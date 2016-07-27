Банк "Приморье" отмечает День рождения отличными результатами

Одному из ведущих финансовых институтов региона - Банку «Приморье» - 27 июля исполняется 22 года. Сегодня один из крупнейших региональных банков ставит перед собой амбициозные планы и готовится покорять новые горизонты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

За два с лишним десятилетия банк сформировал стабильную клиентскую базу и привлек на обслуживание крупнейшие предприятия различных отраслей приморской экономики, а также компании малого и среднего бизнеса. Среди самых надежных и проверенных временем клиентов такие компании, как «Владхлеб» и «Приморский водоканал», «Аркада» и «Трансгрупп» (Находка), завод «Европласт» и «Технохолдинг Сумотори», ДВО РАН и многие другие.

Тем же, кто по роду деятельности часто сталкивается с необходимостью обменивать валюту, хорошо известно, что именно в «Приморье» нужно искать самый выгодный курс!

Несмотря на высокий уровень конкуренции со стороны федеральных банков, тысячи жителей края выбирают именно региональные, местные банки, в том числе «Приморье». Все они ценят надежность и доступность банковских услуг, умение региональных банков ценить буквально каждого клиента, а банк «Приморье» - за высочайший уровень обслуживания и красивые эргономичные офисы, расположенные в узловых районах крупнейших городов края.

Накануне дня рождения Банк «Приморье» подвел итоги работы за первую половину 2016 года. Рост по основным финансовым показателям свидетельствует об устойчивой позиции банка на рынке.

Так, более 760 млн рублей составил финансовый денежный поток банка в первом полугодии 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 35%. Выросли и показатели чистого операционного дохода - 1,2 млрд рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Размер чистой прибыли превысил 100 млн рублей. Доход от расчетно-кассовых операций в первом полугодии 2016 года составил 356 млн рублей, что на 18% превышает прошлогодний показатель.

«В первом полугодии 2016 года Банк «Приморье» достиг запланированных показателей с точки зрения доходности и эффективности бизнеса, несмотря на то что ситуация в экономике по-прежнему непростая. Безусловно, у банка есть потенциал для повышения эффективности работы и роста бизнеса. Нашим приоритетом до конца этого года является развитие филиальной сети. Основные наши задачи на ближайшие два квартала 2016 года - развитие кредитования физических лиц и корпоративного сектора, вывод на розничный рынок очень интересных, по-настоящему новых финансовых продуктов, открытие офиса в Хабаровске. Банк «Приморье» благодарит всех своих клиентов и партнеров за доверие и сотрудничество!» - говорит Председатель Правления Банка «Приморье» Андрей БАГАЕВ.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.