Визитка доброжелательности Приморья

Конгрессно-выставочные мероприятия раскрывают туристический потенциал края

Развитие туристической индустрии территории невозможно без системного продвижения турпродуктов на российских и иностранных рынках. Но, как показывает практика, отдельно взятым представителям бизнеса достаточно сложно самостоятельно презентовать свои продукты. Именно поэтому создание бренда Приморского края как благоприятной туристической дестинации невозможно без поддержки властей. Каких результатов удалось добиться в этом направлении за последний год, выяснила Деловая газета «Золотой Рог».

Продвижение Приморского края на туристических рынках является основным вектором работы Туристско-информационного центра (ТИЦ) и департамента развития туризма региона. Все действия, которые осуществляют профильные органы власти в этом направлении, четко вписываются в государственную программу «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», среди них и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. В 2016 году департаментом туризма организовано участие делегации Приморского края в 44 международных и всероссийских мероприятиях, направленных на продвижение туристических продуктов и ресурсов края.





«С начала этого года делегация Приморья приняла участие в более чем 15 крупных мероприятиях туристической отрасли, которые проходили не только на территории России и Приморского края, но и в странах АТР, – говорит директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. – В этом году наши позиции значительно усилило Федеральное агентство по туризму: Дальний Восток был презентован во всех road show, которые Ростуризм организовал в Корее, Японии и Китае. Такая поддержка обеспечит Приморью дальнейшее присутствие на подобных мероприятиях, что значительно расширит наши туристические возможности на стратегически важных рынках. Уже сегодня участие в подобных выставках, а также работа по организации фам-туров для представителей туротрасли дают свои плоды: мы видим значительное увеличение количества туристов из стран АТР».





В этом году регионы Дальнего Востока впервые выступили в рамках коллективного стенда «Восточное кольцо России» на «Интурмаркете» в Москве. «Это был положительный опыт, – отметила директор ТИЦ Приморского края Дарья ГУСЕВА. – Но поскольку это был новый формат работы, только у Приморского края присутствовала полиграфия, раскрывающая идею «Восточного кольца», с описанием проектов и маршрутов. Сейчас подобная продукция появляется и у представителей других регионов».

Маршруты «Восточного кольца» вызывали интерес на всех выставках, где был представлен этот проект. «Но пока спросом пользуются маршруты, связывающие Приморский край и Сахалин, либо Приморский край и Камчатку, либо три этих региона. К сожалению, путешествие, включающее в себя посещение больше 2-3 субъектов ДФО, пока интереса не вызывает из-за большой стоимости перелетов», – заметила Дарья Гусева.

В ходе пресс-конференции были затронуты и итоги крупнейшего конгрессно-выставочного мероприятия в сфере туризма Северо-Восточной Азии – Тихоокеанского туристского форума, проходившего в мае во Владивостоке. «Деловая часть пользовалась большим успехом, гости высоко оценили нашу совместную работу с форумом IFNAT. Подготовка к следующему ТТФ уже начата, и в 2018 году мы в очередной раз подтвердим свой международный статус, расширим присутствие иностранного бизнеса», – отметил Константин Шестаков.

По его словам, положительный опыт проведения деловой части ТТФ будет использован при организации еще нескольких крупных международных мероприятий в будущем году. Дарья Гусева, в свою очередь, рассказала, что некоторые новые открытия, найденные в ходе туристической ярмарки, будут реализованы на ВЭФ. «Например, в мае мы, предвосхищая то, что Владивосток стал «вкусным» городом России, выпустили на пяти языках листовку о дальневосточной кухне. С ее помощью туристы смогли познакомиться с Приморьем не только как с регионом с развитым экологическим туризмом, но и как с туристской дестинацией с большими возможностями в гастрономическом поле. Приятно удивило внимание гостей к этому продукту: полиграфия продолжила путешествие в Корее, Китае и Японии», – поделилась Гусева.

Круизное направление

Также в ходе пресс-конференции были затронуты итоги работы по развитию круизного туризма. В текущем году иностранные круизные лайнеры посетят Приморский край 14 раз, и по сравнению с итогами прошлого года количество судозаходов увеличилось вдвое. Это рекордные цифры за всю историю развития данного вида туризма в регионе. В следующем году уже подтверждены как минимум 6 заходов круизных лайнеров в Приморье, однако окончательное количество будет определено только через полгода – в декабре. Ключевую роль в динамичном росте круизных судозаходов в Приморье играют решения, которые достигаются в ряде переговоров с крупнейшими круизными операторами в рамках профильных конгрессно-выставочных мероприятий. Одним из таких мероприятий стал форум в Циндао (КНР).





