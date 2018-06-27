www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Тереховский ЗБИ гарантирует качество

27 Июня 2018, 17:35 | Приморье

Многие объекты Владивостока построены и продолжают строиться с использованием материалов из андезито-базальта

 

Тереховский завод бетонных изделий является единственным на Дальнем Востоке производителем уникальных материалов из андезито-базальта – легкой и прочной породы вулканического происхождения, отличающейся малыми теплопроводностью и влагопоглощением. Местное экологически чистое и безопасное природное сырье, добываемое в карьере, принадлежащем предприятию – в основе всех изделий. Ни одна другая компания ДФО подобной продукции, используемой при строительстве зданий любой этажности, сегодня не производит.

Предприятие появилось в Приморье в 1991 году, благодаря сотрудничеству наших и финских специалистов – в селе Тереховке недалеко от Уссурийска, и с тех пор надежно обеспечивает приморских застройщиков ассортиментом изделий, необходимых для каменного строительства зданий.

 


 

Оптимальное соотношение в связке «цена – качество» продукции, возможность ее покупки без посредника и в любом количестве, серьезные заводские гарантии, высокая репутация компании – все это сегодня особенности деятельности Тереховского ЗБИ.      

Основная продукция – андезито-базальтовые стеновые блоки, выпускаемые с вкладышем из утеплителя или без него, перегородочные и вентиляционные блоки, бордюрный камень, тротуарная плитка. У всех них очень высокие репутационные характеристики по прочности, устойчивости к критическим природным и техногенным воздействиям, по теплозащите и пр. Поэтому многие предпочитают покупать их у компании, понимая, что предлагающиеся другими более дешевые блоки по качеству тереховским уступают.

Очень важно, что каменные блоки обеспечивают высокую скорость строительства. При хорошем финансировании и наличии опытных строителей наружная верста 25-этажного дома во Владивостоке была закрыта всего за два месяца. И по сравнению с кирпичом – это очень серьезная экономия времени, раствора, денег.

- В прошлом году мы участвовали в строительстве таких значительных для Владивостока объектов, как жилые комплексы «Премьера» на Гайдамаке и «Вертикаль» на ул. Леонова группы компаний «Эскадра», дом компании «Ремстройцентр» на ул. Очаковской около Театра оперы и балета, - отмечает генеральный директор ОАО «Тереховский ЗБИ» Андрей СВИЩОВ. – Сейчас наш блок идет на жилой дом на улице Сафонова, который строит компания «Аврора-строй». Ждем следующие проекты этих компаний. А вообще, мы работаем со многими. Немало проектов, которые сейчас находятся в стадии согласования, и о них рано еще говорить.

Андрей Маркович отмечает, что продукция завода сегодня популярна и у тех, кто занимается строительством малоэтажки. На коттедж площадью 100 кв. метров требуется около 70-80 кубометров блока, что обходится по материалу в 240-300 тысяч рублей. Стена в 40 см оптимальна для малоэтажного дома и по теплу и по прочности. Но если блок берется без утепляющего вкладыша, то фасаду необходимо дополнительное утепление.

При качественной кладке и утеплении зимой в таком доме будет необходимое тепло, а летом – прохлада.

Обычный блок при малоэтажном строительстве застройщик выбирает в зависимости от будущего навесного фасада. Как правило, берется продукция марки 50. Но, если планируют применить тяжелые фасадные материалы – керамогранит или стекло, то предпочитают брать М-75 – М-100.

- Многие застройщики малоэтажки предпочитают популярный блок со вкладышем, - поясняет Андрей Свищов. - В последние несколько лет его приобретали для строительства на Камчатке и в Магаданской области. Сейчас идут переговоры о поставках этой продукции в Республику Корея.

Из другой продукции завода в последнее время при строительстве многоквартирных домов активно начали использоваться вентиляционные каналы из андезито-базальта.  Оказалось, что это на сегодня самый экономичный способ устройства вентиляционных шахт – это выгоднее и проще, чем делать их из кирпича или монолита. 

Надо отметить, что вся продукция Тереховского ЗБИ сертифицирована и имеет подтвержденное качество.

Адрес офиса ОАО «Треховский ЗБИ» во Владивостоке: ул. Мордовцева, 6, тел. +7 (423) 230-12-18, 230-12-19. E-mail: terehovka@mail.ru

Адрес завода: 692463, Приморский край, Надеждинский р-н, ст. Барановский, ул. Тополиная, 1, тел./факс: +7 (42334) 3-47-85. Реклама.

Cайт: www.terehovka.com

На фото: Из продукции Тереховского завода в Приморье строят красавцы-дома.

Фото из архива.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ремстройцентр  Эскадра  Тереховский ЗБИ 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru