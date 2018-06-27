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Приморская недвижимость резко подешевела

27 Июня 2018, 09:40 | Приморье

Чуть ли не вдвое стали дешевле объекты недвижимости в Приморье, которые прошли с начала этого года через Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости при Управлении Росреестра по Приморскому краю. За это время были рассмотрены заявления собственников по 267 объектам недвижимости. И по 197 объектам недвижимости кадастровая стоимость была пересмотрена.

Общая стоимость оспоренных объектов в результате работы комиссии снизилась с 18 495 390 474,25 рублей до 9 955 931 410,86. Соответственно, собственники теперь смогут уменьшить свои платежи налогов по этим объектам примерно в два раза, поскольку именно кадастровая стоимость недвижимости с 2016 года является базовой для расчета налога.

Как Деловой газете «Золотой Рог» сообщили в Управлении Росреестра, комиссия по спорам принимает решение по оспариваемой кадастровой стоимости объекта в срок не более 30 дней с момента подачи заявления. Оспорить кадастровую стоимость собственники могут и в судебном порядке, но для юридических лиц при этом обязательно предварительное обращение в комиссию. Свое заявление о пересмотре кадастровой стоимости в комиссию можно направить на почтовый адрес Управления Росреестра по Приморскому краю: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48. Образец заявления и  список документов, которые необходимо будет подать с заявлением, можно найти на сайте Росреестра. И по всем вопросам, связанным с переоценкой кадастровой стоимости объектов недвижимости можно обращаться по телефону: +7 (423) 245-81-80.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: недвижимость  цены 













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