«Целью нашего присутствия на этом форуме было развитие контрактов с лицами, от решений которых зависят заходы лайнеров, – рассказал генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий НАГОРНЫЙ. – Наша задача понятна: необходимо создать все условия, чтобы судов приходило больше, и Приморский край сегодня занимает выгодную позицию. Во-первых, наш регион обеспечивает доходность круизным компаниям. Одна из основных статей их заработка – это береговые экскурсии, которые продаются на борту. За последний год Приморский край разработал множество новых туристических продуктов, которые могут заинтересовать туристов. А благодаря безвизовому режиму, действующему для пассажиров круизных лайнеров с 2009 года, а также расположению порта в историческом центре города неподалеку от туробъектов и магазинов, пребывание туристов во Владивостоке будет комфортным. Также, благодаря девальвации рубля, с 2014 года у нас подешевели портовые сборы и бункерное топливо, что тоже выступает привлекательным фактором для круизных компаний.

Во-вторых, мы – новое направление, которое может помочь выиграть конкурентную борьбу круизным компаниям. На азиатские рынки зашли основные мировые компании, которые в борьбе за путешественника постоянно ищут, что можно предложить интересного, чтобы выделиться на общем фоне. Так, первый китайский лайнер уже посетил Владивосток в прошлом году. Хотелось бы, чтобы этот заход стал началом большой истории».

В ходе форума в Китае одним из основных тезисов, которые озвучивали эксперты, стал вопрос кооперации как внутри круизного сообщества (между терминалами, властями и туроператорами), так и между портами. По словам Валерия Нагорного, у Приморского края есть два вектора работы по направлению сотрудничества между портами: первый – это возможная кооперация с соседними регионами России, заинтересованными в развитии круизного туризма, и второй – взаимодействие с портами соседних стран.

По словам Константина Шестакова, объединение усилий поможет более качественному продвижению на туристических рынках. «Совместно сделать более интересный, дорогой, яркий стенд и более красивую презентацию значительно проще, – уверен директор департамента туризма. – И мы готовы работать в этом направлении с соседними регионами, продвигая не единый турпродукт, объединяющий Приморье, Сахалин и Камчатку, а размещаясь на единой площадке. Но в данный момент мы все же больше позиционируем себя как иностранный порт, и нам проще работать в вопросах кооперации с другими странами АТР».

Валерий Нагорный отметил, что поле для подобных проектов сегодня очень широко. «У нас есть возможность присутствовать на основных площадках китайского круизного рынка – в начале ноября пройдут две знаковые выставки: в Шанхае и на острове Хайнане. Но наша основная цель – «потренировавшись» на азиатских площадках, в марте 2018 года принять участие в международной выставке Cruise Shipping Miami. У нас есть все основания быть представленными на этом крупнейшем мероприятии в сфере круизного туризма».

Комфортные условия пребывания

Но не только презентации и переговоры в рамках конгрессно-выставочных мероприятию формируют положительный имидж региона и способствуют его продвижению. В этом процессе необходима работа «на месте», включающая в том числе и создание комфортной среды для гостей края. Для расширения информационного наполнения общественного пространства сегодня в Приморье устанавливаются специальные указатели на русском и английском языках. По информации туристско-информационного центра, в крае планируется установить более 90 знаков туристической навигации в 11 муниципалитетах, что поможет путешественникам без труда ориентироваться на местности и выбирать интересные объекты показа.

Продолжать эту работу краевые власти хотят совместно с представителями туристической индустрии. «Собственники туристических ресурсов, начиная от ресторанов и заканчивая средствами размещения, сегодня могут использовать возможности ГЧП, – рассказал Константин Шестаков. – Мы хотим, чтобы информационное наполнение было как можно шире для туристов, и приглашаем тех обладателей туристических ресурсов, которые хотели бы заявить о себе, установить профильные знаки навигации по простой и понятной схеме. Для этого необходимо обратиться в ТИЦ, который имеет договоренности с муниципалитетом и поможет быстро пройти все этапы согласования. Такая работа будет вестись не только во Владивостоке, но и по всему краю».

На фото: Приморье умеет встречать гостей красиво. Vl.ru.