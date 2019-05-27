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Жители Приморья показали лучший результат во Всероссийском финансовом зачёте

27 Мая 2019, 15:57 | Приморье

Почти четверть участников получат сертификат, подтверждающий их знания

По итогам первой недели Всероссийского финансового зачёта, жители Приморского края показали лучший среди дальневосточных регионов результат. Почти четверть приморцев, поучаствовавших в тесте, сдали его и получат подтверждающий их знания сертификат, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Второй и третий промежуточные результаты показали жители Чукотского автономного округа и Камчатского края - по 18% сдавших.

Всего в ежегодном Всероссийском финансовом зачёте за первую неделю приняли участие почти шесть тысяч дальневосточников. Самыми активными оказались жители Республики Саха (Якутия), Амурской области и Забайкальского края ― отсюда к тестированию по финансовой грамотности подключились 2034, 715 и 687 человек соответственно.

Приморцы, несмотря на высокие результаты, пока не очень активно участвуют в зачёте. Тестирование прошли всего 282 жителя края.

Принять участие в ежегодном Всероссийском зачёте по финансовой грамотности можно до 29 мая 2019 года включительно. Чтобы сдать зачёт, нужно зарегистрироваться и ответить на 30 вопросов. Участники, которые за 60 минут справятся минимум с 23 заданиями, станут обладателями персональных сертификатов.

«Всероссийский финансовый зачёт позволяет не только проверить уровень своих знаний, но и помогает их повысить. После прохождения теста и подведения итогов каждый участник получит полезные рекомендации и материалы по темам, с которыми у него возникли сложности. Это отличная возможность узнать что-то новое и действительно полезное для повседневной жизни», ― отметил начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России в ДФО Максим АНИСКЕВИЧ.

Напомним, вопросы зачёта касаются как сложных финансовых инструментов, так и повседневных: кредитов и депозитов, пенсионных накоплений и страхования, инвестиций и правил защиты от мошенников. Каждый участник может выбрать уровень сложности теста в зависимости от уровня своей подготовки. Кроме тестовых задач с выбором варианта ответа, в зачёт вошли и вопросы, требующие развёрнутого пояснения.
 
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Всероссийский финансовый зачёт 



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