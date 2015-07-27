В Приморье ищут землю под морские терминалы

Правительство РФ дополнительно включило в схему территориального планирования строительство четырех морских терминалов в Хабаровском и Приморском краях. Постановление об этом за подписью премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА опубликовано на сайте кабмина.

Речь идет о строительстве морского терминала для перегрузки угля в районе мыса Бурного, морского терминала для перевалки нефтехимических грузов в заливе Востоке, морского терминала для перевалки угля в районе мыса Открытого, морского терминала для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) в районе Владивостока.

Эти объекты также включены в карту планируемого размещения объектов федерального значения.

«Принятые решения обеспечат органам государственной власти и органам местного самоуправления возможность принимать решения о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о разработке документации по планировке территории в целях создания объектов федерального значения и выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства», - говорится в пояснении правительства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.