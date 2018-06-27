До последнего покупателя

Что придомовым магазинам в Москве хорошо, то в Приморье – смерть

Столичные эксперты утверждают, что ценовая разница между крупными розничными сетями и, так называемыми, «магазинами у дома» за последние годы совершенно стерлась. Продукты стали стоить практически одинаково, и у покупателей исчезла мотивация к приобретению товара в супермаркетах. Одним словом, покупательская активность сместилась в небольшие торговые точки. Приморский ритейл с такой позицией в корне не согласен. О том, как выглядит ситуация на местном рынке, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Центр России и Приморский край отлично подходят под выражение «небо и земля». Например, то, что свойственно москвичам, совершенно непонятно и чуждо жителям Владивостока. Ритейл в этом отношении – не исключение. Об этом рассказали приморские представители торговли.

«Такие московские гиганты, как Metro и Aushan в будние дни практически пустуют. Подобного рода форматы магазинов расположены вдали от жилого сектора, в специально отведенных зонах. То есть, поездка в удаленный гипермаркет, помимо денег, отнимает еще и время. Соответственно, люди «вспоминают» о них, как правило, в выходные дни и праздники. Такие же торговые комплексы, как «Магнит» и «Пятерочка», которые дислоцируются поближе к домам, от отсутствия покупательской активности не страдают, хотя продукты там самого низкого качества. Я, например, приобретая пищевую продукцию в московской «Пятерочке», просто отравилась», - говорит представитель Тихоокеанской Торгово-Производственной Компании.

«Придомовые магазины» за качеством не гонятся

Итак, в Москве магазины у дома стали представлять серьезную конкуренцию крупным гипермаркетам. В Приморье, в силу ряда причин, таких как территориальные особенности, менталитет, ценообразование, о смещении покупательского интереса с больших магазинов на маленькие говорить не приходится.

«Большинство супермаркетов столицы Приморья, как и в других городах нашего региона, расположены вблизи жилых домов, цены здесь - доступны практически для любого кармана, выбор товаров – достаточно большой. Все это обеспечивает стабильную покупательскую активность. К тому же, что такое придомовые магазины во Владивостоке? Это крохотные забегаловки, которые держаться на плаву за счет круглосуточной продажи алкоголя. При этом, цены на продукты в таких магазинчиках часто выше, чем в супермаркетах, а качество – значительно ниже», - отмечает маркетолог супермаркета «ОК!».

Согласно маркетинговым исследованиям, во Владивостоке особенной популярностью пользуются супермаркеты «Реми» и «Самбери». «Это обусловлено, опять-таки в первую очередь, выгодным месторасположением – покупателям не нужно далеко ходить, чтобы приобрести товар на любой вкус. Ведь в таких магазинах довольно качественный и большой ассортимент, а также немаловажную роль для потребителя играют сносные цены», - добавил эксперт.

По данным Росстата, до 2017 года в течение двух лет наблюдалось снижение оборота в розничной торговле в сопоставимых ценах: в 2016 году - на 5%, в 2015 году - на 10%. А вот по итогам прошлого года показатель составил 29,8 трлн рублей, что на 1,2% больше показателя 2016 года. В этом году тенденция к росту сохранилась: в январе оборот торговых организаций составил 2,3 трлн рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 2017 года.

«Как правило, региональные ритейлеры довольно мобильны и представлены магазинами нескольких форматов – от гипермаркетов, где клиенты, как правило, совершают большие закупки, до мини-маркетов, магазинов у дома, где в шаговой доступности покупатели могут оперативно купить то, что необходимо «здесь и сейчас». Именно с такими «мини-маркетами» конкурируют не сетевые придомовые магазины. Преимущества сетевиков в данном случае – единая ценовая политика, жесткие требования к качеству товаров, возможность проводить различные акции с поставщиками. Качество товаров во всех магазинах сети всегда будет на должном уровне, а стоимость практически равнозначной», - сказал Деловой газете «Золотой Рог» директор по рознице сети «Реми» Константин КУЦЕРУБОВ.

