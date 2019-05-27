Жители Приморья показали лучший результат во Всероссийском финансовом зачёте

Почти четверть участников получат сертификат, подтверждающий их знания



По итогам первой недели Всероссийского финансового зачёта, жители Приморского края показали лучший среди дальневосточных регионов результат. Почти четверть приморцев, поучаствовавших в тесте, сдали его и получат подтверждающий их знания сертификат, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.



Второй и третий промежуточные результаты показали жители Чукотского автономного округа и Камчатского края - по 18% сдавших.



Всего в ежегодном Всероссийском финансовом зачёте за первую неделю приняли участие почти шесть тысяч дальневосточников. Самыми активными оказались жители Республики Саха (Якутия), Амурской области и Забайкальского края ― отсюда к тестированию по финансовой грамотности подключились 2034, 715 и 687 человек соответственно.



Приморцы, несмотря на высокие результаты, пока не очень активно участвуют в зачёте. Тестирование прошли всего 282 жителя края.



Принять участие в ежегодном Всероссийском зачёте по финансовой грамотности можно до 29 мая 2019 года включительно. Чтобы сдать зачёт, нужно зарегистрироваться и ответить на 30 вопросов. Участники, которые за 60 минут справятся минимум с 23 заданиями, станут обладателями персональных сертификатов.



«Всероссийский финансовый зачёт позволяет не только проверить уровень своих знаний, но и помогает их повысить. После прохождения теста и подведения итогов каждый участник получит полезные рекомендации и материалы по темам, с которыми у него возникли сложности. Это отличная возможность узнать что-то новое и действительно полезное для повседневной жизни», ― отметил начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России в ДФО Максим АНИСКЕВИЧ.



Напомним, вопросы зачёта касаются как сложных финансовых инструментов, так и повседневных: кредитов и депозитов, пенсионных накоплений и страхования, инвестиций и правил защиты от мошенников. Каждый участник может выбрать уровень сложности теста в зависимости от уровня своей подготовки. Кроме тестовых задач с выбором варианта ответа, в зачёт вошли и вопросы, требующие развёрнутого пояснения.



Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.