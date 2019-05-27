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Фонд "Навстречу переменам" приглашает социальных предпринимателей Владивостока на обучение

27 Мая 2019, 15:55 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» приглашают социальных предпринимателей Приморья принять участие в конкурсе социальных инициатив в сфере детства. О конкурсе и его условиях расскажут в рамках школы предпринимательства, которая состоится 30 и 31 мая во Владивостоке.

Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» и Фонд «Навстречу переменам» проведет двухдневную школу по социальному предпринимательству для руководителей и работников некоммерческих организаций, участников социальных городских проектов, общественных активистов и представителей предпринимательского сообщества.

В рамках данного мероприятия София Шагинян, руководитель программы поддержки социальных инициатив фонда «Навстречу переменам», также расскажет социальным предпринимателям Владивостока об условиях подачи заявок и участии в гранте Всероссийского конкурса социальных инициатив в сфере детства. Встреча состоится 30 и 31 мая с 09:00 до 18:00 в актовом зале Приморского Краевого Дома молодежи по адресу: г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте «Энергияучастия.рф» в разделе «Афиша».  

В плане школы – ознакомление с основами ведения предпринимательской деятельности, формирование командного состава и возможные варианты развития, в том числе через участие в конкурсе «Навстречу переменам» Цель конкурса «Навстречу переменам – 2019» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 14 июня 2019 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

Победители конкурса «Навстречу переменам» получают от фонда начальное финансирование проекта в размере до 1,2 млн рублей. Для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, лучшие социальные предприниматели получат помощь в продвижении проектов и пройдут обучение в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров, в частности, Tele2. Мобильный оператор поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За годы совместной работы благодаря реализованным проектам изменилась к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Навстречу переменам  конкурс  tele2 



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