Покупки стали более обдуманными

Представители крупных торговых центров Приморья отмечают, что в этом году, как и в прошлом, активность продаж растет, и это несмотря на то, что тратить люди стали более обдуманно.

При этом формат гипермаркетов, супермаркетов и торгово-развлекательных центров очень удобен для жителей и гостей Приморского края. Часто, приходя за продуктами питания в крупный магазин, покупатель одновременно в одном месте приобретает бытовую химию, аптечные препараты, косметику, украшения и даже бытовую технику. Кроме того, на территории многих крупных торговых точек расположены банкоматы и платежные системы, в некоторых работают отделения банков. В связи с широким ассортиментом товара, цены в таких «маркетах» достаточно умеренные.

За дешевыми товарами очередь занимают в супермаркетах

Кандидат экономических наук Максим КРИВЕЛЕВИЧ уверен, что в Приморье придомовые магазины априори не могут по широкому спектру продуктов быть дешевле крупных розничных сетей.

«Если говорить о ценах в небольших торговых точках, то речь идет о каком-то единичном сегменте. Понятно, что тысяча единиц товара продаются по более дешевой цене, чем 15-20 штук, которые продавцы будут держать до последнего, стараясь продать, даже впихнуть покупателю. По массовости и проходимости крупные магазины будут лидировать всегда. Это экономически обосновано и доказано крупнейшими зарубежными розничными сетями», - говорит эксперт.

Администратор небольшого придомового магазина во Владивостоке Валентина Н. высказывает похожее мнение. «О каком смещении покупательской активности мы говорим? С каждым годом люди покупают все меньше продуктов, становится все хуже. На качественный продукт мы вынуждены поднимать цены, потому, что поставщики поставляют нам продукцию по завышенным расценкам, нежели в большие супермаркеты. Впрочем, в нашем магазине покупатели приобретают исключительно товары первой необходимости, самой дешевой ценовой категории, в основном – суррогат. Это быстрозавариваемая лапша вместо качественных макарон, масляные смеси вместо натурального масла, хлеб, дешевую молочку и так далее. Такая «покупательская активность» не приносит никакого дохода малому бизнесу. Крупные супермаркеты - очень популярны во Владивостоке, у них и выбор несравним с нашим, и цены на порядок ниже. А как раз такие придомовые магазины, как наш, вынуждены закрываться из-за нерентабельности», - рассказала Деловой газете «Золотой Рог» представитель малого бизнеса.

По ее словам, человек со средней зарплатой (согласно статистике, в 2017 году средняя зарплата приморцев составила 38 тыс. рублей – Прим. авт.) просто не может себе позволить, например, покупать красную рыбу стоимостью 1,2 тыс. рублей. Поэтому покупатели массово переходят на селедку и минтай – на то, что меньше опустошает карман.

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Ритейлеры кормят скидками

По итогам 2018 года объем продаж продуктов питания через дискаунтеры в России может вырасти на 17,14%, до 3,28 трлн рублей. Это сделает формат лидером по обороту среди всех каналов розничной торговли, следует из исследования Infoline, с которым ознакомился «Коммерсант».

По прогнозам Infoline, дискаунтеры сохранят лидерство по продажам продуктов среди всей розничной торговли как минимум на ближайшие три года. В 2019 году их оборот может достичь 3,63 трлн рублей, в 2020 году - 4,46 трлн рублей.

При этом россияне продолжают экономить на продуктах, что привело к появлению целого слоя так называемых «черрипикеров» (охотников за скидками). По прогнозам АКОРТ, к 2021 году доля таких покупателей достигнет 25%, тогда как в 2011 году она была на уровне 3%. В четвертом квартале 2017 года в 20 из 49 категорий товаров на промоакции приходилось 54% всех продаж.