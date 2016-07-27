Приморский край на ВЭФ будет представлен в павильоне-лотосе

Рабочая группа разработала концепцию павильона, который будет представлять Приморский край на «Улице Дальнего Востока» на II Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Это семиметровый лотос из дерева и поликарбоната, символизирующий развитие и совершенство, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Главной локацией культурной жизни форума станет кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Вдоль его набережной развернется «Улица Дальнего Востока».

«Подготовлен эскизный проект выставочного павильона Приморского края в форме лотоса, изготовленного из поликарбоната, дерева и металлических труб. Диаметр цветка - 9,5 метров, высота - 7 метров, площадь - 65 квадратных метров. Проект согласован с губернатором Приморского края», - сообщает пресс-служба администрации региона.

Лотос - символ ВЭФа и используется в его эмблеме, кроме того этот цветок - один из символов Приморского края. В регионе действует около 10 туристических маршрутов к местам произрастания лотоса.

Внутри павильон разделят на четыре зоны, в которых будут представлены история региона, его туризм и уникальные природные объекты. Павильон откроется 1 сентября, но гулять по «Улице Дальнего Востока» до 3 сентября включительно смогут только участники ВЭФ, а для гостей и жителей Приморья ее откроют 4 сентября.

В рамках проекта «Улицы Дальнего Востока» во время ВЭФ на набережной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) устанавливают павильоны, посвященные регионам Дальнего Востока. Здесь можно узнать об особенностях каждого из них и о жизни и культуре коренных народов востока страны. Кроме экспозиций в рамках проекта открываются мастерские и мастер-классы по изготовлению традиционных предметов быта и одежды.

II Восточный экономический форум состоится 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тысячи его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума.

Концерты и спектакли пройдут для участников ВЭФ на Приморской сцене Мариинского театра, в краевой филармонии и Приморском драматическом театре. Для аккредитованных участников форума также планируется провести экскурсии в Приморский океанариум, краевую картинную галерею, государственный объединенный музей имени Арсеньева, а также в интегрированную развлекательную курортную зону «Приморье».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.