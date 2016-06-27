www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Приморские статистики отмечают профессиональный праздник и готовятся к новой переписи

27 Июня 2016, 13:45 | Приморье

Приморские статистики отмечают свой профессиональный праздник – День работника статистики. Его дата приурочена к созданию первого статистического отделения, которое появилось в России еще в 1811 году. За прошедшие два века служба статистики не только не утратила своей актуальности, но напротив регулярно доказывает свою крайнюю необходимость для государственного планирования и управления.   Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье первая статслужба появилась в 1938 году, хотя фактически статистические измерения в том или ином виде велись с 1863 года. По словам руководителя Приморскстата Виктора ШАПОВАЛОВА, «время диктует новые вызовы, но главная задача остается прежней - власти, жители края ждут от нашего ведомства достоверную цифровую информацию о тех процессах, что происходят в Приморье. В частности, население интересует динамика потребительских цен и доходов, органы власти – ключевые тенденции в экономике и социальной жизни края, бизнес ищет с помощью наших данных свободные ниши».

Минувшей весной на территории края прошла перепись малого и среднего бизнеса, данные которой сегодня обрабатываются. А сегодня приморские статистики готовятся к очередному масштабному обследованию -  Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в Приморье, как и по всей стране, с 1 июля по 15 августа и охватит более 182 тысяч объектов различных категорий сельхозпроизводителей края. Ее цель -  актуализировать данные о структуре сельского хозяйства территории и его ресурсном потенциале.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: статистика  праздник 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru