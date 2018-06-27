Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вольфрам накалился на "Скрытом"
Cмена главы Приморья благотворно сказалась на решении давно назревших проблем модернизации горнодобывающей отрасли Приморского края, исчерпавшей ресурсы советского периода. На прошлой неделе стало известно, что в Дальнереченском районе будет создано новое предприятие по добыче вольфрама для замещения добычи на иссякающем месторождении «Восток-2», которое эксплуатировало АО «Приморский ГОК». Ранее власти отрапортовали о достижении соглашения с АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск) о строительстве нового завода по переработке вольфрама на базе месторождения в Красноармейском районе.
Соглашение о создании «Малиновского ГОКа» на месторождении «Скрытое» подписали врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, гендиректор АО «Приморский ГОК» Владимир ШАГОЙКО, директор АО «Горнорудная компания «АИР» (аффилирована с ГОКом) Владимир ШЕПЕТА и представители компании-
инвестора, название которой не раскрывается.
Финансирование проекта составит около 8 млрд рублей, при этом «Приморский ГОК» и компания-инвестор будут участвовать в нем на паритетных началах.
«Малиновский ГОК» будет предприятием с полным циклом переработки вольфрамовой руды - добыча, предварительное обогащение (сепарация), обогащение (флотация и гравитация) и прокалка вольфрамового концентрата.
Досье "Золотого Рога": «Приморский ГОК» - крупнейшее в России предприятие по добыче вольфрамовых руд. Вместе с АО «Горнорудная компания «АИР» осуществляет добычу руды, ее переработку и продажу вольфрамового и медного концентратов, паравольфрамата аммония и триоксида вольфрама. Добычей занимается ГОК, ее переработкой в концентрат – ГРК «АИР». АО «Приморский ГОК» принадлежит 45,98% капитала ООО «Восточный» (Красноармейский район Приморского края), занимающегося лесозаготовками. Гендиректору ГРК «АИР» Владимиру Шепете принадлежит 16,84% акций АО «Приморский ГОК», гендиректору Владимиру Шагойко - 13,56%. Владимир Шепета также напрямую владеет 14,92% акций АО «ГРК «АИР».
В настоящее время «Приморский ГОК» ведет добычу вольфрама в поселке Восток. «Запасы здесь постепенно истощаются, и принято решение разрабатывать новое месторождение «Скрытое». Это месторождение известно еще с советских времен, однако его разработкой не занимались в силу труднодоступности. При этом уже подтверждены достаточно богатые запасы вольфрамовых руд на этой территории», - сообщила пресс-служба администрации Приморья.
На фоне истощения запасов АО «Приморский ГОК» в 2006 году выкупил лицензию на освоение нового месторождения вольфрама «Скрытое» - в 280 км от «Востока-2». Его запасы позволят осуществлять разработку 40-50 лет.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», главным конкурентом АО «Приморский ГОК» в аукционе на «Скрытое» было АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск), контролирующее Нальчикский гидрометаллургический завод.
В начале этого года власти Приморья подписали с подмосковной компанией соглашение о реализации проекта по созданию горно-обогатительных производств в регионе. Стороны договорились, в частности, о реализации проектов по обеспечению стабильной работы ООО «Лермонтовский ГОК» в приморском поселке Светлогорье, организации производства и строительстве горно-обогатительного предприятия на базе местного месторождения в Красноармейском районе, проведении геологоразведочных работ и строительстве в крае завода по выпуску ферровольфрама. Объем вложений по всем этим проектам составит не менее 1,5 млрд рублей. Проекты предполагается реализовать в 2018-2025 годах в Пожарском, Красноармейском, Лесозаводском и других районах Приморья.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- Резидент расширит производство по добыче и обработке мрамора в Приморье
- Одно из крупнейших предприятий Приморья возглавит новый руководитель
- Госкорпорация хочет выкупить одно из крупнейших предприятий Приморья
- Приморское золото никому не нужно
- Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
Новости раздела
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
- Круглогодичная монетизация
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним