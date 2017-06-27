Вместо обещанных компенсаций тарифов на электричество приморцы получат их повышение

Субсидии энерготарифов для промпредприятий Дальнего Востока поступят в лучшем случае в конце года

Льготные энерготарифы на Дальнем Востоке должны начать действовать с 1 июля, но речь идет только о промпотребителях, а вот население Приморья во второй половине 2017 года будет оплачивать электроэнергию уже по повышенным ставкам. Что касается промпотребителей, то в их случае мера в первую очередь ориентирована на те предприятия, энергоемкость продукции которых достаточно высока. В Приморье такие предприятия можно пересчитать по пальцам, например «Спасскцемент», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Пока эта мера рассчитана на три года – до 2020 года. На самом деле для того, чтобы инвестор или промышленное предприятие могли строить долгосрочные программы развития, три года - это крайне малый срок. И сразу возникает вопрос: а что будет в 2021 году?» - задается резонным вопросом представитель одного из резидентов приморского ТОР.

Не до смеха

На прошлой неделе Госдума приняла закон о порядке использования средств, получаемых от применения надбавки к цене на мощность для промышленных потребителей первой и второй ценовых зон, которая была введена для доведения на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) цен на электрическую энергию до базовых уровней.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 508-ФЗ был принят 28 декабря 2016 года и вступил в действие с 1 января 2017 года. Фактически это означает, что потребители, которые попадают под действие этого закона на территории Дальневосточного федерального округа, должны были получить перерасчет тарифов начиная с 1 января. По крайней мере, именно такой механизм обсуждался на уровне правительства РФ и одобрялся, собственно, законодателями.

«Закон принят, и сейчас мы разрабатываем механизм доведения. На это уйдет в пределах трех месяцев, но мы сделаем перерасчет с тем, чтобы люди уже с начала года пользовались этим. Мы (правительство. – «ЗР») должны предоставить субсидии энергоснабжающим организациям, и нужно, чтобы все дошло до адресатов, не было никакого жульничества и никаких проблем», - говорил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на встрече с президентом Владимиром ПУТИНЫМ в конце января.

Однако на практике оказалось, что необходимо дополнительное время на разработку механизма выравнивания энерготарифов.

В феврале министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА после визита в Приморье заявил, что режим пониженных энерготарифов для предприятий в регионах Дальнего Востока может заработать с 1 апреля. «Рассчитываем, что с 1 апреля по Приморью энерготариф для предприятий снизится с 4,04 до 3,19 рубля за 1 кВт.ч. То есть снижение составит более чем 20%. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих в регионе предприятий. По предварительным оценкам, снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Это еще один источник инвестиционных ресурсов для развития экономики на Дальнем Востоке»,- приводила слова министра пресс-служба Минвостокразвития.

Но к Дню смеха, как и прогнозировала Делова газета «Золотой Рог», энерготарифы остались на прежнем уровне. Да и как иначе, если до 1 июля по всему региону действовали тарифы, утвержденные региональными энергетическими комиссиями (РЭК) еще в конце прошлого года.

«В настоящий момент подготовлены проекты нормативных правовых актов (НПА), обеспечивающие применение механизма выравнивания тарифов на территории Дальнего Востока. Идет процесс согласования НПА в правительстве РФ и Думе РФ. Ожидается принятие правительством РФ нормативных актов до 1 июля текущего года. После вступления нормативных актов в действие, потребители (промышленные потребители) пяти регионов Дальнего Востока (изолированные системы: Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский АО, Камчатский край, Сахалинская область) уже в этом году получат тарифы на электроэнергию, выравненные до среднероссийского уровня (базового уровня). Сегодня базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) проектом распоряжения правительства РФ определен на уровне 3,71 руб./кВт.ч. Действующий средний тариф для промышленных потребителей на указанных выше территориях в текущем году составляет от 4,7 руб./кВт.ч до 11,3 руб./кВт.ч», - пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе «РусГидро» (управляет электроэнергетикой в ДФО).

Дальневосточная надбавка

Сегодня на повестке дня основной вопрос: каким образом энергокомпании регионов будут получать компенсацию за снижение тарифов, если оно произойдет на практике?

«Механизм выравнивания тарифов обеспечит сбор средств для компенсации тарифной разницы (надбавки к тарифам) с ценовых зон оптового рынка и ее перераспределение в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые, в свою очередь, доведут надбавку до гарантирующих поставщиков. Средства надбавки будут направлены регионами энергокомпаниям на компенсацию разницы между экономически обоснованными и отпускными тарифами для потребителей», - пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе «РусГидро».

Сегодня весь Дальний Восток, его юг, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край входят в так называемую неценовую зону оптового рынка.

«Это означает, что вроде бы на этих территориях есть рынок, но не совсем. Что вроде бы работают рыночные механизмы, но под очень жестким воздействием регулятора, - говорит генеральный директор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН. - И скорее, здесь вряд ли можно говорить о какой-то полноценной конкуренции, которая сложилась на самом деле и на Урале, и в Сибири, и в центре России, когда потребитель, субъект оптового рынка с точки зрения покупателя может выбирать поставщика и выбирать конкурентные для себя предложения и с точки зрения режимов, и с точки зрения стоимости электроэнергии. Вот в синхронной зоне Дальнего Востока этого не происходит. Тариф регулируется государством. И колоссальная часть, которая действует вообще вне рынка. Это Республика Саха (Якутия), изолированная энергосистема за исключением южного энергорайона, это Магаданская область, это Чукотка, это Камчатка и это Сахалинская область».

