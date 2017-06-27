Из бытовых в коммунальные

Приморье опережает большинство регионов РФ в плане обращения с коммунальными отходами

Сегодня в России перерабатывается не более 4% накопленных отходов. Изменить эту ситуацию или хотя бы создать систему эффективной работы с отходами в каждом регионе призвано введение территориальных схем полигонов и создание региональных операторов по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Сделать это предполагается в рамках исполнения Федерального закона №458 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», принятого в конце 2014 года.

Основами государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года предполагается переход к раздельному сбору отходов и жестким санкциям за ненадлежащую утилизацию, а также поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. На решение этой задачи направлен и упомянутый ФЗ №458, который переквалифицирует твердые бытовые отходы (ТБО) в твердые коммунальные (ТКО) и устанавливает новую систему обращения с ними. Постановлением Правительства РФ №269 от 4 апреля 2016 года утверждены порядок и правила определения нормативов накопления ТКО, регулирующие процессы сбора, анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонности. Еще одно постановление, изданное в ноябре 2016 года, оговаривает порядок сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, а также форму типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.

В первоначальном варианте предполагалось осуществить переход регионов на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации отходов уже в 2017 году. Для этого каждый регион РФ еще минувшей осенью должен был разработать территориальную схему обращения с отходами, выбрать регионального оператора по обращению с ТКО и утвердить тарифы за вывоз мусора. Однако из-за неготовности регионов к нововведениям основную часть «мусорной» реформы перенесли на 2019 год.

Новая схема и новые комплексы

Согласно уже упомянутому федеральному закону №458 регионы должны были утвердить территориальные схемы обращения с отходами, которые включают в себя цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности, заканчивая местами обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. Однако, по данным Росприроднадзора, к середине мая 2017 года только треть из субъектов РФ, а именно 27, обладали необходимой для утилизации отходов и раздельного сбора мусора инфраструктурой. И всего в четырех из этих регионов выбрали региональных операторов, которые будут отвечать за сбор и утилизацию отходов.

Приморский край стал одним из первых регионов страны, подготовивших территориальную схему обращения с отходами, хотя первоначальный вариант схемы, предложенный экспертной организацией, был отправлен губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на доработку: например, по данной схеме Красноармейский и Пожарский районы должны были вывозить собранный мусор за сотни километров – на полигон в Дальнереченск. Приказом краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды №246 от 3 октября 2016 года на территории Приморского края утверждена схема обращения с отходами, предполагающая три уровня обращения с ТКО в пяти технологических зонах, на которые поделено Приморье.

Согласно данной схеме, в Приморье будет введена трехуровневая территориальная система обращения с твердыми коммунальными отходами. На первом уровне – в городских и сельских поселениях – происходит сбор отходов в контейнеры малой емкости (до 3 кв. м) или в бункеры емкостью до 8 кв. м. Также можно осуществлять сбор с использованием сменяемых контейнеров, мусоропроводов или в специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Кроме этого, на первом уровне возможна система сбора отходов в герметичные мешки (в малонаселенной местности или на дачных участках). Возможно на первом уровне организовать приемный пункт вторсырья, а также площадку для временного накопления отходов в каждом поселении.

Накопленные в поселениях ТКО подлежат системному вывозу в межмуниципальный комплекс ТКО (второй уровень) или напрямую в индустриальный парк (третий уровень). Второй уровень представляет собой межмуниципальный комплекс ТКО, где происходят сортировка отходов и захоронение отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и использованию в качестве вторичного сырья. При этом часть собранных на первом уровне отходов, в случае селективного сбора, поступит сразу на третий уровень – в индустриальный парк для переработки.

