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Находкинский морской торговый порт отмечает день рождения

27 Июня 2012, 17:25 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 26 июня, ZRPRESS. 27 июня Находкинскому морскому торговому порту (сегодня - ОАО "ЕВРАЗ НМТП") исполнилось 65 лет со дня основания.

Официальная история Находкинского морского торгового порта ведется с июня 1947 года, когда был издан Приказ министра морского флота "Об организации порта в бухте Находка".

Однако уже к 1946 году были построены первые 100 погонных метров причала, на которых сразу же стали вестись погрузочно-разгрузочные работы. Дальнейшее развитие порта осуществлялось одновременно с его эксплуатацией. Его первая очередь была закончена в 1956 году, что позволило довести обьем грузооборота до 1,4 млн тонн и удваивать его каждые пять лет. В 1968 году была завершена вторая очередь порта, и через два года грузооборот составил уже 8 млн тонн. В 2011 году порт переработал около 6,2 млн тонн грузов.

За прошедшие 65 лет НМТП не раз становился площадкой для внедрения новых технологий. Именно здесь в 70-е годы был создан первый в стране контейнерный терминал.

В 2001 году порт вошел в состав горно-металлургической компании Evraz, став единственным в холдинге предприятием сферы морского транспорта. Значительную часть его грузооборота составляют черные металлы, поступающие на экспорт с комбинатов ЕВРАЗа. Также здесь перерабатывают уголь, цветные металлы, кокс, лесоматериалы, технику, генеральные грузы, удобрения. Порт универсален и может перерабатывать любые виды грузов, кроме наливных.

В 2011 году на приобретение нового оборудования и техники было направлено более 119 млн рублей. Около 240 млн рублей выделено на текущие и капитальные ремонты портовой техники и оборудования, ремонты зданий и сооружений.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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