Чем собственный бассейн лучше Шаморы

Люди, позволяющие себе наслаждаться плаванием в любое, удобное для них время, здоровее и физически моложе своих ровесников

Новый тренд набирает силу в Приморье: среди владельцев частных усадеб растет число тех, кто обзаводится личным бассейном. Весна и лето – самое подходящее время для этого. Тенденцию констатируют специалисты из разных сфер – от проектировщиков до психологов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Юлия КОВАЛЕНКО, архитектор, дизайнер, специалист проектного ИП: «После кризисного затишья мы наблюдаем всплеск интереса к бассейнам, которые наши заказчики желают обустраивать на собственной придомовой территории. Число таких домовладельцев во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске возросло как минимум на 10% по сравнению с тем, что было три года назад. Даже если брать докризисные годы, тогда все, кто строил загородные дома, как правило, обязательно просили проектировать бани и сауны. Теперь, помимо этого, состоятельные люди непременно просят включать в проект бассейн. Также те, кто уже давно обзавелся загородной усадьбой, все чаще обращаются к нам с заказом вписать в ландшафт бассейн».

Данному тренду способствует множество факторов. И вопрос личного имиджа и престижа здесь даже не главный. Сегодня приморцев, которые имеют «продвинутые» потребности и возможности, в первую очередь волнуют иные вопросы.

Независимость от обстоятельств

Среди опрошенных Деловой газетой «Золотой Рог» владельцев бассейнов, например, во Владивостоке большинство отметили среди плюсов то, что они значительно раньше прочих открывают свой собственный купальный сезон. А также то, что их удовольствие искупаться в чистой воде не зависит от плотности пробок на Шамору. И даже погодный фактор или время суток несколько теряют здесь значение.

Ведущий инженер по строительству бассейнов компании

«Аквадом» Антон ШИВЕРСКИХ: «Монтаж быстросборного бассейна или строительство капитального – такие услуги заказывают теперь все чаще в нашей компании. Тема бассейнов стала еще более актуальна, чем раньше. Наши специалисты связывают это с тем, что теперь, со стремительным развитием технологий, мы способны удовлетворить самые разнообразные запросы и дать гарантии долгой службы бассейна. Бассейны с подогреваемой водой позволяют наслаждаться купанием во дворе собственного дома с мая по октябрь включительно. А система подводного освещения добавляет романтики вечернему купанию».

Удобство, практичность, безопасность

Эксперт отмечает, что владельцам бассейнов теперь не приходится иметь никаких хлопот с их обслуживанием и консервацией на зиму – все делают профессионалы из компании «Аквадом», для которых качество возведено в принцип.

Быстросборный бассейн из современных материалов теперь легко устанавливают в считанные дни - это и быстро, и сравнительно недорого.

Если говорить о капитальном бассейне, он способен удовлетворить любые индивидуальные потребности владельца: нестандартная форма и различные варианты отделки (покрытие ПВХ, плитка, мозаика и др.), возможность обустройства мелкой зоны для детей, неограниченные возможности оснащения бассейна дополнительными аттракционами.

Строительство бассейна происходит в несколько этапов. Все начинается с дизайна и проектирования; за ними - заливка бетонной чаши, гидроизоляция, установка оборудования и еще множество шагов, требующих филигранности и точности.

В результате качественно проделанной работы владелец получает гарантию чистоты и безопасности для здоровья как взрослого, так и ребенка, даже если он проглотит воду из бассейна.

Здоровье, красота и долгая молодость

В наше время бассейн способен быть не только местом для купания. Благодаря различным аттракционам его функции расширены для здоровья и релаксации.

Устройство искусственного течения позволяет заниматься плаванием даже при небольших размерах бассейна. Аэромассажное плато и форсунки гидромассажа помогают снять напряжение после рабочего дня и получить удовольствие.

И как говорят данные мировой статистики, люди, позволяющие себе наслаждаться плаванием и созерцанием воды в любое удобное для них время, не слишком подвержены депрессиям, стрессам, они здоровее и физически моложе своих ровесников.

Татьяна ТАБАКОВА, психолог, г. Владивосток: «Ощущение счастья, выработка положительной энергии, любовь к себе и в целом позитивный взгляд на жизнь – этим действительно отличаются те, у кого «своя вода под рукой». Кроме того, например, у представительниц прекрасного пола, начинающих день с плавания в собственном бассейне, кожа упруга в любом возрасте, целлюлита нет до самых преклонных лет. Успех у мужчин, равно как и успех в бизнесе, – частые спутники таких дам на протяжении всей жизни. Они довольны собой, ими гордятся мужья. Надобность в изнуряющих диетах или тяжких усилиях на спортивных тренажерах отпадает».

Получать удовольствие во дворе собственного дома от созерцания играющей на солнце чистой воды, заниматься аквааэробикой, плавать в воде комфортной температуры сколько угодно, летней ночью любоваться звездами, качаясь на глади воды собственного бассейна, – такой отдых с комфортом и без потери времени в пробках может стать ежедневной частью вашей жизни.

Ведущий инженер по строительству бассейнов Шиверских Антон:

тел. 8 (914) 700-78-79.

Эл. почта: shiverskih@aquadom.info. Реклама.

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