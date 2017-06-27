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Путь к успеху начинается за партой "Роснефть-класса"

27 Июня 2017, 14:02 | Приморье

ООО «РН-Морской терминал Находка» продолжает готовить специалистов для нефтяной отрасли в школах Находки

 

С 2009 года, когда ООО «РН-Морской терминал Находка» открыло в школах Находки первый специализированный «Роснефть-класс», наиболее способные и целеустремленные старшеклассники города совершенно бесплатно получают более качественную школьную подготовку, углубленно изучая химию, физику и математику в хорошо оснащенных современных классах и развивая свой внутренний потенциал. Выпускниками «Роснефть-классов» уже стали более 350 человек, а вручение аттестатов выпускникам 2017 года состоится буквально на днях, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Помимо углубленного изучения основных предметов, здесь преподается ряд профильных дисциплин – вузовскими педагогами. Качественную подготовку будущих нефтяников подтверждают и результаты ЕГЭ, и оценки в аттестатах, и золотые и серебряные медали выпускников. После окончания школы большинство выпускников «Роснефть-классов» выбирают профильные вузы.

Наталья БОРИСОВСКАЯ, директор находкинской школы №9, на базе которой действуют «Роснефть-классы», отмечает: практически все, кто прошел обучение в таких классах, поступают на инженерно-технические специальности в вузах на бюджетной основе. Часть выпускников идет на целевой набор, гарантирующий не только бесплатное обучение, но и трудоустройство после вуза. Например, выпускники-2017 хотят поступить на специальности, связанные с кораблестроением, по целевому набору суперверфи «Звезда», которую строит консорциум инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть». Многие намерены поступить сразу на две специальности.  

- Учиться в «Роснефть-классе» сложно, но престижно. Девятиклассники, желающие продолжить обучение в «Роснефть-классе», проходят жесткий отбор, а некоторые даже специально переводятся к нам из других школ, - говорит Наталья Петровна.

По статистике, успеваемость в «Роснефть-классах» выше средней, а в нынешнем году случился настоящий прорыв: среди 28 выпускников – сразу шесть медалистов, а в аттестатах остальных учеников – только «четверки» и «пятерки». Помимо обязательных предметов, в ходе ЕГЭ выпускники «Роснефть-классов» сдают физику и химию, а некоторые – биологию и английский язык. Ведь хорошие знания по этим предметам необходимы для успешного обучения по вузовским специальностям, связанным с нефтехимией.

- Важно, что наши шефы – руководство и работники ООО «РН-Морской терминал Находка» - непосредственно участвуют в образовательном процессе, проводя лекции для школьников, - продолжает Наталья Борисовская. - Ученики «Роснефть-классов» регулярно бывают на экскурсиях по производственным объектам предприятия. А практические занятия, где школьники могут, что называется, «потрогать руками» самые современные технологии производства, проводятся в нефтехимической и физической лабораториях Дальневосточного федерального университета.     

Школьники из «Роснефть-классов» участвуют и побеждают в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах по физике, химии, математике, информационным технологиям. А для самых прилежных учеников компания «Роснефть» предусмотрела не только моральное, но и материальное поощрение: на гранты могут рассчитывать выпускники-медалисты, а также десятиклассники, окончившие год на «отлично».  

И все же «Роснефть-класс» - это не только учеба. Старшеклассников знакомят с основами корпоративной культуры ведущей нефтяной компании страны – этому посвящены разнообразные тренинги, деловые игры и спортивные состязания между командами «Роснефть-классов» и ООО «РН-Морской терминал Находка». За два года обучения в «Роснефть-классе» ученики и их будущие работодатели становятся дружной командой с общими интересами. Большое внимание уделяется профориентации школьников, которая помогает будущим выпускникам лучше понять свои интересы. Эта работа ведется представителями кадровой службы нефтетерминала.

- Выпускники «Роснефть-классов» - очень одаренные и амбициозные люди. Хочется пожелать им успешно поступить в вузы, а после получения диплома – использовать полученные знания для развития нефтяной отрасли, - говорит и.о. генерального директора ООО «РН-Морской терминал Находка» Александр КРАПИВИН. – Отдельные слова благодарности хочу выразить руководству и учительскому составу школ, где открыты «Роснефть-классы», за их профессионализм, а родителям – за способных детей! 

На фото: Выпускники «Роснефть-классов» - очень одаренные и амбициозные люди.

Фото «РН-Морской терминал Находка».

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: кадры  Роснефть 



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