к аналогичному периоду прошлого года). Общий кредитно-документарный портфель ВТБ в регионе на 1 июля 2016 года достиг 63,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,3%. Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Приморье за год также удвоился, достигнув 25,64 млрд рублей.
Основную часть портфеля банка в Приморье формируют самые разные отрасли, в их числе оборонная промышленность (45,4%), торговля (18,6%), пищевая промышленность (включая рыбодобычу) (11,7%), транспорт и связь (11,3%), гостиничный сервис (4,7%), энергетика (4,1%), органы государственной власти (2,3%).
По словам руководителя дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максима КОСТИНА, банк наращивает финансирование средних предприятий региона. Так, по программе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) банк предоставил льготное финансирование в объеме 200 млн рублей на строительство логистического центра в Артеме и модернизацию судов рыболовецкого колхоза.
Благодаря поддержке ВТБ приморский рыболовецкий колхоз «Огни Востока», входящий в группу компаний «Аква-Ресурсы», получил финансирование на модернизацию и реконструкцию основных средств, а именно - на ремонт рефрижераторного судна «Петр Рикорд» и большого автономного морозильного траулера «Бутовск». Предприятию открыта кредитная линия в размере 80 млн рублей сроком на 3 года под льготную ставку 10% годовых.
По словам Максима Костина, это первый кредит, выданный ВТБ на Дальнем Востоке в рамках совместной программы Корпорации МСП и Банка России. Такой инструмент государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, планирующих внедрять инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики, стал доступен и приморскому бизнесу. Уникальность данной программы состоит в ограничении процентной ставки по кредитам до уровня не более 10% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 11% годовых – для малого. Кредит на сумму до 1 млрд рублей можно получить для целей приобретения основных средств, модернизации производства или на инвестиционные цели.
Финансовое «плечо» ВТБ также позволит построить крупный логистический центр в г. Артеме Приморского края. В рамках программы Корпорации МСП «Дальневосточная юридическая компания «Авеста» получила кредитную линию в размере 120 млн рублей по ставке 11% годовых. Денежные средства будут направлены на финансирование проектных работ, строительство съезда до станции Угловой и железнодорожного тупика, а также площадки под терминал и внутриплощадочных дорог, приобретение и монтаж двух контейнерных кранов, организацию на объекте водовода и электроснабжения.
«В рамках реализации концепции «Свободный порт Владивосток» развитие современной инфраструктуры – один из приоритетов в регионе», – отмечает руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим Костин.
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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