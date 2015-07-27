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Инвесторов в Приморье призвали строить полигоны ТБО
Эксперты проанализировали данные переписи населения и выяснили, что в Приморье не хватает полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Оказывается, в крае есть три локализации с достаточно большим количеством населения и с действующими промышленными предприятиями, но при этом отсутствуют оборудованные согласно требованию законодательства полигоны, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Первая локализация включает в себя Дальнереченский, Лесозаводский, Красноармейский и Пожарский городские округа с общей численностью населения более 130 тыс. человек. Вторая: Анучинский, Арсеньевский, Чугуевский, Яковлевский муниципальные районы, где проживает почти 105 тыс. человек. Третья: Кавалеровский и Дальнегорский городские округа с совокупным числом жителей 68 тыс. человек.
В год только население первой локализации образует 45 589 тыс. тонн, второй - 36 700 тыс. тонн, третьей - 24 016 тыс. тонн отходов. Предприятия и организации данных населенных пунктов образуют от 4,5 до 2,3 тыс. тонн отходов. После озвученных цифр понятно, почему в Приморье, несмотря на ужесточение с начала 2015 года природоохранного законодательства, нередко встречаются несанкционированные свалки.
Напомним, теперь предприятие, уличенное в сбросе мусора на несанкционированную свалку, оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 20 тыс. рублей или наложат на него административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Согласно 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.
По словам начальника отдела экологического проектирования ООО «Примэкоэнерго» Анастасии БАЖЕНОВОЙ, в 2015 году отвечать за несанкционированные свалки будут муниципалитеты. Если виновник свалки не найден - администрацию муниципалитета обяжут вывести мусор за свой счет.
Заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена ЯСКЕВИЧ пригласила инвесторов принять участие в создании на территории края полигонов по переработке отходов.
«Переработка отходов - очень актуальный вопрос для Приморского края. В инвестиционном портфеле агентства есть несколько проектов по этой тематике, и мы активно содействуем им в поисках инвесторов. Один из таких проектов недавно участвовал в конкурсном отборе Минвостокразвития, и министерство планирует выделить на строительство инфраструктуры значительные средства», - пояснила Елена Яскевич.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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