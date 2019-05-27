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Во Владивостоке презентовали технологии "Умного города"

27 Мая 2019, 10:39 | Приморье
Медицинский туризм, блокчейн-технологии, цифровые системы управления транспортом, электронный документооборот – вот основные направления, на которые делают упор разработчики цифровых систем для города
 
В администрации Владивостока прошла международная конференция «Умный город». В рамках мероприятия состоялась выставка цифровых систем для управления транспортом, энергетикой и связью. Участие в конференции приняли и глава города Олег Гуменюк.
 
Началась конференция с официального приветствия. Олег Гуменюк провёл встречу с руководителями делегаций из Республики Корея и Китая. Также в мероприятии приняли участие ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева, председатель правления Парламентского центра «Комплексная безопасность отечества» Сергей Харьков и модератор конференции, директор департамента цифровой экономики торговой промышленной палаты Приморского края Александр Латкин.
 
«Очень приятно видеть в администрации города такие представительные иностранные делегации. Всё это свидетельствует об активном развитии наших дружеских отношений, которые переходят в практическую плоскость, - отметил в своём приветственном слове Олег Гуменюк. – Тема применения инновационных систем в жизни городов – это разговор не о будущем, а о сегодняшнем дне. Мы уже имеем опыт внедрения таких технологий в городское хозяйство – у нас работают умные светофоры и системы видеонаблюдения, всё уличное освещение также автоматизировано, что уже принесло около 40 % экономии. И мы будем продолжать эту работу, интересно всё, что может сделать жизнь наших жителей комфортней и удобней».
 
К практикам «Умных городов» участники конференции перешли сразу после официального приветствия. В администрации развернулась выставка, на которой зарубежные инвесторы представили свои практические наработки и предложения. Медицинский туризм, блокчейн-технологии, цифровые системы управления транспортом, электронный документооборот – вот основные направления, на которые делают упор разработчики цифровых систем для города.
 
На конференции были представлены презентации по таким актуальным для каждого города темам, как «Создание цифровых систем управления транспортом, энергетикой и связью», «Создание системы «умный город, умный дом, солнечная крыша» для экономии электроэнергии и тепловой энергии» и «Создание блокчейн-системы медицинского туризма для России и Республики Корея». Завершилось мероприятие подписанием соглашений российских организаций с зарубежными партнерами.
 
Напомним, организатором конференции выступили администрация Владивостока, рабочая группа думы города по формированию информационного сообщества и развития цифровой экономики, Парламентский центр в РФ, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, комитет по цифровой экономике торгово-промышленной палаты Приморского края, Дальневосточный комитет комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
 
Анастасия Котлярова (фото)
 
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Теги: технологии  умный город 



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