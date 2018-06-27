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"Квадрат" плохо катится
Решение квартирного вопроса сирот Приморья тормозят положенные по закону аукционы
Из выделенных в 2017 году 960 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот в Приморье удалось освоить только 500 млн рублей. Причиной стала массовая отмена управлением ФАС по Приморскому краю аукционов на приобретение жилых помещений для сирот, а также длительные предварительные процедуры при строительстве жилья. Такие выводы содержатся в отчете Контрольно-счетной палаты Приморского края, представленном в краевой парламент в конце минувшей недели, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Департаментом образования и науки Приморского края при плане в 659,2 млн рублей были исполнены расходы в сумме 372,5 млн рублей. Неосвоенный остаток в 286,7 млн рублей сложился по причине отмены большей части аукционов в 2017 году по предписаниям краевого управления Федеральной антимонопольной службы. Пик отмен пришелся на период с июля по август, а из объявленных в октябре 2017 года 78 аукционов на приобретение квартир состоялись только 40, причем по шести из них контракты не были заключены. Всего по итогам 2017 года для приморских сирот на вторичном рынке было приобретено только 218 квартир.
Напомним, что осенью 2017 года прокуратура Приморья, проанализировав ситуацию, сложившуюся с закупкой жилья для детей-сирот, предложила снять с департамента образования несвойственные ему функции по организации подобных аукционов. Тогда же в отношении бывших чиновников департамента было возбуждено уголовное дело по фактам закупок квартир по завышенным ценам.
Досье "Золотого Рога": По состоянию на 1 апреля 2018 года в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилым помещением, внесено 6552 человека, в том числе 5125 человек, достигших совершеннолетия и подлежащих обеспечению жильем немедленно. На исполнении в департаменте к указанной дате находились 3712 судебных решений по обеспечению жильем указанной категории граждан. Объем средств, необходимых для обеспечения жильем всех приморских сирот, оценивается в 8,5 млрд рублей. В апреле парламент Приморья принял закон о выплате компенсаций из краевого бюджета сиротам, которые по достижении 23 лет стоят в очереди на получение жилья и вынуждены арендовать жилплощадь.
Из запланированных по линии департамента градостроительства Приморского края 300,8 млн рублей, которые должны были пойти на строительство нового жилья для сирот, по информации Контрольно-счетной палаты, было освоено всего 127,9 млн рублей. Причиной неосвоения в отчете КСП названы длительные сроки и предварительные процедуры и работы. В то же время, в 2017 году департаментом были отобраны земельные участки для строительства домов для сирот. В текущем году предполагается завершить строительно-монтажные работы по двум 45-квартирным домам в Лесозаводске и одному 36-квартирному дому в Находке. Планом на 2019 год предусмотрено строительство девяти 45-квартирных домов, расположенных в Лесозаводске, Пограничном, Славянке, Смоляниново и Волчанце.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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