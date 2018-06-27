Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!

Строительство всех домов аккредитовано в крупнейших банках РФ

ООО «Жилкапинвест», успешно работающее на строительном рынке России и ближнего зарубежья более 12 лет, продолжает строительство жилого комплекса «Фрегат-2» во Владивостоке. Приобрести жилье можно как в строящихся, так и в уже готовом доме: в июне первые новоселы «Фрегата-2» въехали в свои квартиры! Тем же, кто планирует покупку жилья в ближайшее время, застройщик поможет выбрать оптимальный вариант решения «квартирного вопроса» - благодаря спецпредложениям, системе скидок, возможностьи рассрочки платежей.

Опыт и стабильное финансовое положение позволяют компании «Жилкапинвест» параллельно вести работы сразу на нескольких объектах. Как уже говорилось, активными темпами ведется заселение первого дома ЖК «Фрегат-2». На завершающем этапе находятся отделочные работы в доме №2. В доме №3 ведется устройство перекрытия, кладка стен, монтаж системы вентиляции и окон. А вскоре начнет расти ввысь дом №4: работы на его стройплощадке уже ведутся, а квартиры и помещения в этом доме на старте строительства доступны по минимальной цене! Напомним, что всего в рамках проекта «Фрегат-2» будет построено 10 домов (2,7 тыс. квартир). Планируется комплексное благоустройство территории жилого комплекса с созданием спортивных и детских площадок, парковок, пешеходных связей.

Возводя сразу несколько домов, застройщик предлагает покупателям жилье самой разной площади и планировки – от небольших, но уютных студий, до просторных трехкомнатных квартир. Планировки учитывают потребности семей разного возраста и достатка, а площадь предлагаемых квартир (от 26 до 94 «квадратов») позволяет подобрать оптимальный вариант. Так, особенностью двухкомнатных квартир являются просторные холлы и большие кухни площадью до 20,5 кв. м., а те, кто любит солнечный свет, наверняка оценят квартиры с двумя лоджиями. При желании покупатель может за небольшую доплату получить жилье с уже выполненной качественной отделкой.

Строительство всех домов ЖК «Фрегат-2» аккредитовано в крупнейших банках РФ, поэтому ипотечный кредит можно взять по ставке от 6% годовых. Гибкая система скидок, ориентированных на разные категории покупателей, позволяет заметно сэкономить при покупке понравившейся квартиры в ЖК «Фрегат-2». Причем в ряде случаев скидки суммируются. Например, семьи с детьми, взявшие ипотеку под 6% в рамках госпрограммы, дополнительно получают скидку в 3% на первый взнос. Кроме того, покупатели 2-х и 3-х комнатных квартир, у которых родился ребенок после 1 января 2018 года, а также семьи, уже имеющие двух или более детей, дополнительно получат скидку в 1 тыс. рублей за каждый квадратный метр!

Застройщик постоянно проводит акции, благодаря которым покупатели могут приобрести квартиру со скидкой. Например, этим летом стоимость квадратного метра жилья во втором и третьем домах ЖК «Фрегат-2» снижена на 3 тыс. рублей – при условии 100% оплаты стоимости квартиры собственными средствами или с привлечением ипотечного кредита. Учитывая площадь квартир, общая экономия может составить до 186 тыс. рублей!

Помочь подобрать квартиру в ЖК «Фрегат-2» с учетом Ваших предпочтений и возможностей всегда готовы сотрудники отдела продаж ООО «Жилкапинвест», который находится по адресу: ул. Ватутина, 4в, офис 9. Телефон: 202-54-30. Реклама.