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В Приморье ищут землю под морские терминалы
Правительство РФ дополнительно включило в схему территориального планирования строительство четырех морских терминалов в Хабаровском и Приморском краях. Постановление об этом за подписью премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА опубликовано на сайте кабмина.
Речь идет о строительстве морского терминала для перегрузки угля в районе мыса Бурного, морского терминала для перевалки нефтехимических грузов в заливе Востоке, морского терминала для перевалки угля в районе мыса Открытого, морского терминала для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) в районе Владивостока.
Эти объекты также включены в карту планируемого размещения объектов федерального значения.
«Принятые решения обеспечат органам государственной власти и органам местного самоуправления возможность принимать решения о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о разработке документации по планировке территории в целях создания объектов федерального значения и выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства», - говорится в пояснении правительства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Интересно, какой это мыс Бурный имеется ввиду: уж не тот ли, на котором один из Хаяттов построили? Это было бы забавно.