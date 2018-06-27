"Задача каждого - сделать свой город красивым"

Генеральный директор ООО «Ратимир» Роман Санклер - об успехах компании на международном рынке, воспитании профессионалов и любви к Владивостоку

Компания «Ратимир», продукция которой за 21 год заслужила любовь дальневосточников и неоднократно была отмечена престижными наградами, продолжает собственную историю успеха. Выходя на международный рынок и добиваясь роста производства, компания активно участвует в жизни Владивостока и Приморья, а ее генеральный директор Роман САНКЛЕР с 2017 года является депутатом городской Думы.

В интервью Деловой газете «Золотой Рог» Роман Александрович рассказал о том, что в его представлении значит быть ответственным руководителем большого предприятия и горожанином, любящим Владивосток.

От импортозамещения - к экспорту

- Несколько лет назад Россия взяла курс на импортозамещение, в том числе - в сфере продовольствия. Какие меры были предприняты компанией «Ратимир» для снижения зависимости от импортного сырья?

- Мы активно включились в реализацию государственного курса на импортозамещение. Начиная с 2016 года, завод «Ратимир» максимально работает на российской свинине. Более того, компания заключила стратегическое партнерство со Спасским свинокомплексом, расположенным в селе Прохоры Спасского района. Сейчас мы идем по пути построения вертикально­интегрированного холдинга - от выращивания кормов до реализации готовой продукции.

- Возможно ли, на Ваш взгляд, в перспективе обеспечить предприятие исключительно приморским сырьем?

- Мы работаем в данном направлении. В планах агропромышленного холдинга - обеспечить охлажденным мясом не только наше производство. Мы планируем совместно осуществить это в течение следующих пяти лет.

- В 2016 году компания «Ратимир» вышла со своей продукцией на внешние рынки. Насколько успешным оказалось это начинание?

- «Ратимир» одним из первых российских мясоперерабатывающих предприятий получил право поставлять на японский рынок готовую мясную продукцию, прошедшую термообработку, из говядины, свинины и птицы. Традиционно Япония предъявляет к импортерам достаточно высокие требования, касающиеся соблюдения санитарно­ветеринарных правил и норм в области обеспечения биологической безопасности и технологического уровня производителей. Решение об открытии рынка Японии для импорта было принято представителями Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии после личного визита и инспекции нашего предприятия.

На сегодняшний день, помимо Японии, «Ратимир» поставляет готовую продукцию во Вьетнам и Гонконг. Со стороны Россельхознадзора мы аккредитованы для экспорта в Иран, Малайзию и Сингапур. Проводятся мероприятия по аттестации предприятия, сертификации продукции и допуску на рынки Китайской народной республики, Республики Корея и Королевства Таиланд. Кроме того, наша компания активно участвует в переговорах в рамках общероссийских и международных выставок для продвижения своей продукции в страны АТР. В целом перспективы экспорта мы оцениваем позитивно.

- Отличаются ли вкусовые предпочтения жителей зарубежных государств от предпочтений россиян?

- Первые партии продукции должны были выявить эти особенности. Сейчас уже можно сказать, что успехом пользуются традиционные ГОСТовские вареные колбасы, сосиски и сардельки; полукопченые «Краковская» и «Пряные колбаски с сыром»; копченые деликатесы: грудинка «Любительская», карбонад «Особый» и пастрома «Праздничная».

Поколение профессионалов

- Многие сотрудники ООО «Ратимир» работают в компании практически с момента ее основания. В чем секрет стабильности кадров на предприятии?

- Работа на заводе - это образ жизни, осознание причастности к общему процессу, процессу производства нового продукта. Сотрудники ценят работу в компании. «Ратимир» на рынке более 20 лет, и за это время мы сумели воспитать целое поколение профессионалов. Каждый работник знает, что «Ратимир» - это не только стабильность, но и ряд дополнительных преимуществ: бесплатное питание, корпоративный транспорт, скидки на летний детский отдых, санаторно­курортное лечение, мероприятия для сотрудников и их семей и многое другое.

- С какими учебными заведениями «Ратимир» сотрудничает в сфере подготовки кадров? Какие возможности для профессионального роста, повышения квалификации предлагает компания своим работникам?

- Тесные связи у нас налажены с несколькими университетами. Мы предоставляем свою производственно­технологическую базу для прохождения учебной и производственной практик студентами Института пищевых производств Дальрыбвтуза. На заводе возможно изучить всю цепочку производства, непосредственно ознакомиться с будущей профессией, перенять опыт.

Договор о сотрудничестве заключен с Дальневосточным федеральным университетом. Наши ключевые сотрудники ведут подготовку специалистов в Департаменте пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ. В свою очередь, работники «Ратимира» повышают квалификацию по магистерской программе. Иными словами, сотрудничество предприятия и университета - взаимовыгодное и плодотворное.

Взять ответственность за город

- Какие социально значимые проекты реализует компания «Ратимир» во Владивостоке?

- «Ратимир» активно участвует в жизни города и поддерживает ряд социальных проектов. Благотворительная деятельность основана на личном вкладе каждого участника. Кроме поддержки от самой компании, сложилась добрая традиция: сбор пожертвований для детских домов и фондов непосредственно работниками, причем инициатива исходит именно от коллектива компании. Кроме того, «Ратимир» традиционно осуществляет посильную поддержку спорта - у нас своя хоккейная команда и подшефная секция Кудо. Мы оказываем помощь почетным гражданам Советского района Владивостока и ветеранам. В прошлом году нам удалось реализовать экологическую программу, благодаря которой было очищено от мусора и приведено в порядок около 20 мест отдыха в Приморском крае.

- В сентябре 2017 года Вы стали депутатом Думы Владивостока от Советского района. Что побудило Вас заняться общественно­политической деятельностью?

- Как руководитель крупной компании, я несу ответственность за коллектив, за то как живут и работают наши сотрудники. Появилось огромное желание поделиться своим опытом, быть нужным не только в рамках предприятия. Я люблю Владивосток и убежден, что каждый из нас должен сделать его лучше, красивее, чтобы наши дети им гордились. Для этого готов сделать все, что от меня зависит. Как депутат я открыт к диалогу с горожанами, с общественными организациями, ведь без этого невозможно развитие города.

- Вы работаете в комитете Думы по экономической политике и муниципальной собственности. Какие из принятых за последние месяцы решений Вы считаете наиболее важными для Владивостока? Какие решения направлены на создание благоприятных условий для развития крупного и малого бизнеса в столице Приморья?

- Каждое решение, которое принимается на думских комитетах, является важным. Потому что все они в той или иной мере нацелены на развитие города - будь то вопросы муниципальной собственности, бюджета или социальной политики.

Правительство уделяет огромное внимание развитию Дальнего Востока: создание территорий опережающего развития, внедрение госпрограмм предоставления земельных участков «дальневосточный гектар», режим свободного порта и те преференции, которые есть, - это не только снижение нагрузки на бизнес, но и решение социальных задач, в том числе - развитие инфраструктуры и благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности. Наша задача на местном уровне - помогать внедрять данные инициативы.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что Вы можете пожелать городу в День его рождения?

- Процветания! Таких горожан, которые будут бережно и с любовью относиться к родному городу. Я считаю, задача каждого из нас - сделать свой двор, свой район, свой город красивым. Мы привыкли ждать помощи и решения проблем извне, но в наших силах сделать это самостоятельно. Начать с малого, и в конечном итоге сделать свою жизнь и жизнь близких и родных ярче. Любите свой город, будьте его достойными жителями! Ведь красота Владивостока - не только в замечательной архитектуре, потрясающих ландшафтах и морских пейзажах, но и в людях.