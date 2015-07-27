Приморский бизнес боится остаться за бортом Свободного порта Владивостока

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, глава DNS: «Это никакой не порто-франко»

Самым обсуждаемым событием в деловых кругах Приморья на прошлой неделе стало подписание президентом России закона о Свободном порте 13 июля, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Газета «Золотой Рог» попросила Дмитрия Алексеева, генерального директора и совладелеца Группы компаний DNS, бизнес которой по-прежнему базируется в Приморье, несмотря на ее всероссийский статус, оценить плюсы и минусы уникального закона.

- Это никакой не порто-франко, - было первой мыслью после моего экспресс-анализа. Если кто-то ждал товаров и машин без пошлин, тот ошибся. И это хорошо. Но начну сначала.

Прочитав внимательно все документы, могу с еще большей уверенностью сказать: принятие законопроекта «О Свободном порте Владивосток» и ряда смежных законопроектов - это большой шаг вперед. Однако, повторюсь, «манны небесной» ждать не стоит. Конечно, основной «кайф» получат резиденты Свободного порта. А вот кто станет резидентом – решать будет управляющая компания. На это есть специальная процедура, критерии.

Основную работу по СПВ будет вести управляющая компания, которая была создана для ТОРов. Конструкция подразумевает, что резидентов может быть много и они могут быть довольно небольшими. Во всяком случае, размер инвестиционного капитала для «прописки» снижен. Так что у многих есть шанс попасть на «праздник жизни».

Несомненные плюсы – льготный налоговый режим и бонусы от использования таможенной зоны на своем предприятии. Налоговый режим для резидентов СПВ будет таким же, как и для резидентов ТОРов. Считаю, очень хорошо, что не прошли Госдуму предложения о спецрежиме для резидентов. Налоги на ЗП: 13% + 7,6% (вместо 48%). Налог на прибыль: 5% на первые 5 лет (после получения первой прибыли или после 4 лет от регистрации) и 10% на вторые пять лет (вместо нынешних 20%). НДС остается, но для резидентов применяется уведомительный порядок зачета НДС, при этом поручителем будет… Управляющая компания порта, а не банковская гарантия.

Нравятся мне и бонусы от использования таможенной зоны на своем предприятии. Ничего особенного сверх установленного законодательством Таможенного союза, но все же. Меня прельщает прежде всего особая схема: без таможни привез оборудование, привез сырье, не растаможивая, обработал и вывез мимо таможни. Есть плюс в такой схеме и при условии производства для внутреннего рынка России. Много изменений направлено на то, чтобы создать одно окно на таможне.

Упрощенный визовый режим для иностранцев на 8 дней - плюс. Честно говоря, не знаю, что это за режим и означает ли он безвизовый. Скорее, так, поскольку территория называется Свободным портом.

Упрощен режим создания и регистрации искусственных земельных участков в акватории. Это должно упростить создание портовой инфраструктуры. К тому же добавлены некоторые нормы по градостроительной деятельности. Как я понимаю, опять же можно теперь решать ряд вопросов в обход администрации Приморского края и, возможно, федеральных ведомств.

А особо радует, что резиденты получают «крышу» в виде Минвостокразвития, которое сможет мешать различным проверяющим, ибо получит полномочия по влиянию на них. Связка полпред президента и Министерство развития Дальнего Востока получила дополнительный административный вес. Фактически под нее уходит все экономическое развитие Приморья.

Однако самые весомые полномочия, типа возможности уволить любого чиновника, были убраны из итогового документа. Проигравшей стороной выглядит администрация края, ибо круг вопросов, выпадающих из ее власти, увеличится. Однако если все договорятся, то спектр возможностей для экономического развития Приморья вырастет, хотя риск усиления бюрократической борьбы все же присутствует. И мне кажется, тут еще лежат подводные камни будущего конфликта, который сегодня присутствует в любом краевом или областном центре между мэром и губернатором.

Много первоначальных предложений в итоговый документ не прошло, но мне кажется, что от этого законопроект стал лучше и серьезнее, что ли. Теперь многое зависит от правоприменения, воли и энергии Министерства развития Дальнего Востока. Ну и нашей с вами.

Досье "Золотого Рога"

Компания DNS создана в 1998 г. Головной офис и место жительства руководителей и основных совладельцев - г. Владивосток. Бренд DNS присутствует в 350 городах России. На февраль 2015г. - 940 магазинов цифровой техники. В окрестностях приморского города Артема действует завод по сборке цифровой техники. В нынешнем году рядом открыт производственно-логистический центр «Янковский». По оценкам экспертов, годовой оборот группы компаний в 2015 году может составить 135 млрд руб.

Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.