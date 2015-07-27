Малому и среднему бизнесу разрешили удвоиться

Правительство увеличило размер выручки, по которой предприятия делятся на малые, средние и крупные

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об удвоении пороговых значений выручки для малых и средних предприятий. Максимумом для микропредприятий станут 120 млн рублей в год (было 60 млн рублей без НДС), для малых предприятий - 800 млн рублей (было 400 млн рублей), а для средних - 2 млрд рублей (прежний норматив выручки - 1 млрд рублей).

Требования к предельной численности работников малых и средних предприятий остались неизменными. Напомним, что к среднему и малому бизнесу закон относит компании численностью не более 100 и 250 человек. По словам Медведева, большее число компаний сможет пользоваться преференциями, которые предоставляются государством для поддержки малого и среднего бизнеса: доступом к государственному заказу, финансовой поддержкой различных программ и другими инструментами.

Марк РОВИНСКИЙ, советник налоговой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», полагает, что основанием для увеличения входных порогов стала программа расширения доступа малых и средних предпринимателей к закупкам инфраструктурных монополий и госкомпаний, так как объемы заказов в этой сфере могут значительно превышать нынешние лимиты, установленные для малого и среднего бизнеса.

Все меры, которые сейчас реализуются в целях поддержки малого и среднего бизнеса, пока не выходят за рамки деклараций, говорит член совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий НЕСВЕТОВ. Эксперт указывает, что в сфере госзаказа всегда активно использовались схемы закупок у малых компаний, аффилированных с поставщиками, дружественными крупному заказчику. Поэтому, считает Несветов, формальное увеличение размера для потенциальных участников государственных тендеров мало что дает. По его словам, и раньше ничто не мешало компаниям, не подходящим по размерам под определение малого или среднего бизнеса, создавать несколько юрлиц и работать через них.

17,5 млрд рублей выделит правительство регионам и городам на поддержку малого и среднего бизнеса. «Все субъекты получат субсидии, но разные, - уточнил Дмитрий Медведев. - Их суммы были определены по итогам конкурса, проведенного Минэкономразвития». В пересчете на каждый из 85 регионов получается по 205 млн рублей.

Несветов указывает на то, что предпринимателям гораздо больше нужно увеличение пороговых значений, которое важно при выборе налоговых режимов. А именно налоги больше всего волнуют предпринимателей, добавляет Несветов. А здесь планки не изменились. Например, предельная выручка для получения режима упрощенного налогообложения по-прежнему составляет 60 млн рублей, поясняет эксперт.

На самом деле изменение предельной выручки отражает компенсацию потерь от курса, говорит Станислав САЖИН, совладелец компании «Доктор на работе». Это правильное решение, по мнению Сажина, но экономике нужна стимуляция не только по размеру выручки: «Один бизнесмен продает картошку, другой - микропроцессоры. Но оба получают одинаковые льготы, хотя льготу в первую очередь должен получить тот, кто делает микропроцессоры». А сейчас, полагает Сажин, рынку дается сигнал, что если у предприятия выручка - 3 млрд рублей, то ему нужно создать компании каждая с выручкой по 1,5 млрд рублей, чтобы обе получили льготы. «Это неправильный сигнал. Лучше бы дали такой стимул, чтобы предприниматели увеличивали выручку до 10 млрд рублей», - говорит предприниматель.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.