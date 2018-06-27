Тереховский ЗБИ гарантирует качество

Многие объекты Владивостока построены и продолжают строиться с использованием материалов из андезито-базальта

Тереховский завод бетонных изделий является единственным на Дальнем Востоке производителем уникальных материалов из андезито-базальта – легкой и прочной породы вулканического происхождения, отличающейся малыми теплопроводностью и влагопоглощением. Местное экологически чистое и безопасное природное сырье, добываемое в карьере, принадлежащем предприятию – в основе всех изделий. Ни одна другая компания ДФО подобной продукции, используемой при строительстве зданий любой этажности, сегодня не производит.

Предприятие появилось в Приморье в 1991 году, благодаря сотрудничеству наших и финских специалистов – в селе Тереховке недалеко от Уссурийска, и с тех пор надежно обеспечивает приморских застройщиков ассортиментом изделий, необходимых для каменного строительства зданий.





Оптимальное соотношение в связке «цена – качество» продукции, возможность ее покупки без посредника и в любом количестве, серьезные заводские гарантии, высокая репутация компании – все это сегодня особенности деятельности Тереховского ЗБИ.

Основная продукция – андезито-базальтовые стеновые блоки, выпускаемые с вкладышем из утеплителя или без него, перегородочные и вентиляционные блоки, бордюрный камень, тротуарная плитка. У всех них очень высокие репутационные характеристики по прочности, устойчивости к критическим природным и техногенным воздействиям, по теплозащите и пр. Поэтому многие предпочитают покупать их у компании, понимая, что предлагающиеся другими более дешевые блоки по качеству тереховским уступают.

Очень важно, что каменные блоки обеспечивают высокую скорость строительства. При хорошем финансировании и наличии опытных строителей наружная верста 25-этажного дома во Владивостоке была закрыта всего за два месяца. И по сравнению с кирпичом – это очень серьезная экономия времени, раствора, денег.

- В прошлом году мы участвовали в строительстве таких значительных для Владивостока объектов, как жилые комплексы «Премьера» на Гайдамаке и «Вертикаль» на ул. Леонова группы компаний «Эскадра», дом компании «Ремстройцентр» на ул. Очаковской около Театра оперы и балета, - отмечает генеральный директор ОАО «Тереховский ЗБИ» Андрей СВИЩОВ. – Сейчас наш блок идет на жилой дом на улице Сафонова, который строит компания «Аврора-строй». Ждем следующие проекты этих компаний. А вообще, мы работаем со многими. Немало проектов, которые сейчас находятся в стадии согласования, и о них рано еще говорить.

Андрей Маркович отмечает, что продукция завода сегодня популярна и у тех, кто занимается строительством малоэтажки. На коттедж площадью 100 кв. метров требуется около 70-80 кубометров блока, что обходится по материалу в 240-300 тысяч рублей. Стена в 40 см оптимальна для малоэтажного дома и по теплу и по прочности. Но если блок берется без утепляющего вкладыша, то фасаду необходимо дополнительное утепление.

При качественной кладке и утеплении зимой в таком доме будет необходимое тепло, а летом – прохлада.

Обычный блок при малоэтажном строительстве застройщик выбирает в зависимости от будущего навесного фасада. Как правило, берется продукция марки 50. Но, если планируют применить тяжелые фасадные материалы – керамогранит или стекло, то предпочитают брать М-75 – М-100.

- Многие застройщики малоэтажки предпочитают популярный блок со вкладышем, - поясняет Андрей Свищов. - В последние несколько лет его приобретали для строительства на Камчатке и в Магаданской области. Сейчас идут переговоры о поставках этой продукции в Республику Корея.

Из другой продукции завода в последнее время при строительстве многоквартирных домов активно начали использоваться вентиляционные каналы из андезито-базальта. Оказалось, что это на сегодня самый экономичный способ устройства вентиляционных шахт – это выгоднее и проще, чем делать их из кирпича или монолита.

Надо отметить, что вся продукция Тереховского ЗБИ сертифицирована и имеет подтвержденное качество.

Адрес офиса ОАО «Треховский ЗБИ» во Владивостоке: ул. Мордовцева, 6, тел. +7 (423) 230-12-18, 230-12-19. E-mail: terehovka@mail.ru

Адрес завода: 692463, Приморский край, Надеждинский р-н, ст. Барановский, ул. Тополиная, 1, тел./факс: +7 (42334) 3-47-85. Реклама.

Cайт: www.terehovka.com

На фото: Из продукции Тереховского завода в Приморье строят красавцы-дома.

Фото из архива.