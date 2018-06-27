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Вольфрам накалился на "Скрытом"

27 Июня 2018, 13:31 | Приморье

Cмена главы Приморья благотворно сказалась на решении давно назревших проблем модернизации горнодобывающей отрасли Приморского края, исчерпавшей ресурсы советского периода. На прошлой неделе стало известно, что в Дальнереченском районе будет создано новое предприятие по добыче вольфрама для замещения добычи на иссякающем месторождении «Восток-2», которое эксплуатировало АО «Приморский ГОК». Ранее власти отрапортовали о достижении соглашения с АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск) о строительстве нового завода по переработке вольфрама на базе месторождения в Красноармейском районе.

Соглашение о создании «Малиновского ГОКа» на месторождении «Скрытое» подписали врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, гендиректор АО «Приморский ГОК» Владимир ШАГОЙКО, директор АО «Горнорудная компания «АИР» (аффилирована с ГОКом) Владимир ШЕПЕТА и представители компании-
инвестора, название которой не раскрывается.

Финансирование проекта составит около 8 млрд рублей, при этом «Приморский ГОК» и компания-инвестор будут участвовать в нем на паритетных началах.

«Малиновский ГОК» будет предприятием с полным циклом переработки вольфрамовой руды - добыча, предварительное обогащение (сепарация), обогащение (флотация и гравитация) и прокалка вольфрамового концентрата.

Досье "Золотого Рога": «Приморский ГОК» - крупнейшее в России предприятие по добыче вольфрамовых руд. Вместе с АО «Горнорудная компания «АИР» осуществляет добычу руды, ее переработку и продажу вольфрамового и медного концентратов, паравольфрамата аммония и триоксида вольфрама. Добычей занимается ГОК, ее переработкой в концентрат – ГРК «АИР». АО «Приморский ГОК» принадлежит 45,98% капитала ООО «Восточный» (Красноармейский район Приморского края), занимающегося лесозаготовками. Гендиректору ГРК «АИР» Владимиру Шепете принадлежит 16,84% акций АО «Приморский ГОК», гендиректору Владимиру Шагойко - 13,56%. Владимир Шепета также напрямую владеет 14,92% акций АО «ГРК «АИР».

В настоящее время «Приморский ГОК» ведет добычу вольфрама в поселке Восток. «Запасы здесь постепенно истощаются, и принято решение разрабатывать новое месторождение «Скрытое». Это месторождение известно еще с советских времен, однако его разработкой не занимались в силу труднодоступности. При этом уже подтверждены достаточно богатые запасы вольфрамовых руд на этой территории», - сообщила пресс-служба администрации Приморья.

На фоне истощения запасов АО «Приморский ГОК» в 2006 году выкупил лицензию на освоение нового месторождения вольфрама «Скрытое» - в 280 км от «Востока-2». Его запасы позволят осуществлять разработку 40-50 лет.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», главным конкурентом АО «Приморский ГОК» в аукционе на «Скрытое» было АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск), контролирующее Нальчикский гидрометаллургический завод.

В начале этого года власти Приморья подписали с подмосковной компанией соглашение о реализации проекта по созданию горно-обогатительных производств в регионе. Стороны договорились, в частности, о реализации проектов по обеспечению стабильной работы ООО «Лермонтовский ГОК» в приморском поселке Светлогорье, организации производства и строительстве горно-обогатительного предприятия на базе местного месторождения в Красноармейском районе, проведении геологоразведочных работ и строительстве в крае завода по выпуску ферровольфрама. Объем вложений по всем этим проектам составит не менее 1,5 млрд рублей. Проекты предполагается реализовать в 2018-2025 годах в Пожарском, Красноармейском, Лесозаводском и других районах Приморья.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: вольфрам  приморский гок  Малиновский ГОК 



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