Субъект субъекту рознь

Если брать ситуацию в целом по Дальнему Востоку, то в среднем дальневосточный тариф выше среднероссийского примерно на 30%. При этом разница между субъектами колоссальная. Там, где расположены источники гидрогенерации и где работают эффективные газовые станции, там тариф очень близок к среднероссийскому. Это Хабаровский край, за исключением изолированных энергорайонов, которые расположены на севере; это Амурская область, это Еврейская автономная область, это Приморье, которое имеет жесткие системные связи с остальной частью объединенной энергосистемы Востока. Здесь тарифы приблизительно равны среднероссийским.

И есть Республика Саха (Якутия) и очень тяжелая энергосистема Чукотского автономного округа, где разница между среднероссийскими и, собственно, региональными тарифами отличается едва ли не на порядок, по крайней мере на Чукотке.

Почему сложилась такая ситуация? «В течение многих-многих десятилетий энергетика, собственно, как и все инфраструктурные направления Дальнего Востока, была очень серьезно недофинансирована. С одной стороны, низкий уровень инвестиционной привлекательности в силу инфраструктурных ограничений, с другой стороны явный недостаток финансирования для того, чтобы эти ограничения снять. Поэтому эта годами, десятилетиями накапливавшаяся проблема нашла вот разрешение в виде сначала поручения Владимира Владимировича Путина, затем уже проекта закона, затем закона и теперь выхода очередного постановления правительства», - говорит Дмитрий Селютин.

Закон об использовании надбавки к тарифам на электроэнергию на Дальнем Востоке определяет субъекты, к цене на мощности которых будет введена дальневосточная надбавка. Доля РФ в уставном капитале такой организации должна быть не менее 50% плюс одна акция, субъект должен иметь определенный уровень гидрогенерирующих мощностей, а также осуществлять деятельность в сфере электроэнергетики на Дальнем Востоке.

Ранее, при рассмотрении закона о введении надбавки к тарифу, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий КОРОЛЕВ сообщил, что предварительно предполагается, что базовый уровень, до которого будут доведены тарифы на электрическую энергию для промышленных потребителей Дальнего Востока, составит 3,19 руб. за 1 кВт.ч.

«Исходя из этого расчета, совокупная нагрузка на I и II ценовые зоны для потребителей, за исключением населения, составит, по расчетам, 29,5 млрд рублей, что приведет к росту конечной цены для потребителей зон до 1,3%», - сказал представитель ведомства. Введение надбавки будет проходить поэтапно. Всего программа будет действовать с 1 января 2017 года по 2020 год. ФАС должна представить суммарный размер надбавки для каждого региона ДФО не позднее 1 ноября. Не позже 15 ноября правительство должно его утвердить. На практике это означает, что распределение компенсаций на этот год затянется.

Если коротко, новый механизм будет выглядеть следующим образом: в рыночной зоне РФ (это Сибирь, Урал, Волга, центр России, там, где существуют рыночные механизмы регулирования цены на электроэнергию) вводится некая надбавка платы за мощность. То есть потребители тех регионов начнут платить больше. Насколько больше? Примерно 0,8% в год. То есть тариф вырастет за счет такого решения на 0,8%. Эти средства будут консолидироваться на специальных счетах энергокомпании, которая отвечает за энергетику Дальнего Востока.

Проблема в том, что у дальневосточных энергокомпаний появляются так называемые «выпадающие доходы». В данном случае это АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), «Якутскэнерго», «Магаданэнерго», «Камчатскэнерго», «Чукотэнерго». Законодательные органы субъектов Федерации должны принять корректировки регионального бюджета. После чего «РусГидро», исходя из корректировок, в соответствии с законом субъекта РФ, перечисляет данные средства транзитом через бюджет соответствующего субъекта РФ уже на региональную энергокомпанию, которая, собственно, и несет эти выпадающие доходы.

«В результате для конечного потребителя тариф снижается, но энергокомпании не получают каких-либо преференций с точки зрения формирования денежного потока на себя при реализации этого механизма. Это очень четко надо понимать, - поясняет Дмитрий Селютин. - Энергокомпании скорее теряют, поскольку вот этот временной лаг, который складывается за счет такого длительного прохождения средств, достаточно значительный. И я очень надеюсь, что если с 1 июля этот механизм начет действовать и вот все эти итерации пройдут, то энергетики начнут получать выпадающие доходы в ноябре-декабре текущего года, а может быть, и в январе следующего. Следовательно, у энергетиков появляются кассовые разрывы, у энергетиков появляется необходимость в дополнительных кредитных ресурсах для того, чтобы правильно войти в период осенне-зимнего максимума и, собственно, не прекратить операционную деятельность».

Досье "Золотого Рога": Закон об использовании надбавки к тарифам на электроэнергию на Дальнем Востоке был разработан сенатором Вячеславом ШТЫРОВЫМ. По его мнению, после вступления в силу закона о введении надбавки неурегулированным остался вопрос трансляции средств, получаемых от применения надбавки к цене на мощность, потребителям электрической энергии на территориях ДФО. Согласно закону, субъекты оптового рынка - производители электроэнергии, к цене на мощность которых применяется надбавка, должны перечислять целевой взнос в бюджеты субъектов РФ, входящих в состав ДФО. Порядок и размер взноса установит правительство РФ. В свою очередь, субъекты ДФО за счет полученных средств должны возместить гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям выпадающие доходы.

На фото: Приморская энергосистема замерла в ожидании субсидий.