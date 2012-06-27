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Портовики «Восточного Порта» загрузят счета акционеров дивидендами
На прошедшей неделе в поселке Врангель состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Восточный Порт».
В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерский баланс общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Избрали членов ревизионной комиссии, утвердили аудитора общества на 2012 год. Избрали состав Совета директоров, в который вошли: В.С.Гнездилов, С.Е.Волкова, А.В.Данилов, А.О.Локшин, Д.Э.Сиомаш, А.В.Слесарев, П.В.Ямов.
За отчетный период чистая прибыль общества возросла на 52,5% по сравнению с 2010 годом и составила 375,7 млн. руб. Выручка от реализации услуг общества составила 2345,7 млн. руб., что на 15,6% превышает аналогичный показатель предыдущего отчетного года. Показатель EBITDA составил 691,6 млн. руб. против 338,8 млн. руб. годом ранее.
По итогам работы ОАО «Восточный Порт» в 2011 году было принято решение выплатить дивиденды в размере 65 руб. 76 коп. на одну привилегированную конвертируемую именную акцию Общества. На обыкновенные именные акции Общества дивиденды решено не начислять и не выплачивать. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов по итогам 2011 года, составит 24,2 млн. (24 млн.262 тыс. 678,80) руб.
Помимо выплаты дивидендов акционеры решили направить часть прибыли на капитальные вложения - 225,4 млн. руб., в резервный фонд - 18,7 млн. руб. и на покрытие убытков прошлых лет - 107,2 млн. руб. Все инвестиционные проекты, заявленные Руководством Управляющей организации и акционерами компании, будут претворены в жизнь.
Уставной капитал ОАО «Восточный Порт» составляет 623 млн. 605 тыс. руб. Он разделен на 2 млн. 125 тыс. 462 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 руб. и на 368 тыс. 958 конвертируемых именных привилегированных акций номинальной стоимостью 250 руб. Основной акционер ОАО «Восточный Порт» - «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» - 74,57% акций. Также акциями владеют ООО «Танси» - 19,99% акций, физические и юридические лица – 5,44% акций.
Досье "ЗР"
ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Основной груз – угли Кузбасса. Экспортный уголь составляет 99,99% грузооборота компании. В структуру ОАО «Восточный Порт» входят два комплекса. Первый – специализированный Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает здесь почти 98,9%. Мощность перевалки 14,2 млн.т. в год. Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс, специализируется на грейферной перевалке угля. Мощность комплекса составляет 3 млн.т. в год. В активах компании также имеется собственный портовый флот с мощными буксирами-кантовщиками, способными швартовать суда дедвейтом 150 тыс.т. По итогам 2011 года грузооборот ОАО «Восточный Порт» составил 16 млн. 498,2 тыс. тонн.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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