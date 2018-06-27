Земля неудобного назначения

Приморские фермеры вынуждены восстанавливать мелиорируемые земли за свой счет

Плачевное состояние мелиоративных систем в Приморском крае может в недалеком будущем обернуться катастрофой для сельского хозяйства края и стать тормозом в развитии производства и роста посевных площадей. Уже сейчас многие хозяйства работают на мелиорированных землях с низкой рентабельностью из-за того, что продуктивность земли сильно упала по сравнению с прошлыми временами, когда системы функционировали исправно. По оценкам специалистов, при нынешнем состоянии мелиоративных систем продуктивность земли в 3-5 раз ниже потенциально возможной.

В этой ситуации хозяйства края вынуждены искать возможности восстановления их в прежнем виде и предпринимают попытки повысить за счет этого урожайность. Тем более, госпрограммы, как федеральная, так и региональная, обещают щедро субсидировать эти работы. Но, несмотря на предпринимаемые усилия, воз и ныне там. Восстановленных систем почти не появляется в крае, а зарезервированные на эти цели средства краевой госпрограммы в итоге перераспределяются на другие цели.

По цене луга

Главная проблема заключается в том, что эти системы не имеют собственника, который мог бы инициировать восстановление и, соответственно, стать участником госпрограммы, выполнив все условия для получения субсидии, в том числе - cформировать пакет необходимых документов. «Они зависли между небом и землей», говорят специалисты о статусе систем. А между тем в Приморье, по данным департамента сельского хозяйства, площадь мелиорируемых земель в регионе составляет 27% от общей площади пашни, то есть 245 тыс. га. Значительная их часть, особенно рисовых, была создана в 60–90-е годы прошлого века и имеет уже достаточно длительный срок эксплуатации. Создавали эти системы для того, чтобы увеличить площади пахотных земель за счет неудобий, которые благодаря мелиорации становились пригодными для эффективного земледелия. Последние десятилетия часть этих земель вслед за разрушающимися мелиоративными системами постепенно превращается в непригодную для возделывания.

Обеспечить достойную урожайность, а значит возможности роста и развития самого фермерского хозяйства, эти земли без восстановления системы не в состоянии. Фермеры оказались в сложной ситуации - они сейчас вынуждены ее каким-то образом восстанавливать. А это значит, что им предстоит пройти сначала долгую процедуру с определением собственника системы и только потом искать деньги на проведение ремонтных работ.

- Мы купили земельные паи, но мелиоративная система не входит в эти паи - говорит фермер из Красноармейского района Анна ИЛЬИНА. - Кому она принадлежит - не знаем и не можем найти концов. А сами каналы в таком запущенном состоянии сейчас. Много лет назад люди ее разрушили, выкапывали по частям, растаскивали, все пришло в упадок, развалились дороги, появилось много кустарников, деревьев. Система полностью заболочена. Теперь нужны огромные деньги. У меня, как у начинающего фермера, этих денег нет. Есть программа, субсидирующая работы по восстановлению. Но я не собственник мелиоративной системы и в этой программе участвовать не могу. Для начала хотелось бы найти собственника. Я писала письмо в департамент сельского хозяйства и даже на прямую линию президенту России. Мне написали в ответе департамента, что если собственник не найдется, то эта система отойдет на баланс администрации района через суд. Но наша местная администрация не очень хочет этим заниматься, нет у них ни возможности, ни может быть средств в бюджете. Но из-за того, что система заболочена, на наших полях вода фактически не уходит. Сейчас, пока дождя нет, там сухо и мы сеем. Но как только проходит дождь, стоит вода.

Показательная история

На определение собственника этого брошенного имущества через муниципалитет могут уйти годы, учитывая, что в суд за признанием своих прав собственности муниципалитет может обратиться только через год после постановки его на свой баланс. Но фермерам некогда ждать, тем более муниципалитет к этому никакого интереса не проявляет. Анна Ильина говорит, что после долгих раздумий и советов, она решила за собственный счет потихоньку, по частям ежегодно ремонтировать систему. Другого варианта у нее сейчас нет. Но тут возникают новые риски.

В том же ответе департамента содержится весьма любопытная деталь: «После регистрации права муниципальной собственности и передачи Вам в аренду объектов мелиоративной системы, Вы можете предложить арендодателю решить вопросы эксплуатации (ремонта) мелиоративной системы, связав их с условиями аренды земельного участка». А это значит, что вкладывая сейчас средства в ремонт будущей муниципальной собственности, она может оказаться со временем в ситуации, когда муниципалитет, как собственник, будет определять условия аренды и, соответственно, более предпочтительного для себя арендатора. И не факт, что кто-то не предложит ему более выгодные условия аренды.

