Свой, автономный, экологичный…

Специалисты предлагают новые стандарты индивидуального жилья для новых землевладельцев

Огромные территории Дальнего Востока за последние десятилетия обезлюдели по причине отсутствия серьезных стимулов, закрепляющих здесь население: жилье, занятость, нормальный доступ к благам цивилизации, возможность осуществить свои идеи и пр. Сегодня предпринимаются меры изменить данную ситуацию, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

На это, в частности, нацелена и Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Одним из стимулов ее реализации становится предоставление желающим «дальневосточного гектара». И для обустройства на своем гектаре человеку нужен современный дом. Каким же он должен быть?

В минувшем году на выездном совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке рекомендовали обустраивать «дальневосточные гектары» экологичными малоэтажными деревянными домами и развивать приоритетно именно этот сегмент стройиндустрии.

Они обосновывали это несколькими обстоятельствами, которые благоволят выбору в пользу дерева. Прежде всего, это пока все еще огромные лесные богатства региона по относительно доступным ценам. Во-вторых, устоявшаяся местная традиция строить именно из этого материала. В-третьих, массовое строительство из дерева в ДФО проще поддержать со стороны государства и сделать его наиболее доступным.

Директор института «ДальНИИС» Владимир СМОТРИКОВСКИЙ считает, что, безусловно, деревянный дом - это неплохой вариант для своего «гектара». Однако для строительства своего индивидуального дома сегодня могут использоваться любые материалы и любые технологии малоэтажного домостроения, которые позволяют добиться, чтобы постройка удовлетворяла вкусу заказчика и оказалась качественной, комфортной и доступной как при строительстве, так и при эксплуатации. Разнообразие Дальнего Востока по национальному составу, климату, особенностям ландшафта и пр. подразумевает и богатство конструкторских и проектных решений по дому для «дальневосточного гектара».

Свою позицию по этому вопросу руководители ДальНИИС подробно уже излагали в этом году читателям Деловой газеты «Золотой Рог». И она однозначна: это свободный выбор людьми наиболее интересного для них варианта своего дома.





Экомодуль Solar-5M – жилой автономный мини-дом, собираемый из 3-х или 4-х мобильных секций. Экспериментальный образец произведен на автоматизированной деревообрабатывающей линии в 2010 году.

Рядовой автономный экодом по индивидуальному проекту на семью из 4-х человек. Павел Казанцев, Екатерина Мовчан.



Проект каркасного автономного малогабаритного экодома площадью 68 кв. метров на семью из 3-4 человек. Основа архитектуры – пассивный солнечный обогрев зимой и естественная вентиляция летом, позволяют экономить до 50% затрат на создание теплового комфорта. Даешь полную автономность!

Член-корреспондент Российской инженерной академии, кандидат технических наук Алексей ГРИШАН считает, что выбор варианта будущего индивидуального дома в первую очередь зависит от того, где его предполагается строить - то ли в уже освоенном и урбанизированном месте, то ли действительно на оторванном от всего «гектаре».

Он уверен, что при этом должны решаться примерно те же проблемы, которые ранее решались при устройстве хутора или заимки, но уже на современном уровне - с обеспечением будущего дома автономными системами отопления, водоснабжения, получения электроэнергии и пр., что в итоге должно сделать жилище комфортным и независимым от внешних коммунальных обстоятельств.

Воду относительно нетрудно получить, пробурив скважину или вырыв колодец.

Сложнее с получением электроэнергии. Но мировая практика знает много примеров: ветрогенераторы, солнечные батареи… Если есть небольшие водотоки, то энергию от них можно получать с помощью приспособленного для этого 24-вольтного генератора от «Форда». Все эти варианты экологичны.

Для получения тепловой энергии можно использовать солнечные коллекторы, которые в Приморье зимой, когда много ясных дней, особенно эффективны. Или использовать тепловой насос, позволяющий, расходуя один киловатт-час электроэнергии, извлекать из окружающей среды четыре киловатт-часа тепловой энергии.

