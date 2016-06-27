Приморские статистики отмечают профессиональный праздник и готовятся к новой переписи

Приморские статистики отмечают свой профессиональный праздник – День работника статистики. Его дата приурочена к созданию первого статистического отделения, которое появилось в России еще в 1811 году. За прошедшие два века служба статистики не только не утратила своей актуальности, но напротив регулярно доказывает свою крайнюю необходимость для государственного планирования и управления. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье первая статслужба появилась в 1938 году, хотя фактически статистические измерения в том или ином виде велись с 1863 года. По словам руководителя Приморскстата Виктора ШАПОВАЛОВА, «время диктует новые вызовы, но главная задача остается прежней - власти, жители края ждут от нашего ведомства достоверную цифровую информацию о тех процессах, что происходят в Приморье. В частности, население интересует динамика потребительских цен и доходов, органы власти – ключевые тенденции в экономике и социальной жизни края, бизнес ищет с помощью наших данных свободные ниши».

Минувшей весной на территории края прошла перепись малого и среднего бизнеса, данные которой сегодня обрабатываются. А сегодня приморские статистики готовятся к очередному масштабному обследованию - Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в Приморье, как и по всей стране, с 1 июля по 15 августа и охватит более 182 тысяч объектов различных категорий сельхозпроизводителей края. Ее цель - актуализировать данные о структуре сельского хозяйства территории и его ресурсном потенциале.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.