В этом отношении весьма показательна история с южнокорейской компаний «Агро Сангсэнг», купившей более 15 лет тому назад вместе со всем остальным имуществом мелиоративные системы обанкротившихся рисоводческих хозяйств в Приморье. «Мы приобрели банкротные хозяйства, на балансе которых стояли эти системы. Их никто не выводил. И мы не могли тогда, купив совхоз, не покупать эту систему» - говорят в компании. А теперь эта собственность приносит им ежегодные штрафы.

Как объяснили Деловой газете «Золотой Рог» в руководстве компании «Агро Сангсэнг», штрафы по 800 тыс. рублей они платят за то, что поддерживают систему частично, а не приводят всю ее в надлежащее состояние.

«Ту часть Мельгуновской рисовой мелиоративной системы, которая связана непосредственно с нашим производством, мы поддерживаем в хорошем состоянии. Но эта рисовая система большая, и внутри этой собственности находятся земли самых разных собственников, в том числе и муниципальная земля. Для того, чтобы содержать ее всю в нормальном состоянии, нужны большие инвестиции. Этих инвестиций нет. Собственниками системы являемся мы, но пользуются ею несколько рисоводческих хозяйств, и никто не платит нам арендной платы. Проблема не решена. И пока на уровне государства она не решится, я думаю, она не решится никак. Есть госпрограмма, субсидирующая ремонтные работы по мелиорации, но она предполагает сначала вложения собственника, а потом уже получение субсидий. По практике других программ мы знаем, что ничего не получим. Мы не рискуем это делать. В департаменте сельского хозяйства нам сказали, что уже два года как в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы национализировать все мелиоративные системы. Мы надеемся на этот закон», - рассказал один из руководителей компании.

Первая ласточка

По данным департамента сельского хозяйства, примерно половина рисовых оросительных систем в крае не используется по назначению, или остается бесхозной. Даже на территориях с развитым рисоводством, например, в Хорольском районе, имеется немало мелиорированных земель без пользователя. На той же Сиваковской рисовой системе с ее пятью тысячами гектаров, где работают три компании, в производстве риса задействовано только 1, 5 тыс. гектаров. Остальная часть системы ждет ремонта. При этом сельхозпроизводители считают, что если с этим имуществом будет наведен порядок, то едва ли арендаторами будут обычные фермеры. Скорее всего ими станут, по их мнению, федеральные компании, что при всех издержках они расценивают как улучшение ситуации с землепользованием на мелиоративных системах. Ведь сейчас подавляющее большинство рисовых земель находятся в пользовании иностранных компаний, в основном китайских.

Стоит отметить, что несмотря на труднопреодолимые препятствия в восстановлении системы мелиорации, первая заявка на получение возмещения затрат на ремонтные работы уже поступила в департамент сельского хозяйства и, как сообщили «Золотому Рогу», подавший ее фермер из Лазовского района Михаил БЕЛЕКЕЕВ имеет шансы получить субсидию. По словам фермера, систему мелиорации и осушения на своих землях ему пришлось отстраивать фактически заново.

- Нам достались очень плохие земли, запущенные, заболоченные, но пришлось брать их, потому что вся остальная земля на тот момент уже была разобрана, - говорит Михаил Белекеев. – Приведение земли в пригодное состояние оказалось для нас очень дорогим, но без этого невозможно было вести хозяйство на ней. В общем на это ушло два года упорной работы и несколько миллионов рублей. Сейчас нам в департаменте пообещали возместить от 50 до 70% затрат. Я буду раз любому возмещению.

По некоторым данным, компания «Русагро», купившая в крае одну из мелиоративных систем вместе с землей, также высказала намерение ее восстановить полностью. И теперь уже в течение двух лет соответствующий проект проходит необходимую экспертизу.

ОДНАКО

Спрос на пахотные гектары, резко возросший в последние годы, заметно повлиял на ситуацию. Земли стали скупать, в том числе, и в неудобьях, тем более эта земля стоит совсем недорого и доступна по цене начинающим фермерам или мелким хозяйствам.

«Если вы приобрели за бесценок (то есть по цене луга или неудобья) очень дорогие земли, какими являются мелиорируемые земли, то надо отдавать себе отчет, что за этим последует», говорят специалисты в ответ на возникающие претензии.

На фото: Типичная картина приморских «заливных лугов».

Фото Елены КАРЕВОЙ.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.