При этом очень важно, чтобы у нового дома была энергоэффективная, соответствующая современным нормам защита. Эксперт считает, что можно поставить на «гектаре» дешевую палатку, но в таком случае никакого отопления для жизни не хватит. И приводит два примера.

В конце 1960-х годов в Германии группа специалистов поставила цель - снизить расход тепловой электроэнергии на отопление дома. Тогда этот расход там был около 47 киловатт-часов тепловой энергии на 1 кв. метр жилища. Они предложили проект, благодаря которому сегодня в Германии на отопление дома в среднем тратится уже 16-20 киловатт-часов на 1 кв. метр. А у нас остается на порядок больше.

В другом случае специалисты из Калифорнии задались целью спроектировать дом, который не потреблял бы электроэнергию на кондиционирование. Проект позволил снизить ее потребление до 4% от прежнего уровня.

Алексей Алексеевич отмечает, что отдельно взятые технические решения, применяемые при строительстве дома, могут в принципе не окупаться никогда, но их комплекс, примененный на одном объекте, создает эффект синергии, и в итоге в целом затраты со временем окупаются: строительство дома, который должен будет простоять 100 лет, уже через 20 лет покроет все расходы.

То есть, потратившись разово при строительстве экологичного теплого, комфортного и автономного дома на современные автономные системы жизнеобеспечения, в дальнейшем расходы на ресурсы из семейного бюджета можно будет вычеркнуть, за исключением средств на поддержание их работоспособности.

В согласии с природой

Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ считает, что современная архитектура позволяет значительно снижать уровень ресурсозатрат индивидуального дома. Это и меньшая зависимость от сетевых организаций, если приходится пользоваться централизованными инженерными сетями, и при комплектации жилья автономными системами жизнеобеспечения.

По его мнению, дом для «дальневосточного гектара» может быть очень разный по вкусу и карману заказчика - от популярного среди молодежи и пенсионеров умного микродома до дворца. Но в первую очередь он должен отвечать местным условиям, быть комфортным для проживания и при этом не требовать больших платежей за поддержание этого комфорта. В Приморье эту задачу вполне можно решить, принимая во внимание и используя ресурсы окружающей среды.

Экологичный дом для долгой и здоровой жизни в Приморье - это в первую очередь дом из местных природных материалов, которые хорошо держат тепло помещений зимой, позволяя при этом нормально дышать его обитателям, и компенсирует нашу запредельную влагу летом. Принципиально это может быть сруб из натурального бруса или дом из прессованной рисовой соломы, укрытый от влаги вентилируемым фасадом.

Дом из прессованной соломы уже построен под Владивостоком и хорошо зарекомендовал себя в местных условиях. Никакой кондиционер или рекуператор не сможет воссоздать атмосферу его комнат.

Если дополнительно учесть направление летних ветров в архитектуре постройки и благоустройстве участка, то даже в самый жаркий день «натуральный» дом будет хорошо проветриваться и не потребует искусственного охлаждения.

Учитывая, что треть жизни человек проводит во сне, а влага часто «идет» от земли, это может быть и комбинированная конструктивная система, когда первый жилой этаж делается каменным, а выше - сруб или солома.

Независимо от размера, приморский дом необходимо разворачивать витражами на солнце, оставляя с севера совершенно глухую, без окон, стену. Кладовки и другие подсобные помещения надо выводить в проекте дома на север, а жилые - на юг. Такой простой прием снижает затраты на отопление до 50%.

В таком «приморском солнечном» доме возможно устройство укрытых от дождя галерей. А для комфортного, но низкого зимнего солнца такая галерея не преграда.

На верхнем фото: Умный микромодуль - собирает влагу, согревает и вырабатывает электроэнергию. Разработка выпускника Инженерной школы ДВФУ Екатерины Фроловой и магистранта ИШ ДВФУ Дарьи Бурдиной.