Чисто там, где не сорят

Акватория Владивостока становится чище благодаря усилиям надзорных органов и реконструкции коммунальной инфраструктуры

С недавних пор состояние акватории Владивостока, особенно «визитной карточки» столицы Приморья – бухты Золотой Рог, стало предметом внимания федеральных властей. Приморские ученые уже приступили к разработке программы по восстановлению экологического баланса бухты, а пока улучшить экологическое состояние Золотого Рога помогают предпринятые за последние годы мероприятия по ее очистке, а также по реконструкции хозяйственно-бытовой и ливневой канализации города, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Озаботиться вопросом загрязнения моря власти всех уровней заставили не только регулярное проведение во Владивостоке крупных международных мероприятий и динамичное развитие въездного туризма, но и вступление в силу закона «О свободном порте Владивосток». О необходимости привести бухту в надлежащий вид в связи с реализацией проекта «порто-франко» говорил полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер правительства РФ Юрий ТРУТНЕВ, ряд поручений по этому поводу дал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Промежуточные итоги работы по исполнению данных поручений были подведены в августе 2016 года в ходе совещания о текущей экологической ситуации в бухте Золотой Рог, которое прошло под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея ДОНСКОГО. Руководитель Росприроднадзора Артем СИДОРОВ сообщил, что ведомство проводит работу по снижению негативного воздействия на бухту. Созданное 1 декабря 2015 года Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора провело проверки практически всех хозяйствующих субъектов в бухте, проанализировав основные нарушения природоохранного законодательства и определив источники загрязнения.

Выяснилось, что основными источниками загрязнения Золотого Рога остаются ливневая и хозяйственно-бытовая канализация, нефтебаза ТОФ на мысе Голдобина, а также морские суда, заходящие в порт Владивосток. При этом уже в 2016 году Тихоокеанским флотом была проведена восстановительная реконструкция очистных сооружений нефтебазы на Голдобина, что значительно снизит негативное влияние этого объекта. В настоящее время Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора реализуется программа по усилению надзора за хозяйствующими субъектами на акваториях ДФО. В рамках программы возобновлены на постоянной основе проверки всех морских судов, заходящих в порт Владивосток и другие порты в зоне ответственности.

Исследовать, чтобы очистить

По итогам прошлогоднего совещания глава Минприроды Сергей Донской дал поручение провести комплексную оценку экологического состояния бухты Золотой Рог и обеспечить проведение администрацией Приморского края уборки накопленного в акватории мусора. А весной 2017 года приморские ученые приступили к разработке программы по восстановлению экологического баланса бухты. По словам директора департамента природных ресурсов Приморского края Александра КОРШЕНКО, ученые ДВФУ, а также ДВО РАН, много лет изучающие проблемы морских акваторий, смогут наиболее объективно выполнить исследование, так как факторов загрязнения бухты достаточно много.

Ученые выполнят геологические, гидрологические исследования, которые позволят определить размер финансирования, которое необходимо для очистки бухты. По предварительным данным Инженерной школы ДВФУ, сейчас в бухте находится порядка 25 млн кубометров загрязненного грунта, затоплено как минимум пять судов. С помощью подводных роботов, магнитной съемки, бурения и отбора грунта будет определено точное местоположение затопленных в акватории объектов, состав, концентрации, объемы загрязненных грунтов. Одновременно группа специалистов проводит рекогносцировочное обследование причалов и береговой черты для выявления источников негативного воздействия. В результате будет подготовлена 3D-модель объектов накопленного экологического ущерба.

На втором этапе специалисты проведут анализ современных очистных технологий и подготовят рекомендации по их внедрению на объектах, которые сейчас выступают главными источниками загрязнения. Изыскательские работы должны быть завершены в течение 2017 года. По их результатам будет выработан комплекс мер по очистке акватории. На разработку программы из федерального бюджета направлено более 60 млн рублей.

Добавим, что пока водную поверхность главной бухты Владивостока еженедельно очищают от мусора соответствующие городские и портовые службы, а также мусоросборщики ТОФ. Традицией становятся морские экологические субботники. Кроме того, загрязнению акватории Владивостока твердыми коммунальными отходами препятствует установка боновых заграждений в устьях городских рек. Например, подобное заграждение, установленное на территории нефтебазы в месте впадения в море Первой речки, ежегодно предотвращает вынос в Амурский залив десятков кубометров пластикового мусора и других твердых отходов.