На сегодняшний день в Приморье насчитывается 13 комплексов по утилизации твердых бытовых отходов, их вместимость – 5,46 млн тонн мусора. Комплексы частично заполнены, но могут вместить еще 2,22 млн тонн отходов. Но этих мощностей на весь край не хватает. Поэтому, как заявил в марте директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр КОРШЕНКО, территориальной схемой предусмотрено строительство еще девяти полигонов: в Пожарском, Красноармейском, Дальнереченском, Надеждинском, Хорольском, Чугуевском, Ольгинском муниципальных районах, а также в Дальнегорском и Артемовском городских округах.

На данных полигонах ТКО будут обрабатываться, утилизироваться, обезвреживаться и размещаться в соответствии со всеми экологическими нормами и действующим законодательством, а затем направляться на третий уровень в проектируемые индустриальные парки. Здесь поступившие отходы со второго уровня станут перерабатываться в готовую продукцию и высококачественное вторичное сырье. Перерабатывающие индустриальные парки в Дальнегорском городском округе, Партизанском, Надеждинском, Спасском и Дальнереченском муниципальных районах станут центрами пяти межрайонных систем: Северной, Северо-Восточной, Западной, Центральной и Южной. Все пять технологических зон будет курировать единый региональный оператор.

По аналогии с капремонтом

Переход к утилизации ТКО единым региональным оператором станет, пожалуй, наиболее заметным для граждан проявлением «мусорной» реформы. Как уже говорилось выше, сегодня в стадии разработки находится финансово-экономическое обоснование для создания в Приморье регионального оператора по утилизации ТБО. Губернатор края Владимир Миклушевский подчеркивал, что бизнес, который занимается системой обращения с отходами в крае, должен быть прозрачным и социально ориентированным.

Согласно 458-ФЗ, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. Согласно постановлению администрации Приморья №520-па от 9 ноября 2016 года организацию, которая станет выполнять функции единого оператора ТКО в Приморье, определят на конкурсной основе. Добавим, что установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение отнесено к полномочиям субъектов РФ.

Похожая схема работает при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, где региональный оператор выполняет функцию по сбору взносов с населения и юридических лиц, а также по организации и контролю работ по капитальному ремонту. А на федеральном уровне уже давно ведется разговор о необходимости создания единого органа по контролю за обращением с отходами.

Добавим, что внедрение раздельного сбора отходов, их сортировка, а также вторичная переработка должны поспособствовать не только улучшению экологической ситуации в муниципалитетах, но и формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Убрать «нелегальные» свалки

Проводимая реформа в сфере обращения ТКО косвенно решает и проблему ликвидации незаконных свалок в муниципальных образованиях. Например, согласно упомянутым в начале статьи постановлениям правительства РФ, средства транспортировки твердых коммунальных отходов подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. То есть у контролирующих инстанций появится еще одна возможность проверить, добрался ли мусор от контейнера на придомовой территории до места утилизации.

Однако пока нелегальные свалки остаются проблемой многих муниципальных образований края, для решения которой необходимо объединение усилий государственных органов и общественности. Примером подобного сотрудничества можно назвать проект «Генеральная уборка», который реализуется «Общероссийским народным фронтом». К началу июня активистами ОНФ при активном участии жителей Приморья на интерактивный ресурс «Картасвалок.рф» нанесено 59 свалок.

«Из них по 35-ти органами власти принимаются решения по ликвидации, ряд свалок уже успешно ликвидирован после наших обращений в муниципальные и региональные органы власти, Росприроднадзора и прокуратуры. Так, успешно ликвидированы свалки во Владивостоке, Уссурийске, селе Тереховка Надеждинского муниципального района. Работа продолжается», – отмечает координатор проекта «Генеральная уборка» в Приморье Юрий ЛОГИНОВ.

Досье "Золотого Рога": Федеральный закон № 458 определяет твердые коммунальные отходы как «отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд». Например, выброшенный диван будет считаться ТКО, а листва с крыльца подъезда жилого дома – нет. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

На фото: Мусоросжигательные заводы работают на полную мощность. Фото Яны МАЛЬЦЕВОЙ.