Ливневки считают и промывают

Важный вклад в дело предотвращения загрязнения акватории Владивостока внесла работа по инвентаризации, прочистке и восстановлению ливневой канализации города. Началась она еще до саммита АТЭС, а позднее была разработана специальная долгосрочная программа, в соответствии с которой во Владивостоке все последние годы ведутся планомерные работы по прочистке ливневых коллекторов, осуществляется комплекс мероприятий по паспортизации и ремонту системы ливневой канализации. И хотя во время сильных проливных дождей расположенные в низинах участки дорог подтапливаются, нельзя не признать, что в целом ситуация с ливневкой поменялась к лучшему. Как правило, причины неэффективности ливневой канализации в том, что «ливневки» во Владивостоке строились вразнобой, некоторые из них разрушены или не действуют, и сформировать единую схему всех существующих ливнестоков крайне сложно.

В настоящее время реконструкция системы ливневой канализации ведется в рамках муниципальной подпрограммы «Восстановление системы ливневой канализации Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы. Подпрограмма, направленная на повышение надежности работы системы ливневой канализации на территории Владивостока, включает в себя мероприятия по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы ливневой канализации, непосредственно сам капитальный ремонт, а также текущее содержание сетей ливневой канализации Владивостокского городского округа.

За пять лет действия программы планируется увеличить протяженность восстановленных сетей ливневой канализации на территории Владивостока с 3 тысяч п. м до 10,5 тысяч п. м. Протяженность прочищенных сетей ливневой канализации за тот же период вырастет с 28273 п. м до 92273 п. м. В целом доля восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей увеличится с 10,42% в 2013 году до 34,26% в 2018 году. Добавим, что бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в ежедневном режиме проводили работы по ремонту и замене украденных и пришедших в негодность люков и ливневых решеток, используя высокопрочные полимерно-песчаные люки и решетки не только на пешеходных зонах, но и на проезжей части дорог с высокой интенсивностью дорожного движения.

По оценкам городской администрации, сегодня во Владивостоке порядка 320 км сетей ливневой канализации. Ежегодно специалистами проводятся работы по ремонту и прочистке системы. Так, в 2017 году масштабные ремонтные работы ливневой системы проведены по улицам Достоевского, 40 лет ВЛКСМ и 50 лет ВЛКСМ, Борисенко, Снеговой и другим. Разрушенный ливневый коллектор и провал дорожного полотна восстановили рабочие на улице Муравьева-Амурского. На проспекте 100-летия Владивостока специалисты восстановили выпускные трубы ливневого коллектора, установили дополнительные смотровые колодцы и отремонтировали покрытие дороги. Кроме того, на текущий год запланирован ремонт сетей ливневой канализации по улицам Муравьева-Амурского, 21-23, Чапаева, 16, Невельского, 17-19, Ватутина (в районе Яблочкова, 57) и ряду других адресов.

Очистные достраиваются

Наконец, в завершающую стадию входит начатая еще в преддверии саммита АТЭС реконструкция системы канализации Владивостока в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. На сегодня реконструировано уже 67,5 км канализационных коллекторов, что составляет 87% от необходимого для завершения реконструкции системы канализации. Строятся и вводятся в эксплуатацию новые канализационные насосные станции.

В начале 2017 года на очистные «Центральные» было переключено два самых крупных выпуска в бухту Золотой Рог, расположенных в районе Морского вокзала и Корабельной набережной, формирующие более 75% сброса в бухту. Также была запущена подземная канализационно-насосная станция (КНС) №8. На сегодняшний день осталось проложить коллекторы на нескольких коротких участках в разных районах Владивостока. Для полной реализации планов ввода в строй всех объектов водоотведения и очистных сооружений необходимо окончательно согласовать вопросы их строительства с хозяйствующими субъектами в ряде районов города.

КСТАТИ

Сегодня актуальным остается вопрос о создании инфраструктуры по предотвращению загрязнения моря заходящими в бухту морскими судами, что особенно важно в связи со вступлением в силу закона «О свободном порте Владивосток».

Стоимость подобной системы созданная еще в 2013 в Думе Владивостока рабочая группа по подготовке предложений, обеспечивающих предотвращение загрязнений акватории, оценила в 300 млн рублей.

На фото: Особенности рельефа Владивостока изначально «программируют» проблемы с ливневой канализацией.

Фото Ивана КРЫШАНА.