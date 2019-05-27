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Приморье стало дальневосточным координатором "Восточного кольца России"
27 Мая 2019, 09:43 | Приморье
Проект "Восточное кольцо России" позволит эффективнее продвигать туристские ресурсы и продукты Сибири и Дальнего Востока России
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела межрегиональное совещание по развитию туристического потенциала регионов Дальнего Востока в пятницу, 24 мая, на площадке Тихоокеанского туристского форума в Приморье.
Участие в мероприятии приняли руководители профильных департаментов и агентств из Приморского края, Якутии, Бурятии, Камчатского края, Чукотки, Иркутской области, Сахалина, Еврейской области, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области и Красноярского края.
По словам Зарины Догузовой, у Дальнего Востока Востока есть огромный потенциал для развития туристической отрасли.
«Сейчас мы перестраиваем всю систему продвижения турпродуктов в стране, и на Дальнем Востоке в частности. Нужно тщательно проанализировать, что интересно гостям региона и создать действительно востребованный маршрут», – отметила она.
Проект нового туристического маршрута представил директор департамента туризма Константин Шестаков.
«Мы предлагаем к дальнейшей реализации проект "Восточное кольцо России", который позволит легче и эффективнее продвигать туристские ресурсы и продукты Сибири и Дальнего Востока России», – сообщил он.
Глава ведомства добавил, что на сегодняшний день между Губернаторами регионов ДФО подписаны соглашения о сотрудничестве по этому проекту. Разработан и согласован план реализации этого проекта.
«Сейчас мы совместно работаем над разработкой и продвижением этого бренда», – добавил он.
Зарина Догузова предложила регионам определить координатора проекта в ДФО. Большинством голосов избран Константин Шестаков.
Отметим, на сегодняшний день «Восточное кольцо» насчитывает семь действующих маршрутов: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий», «Тигровый бриллиант», «Легенды Тихого океана», «Огненный тигр» и «Праздник вкуса». Информация по ним размещена на сайте Туристско-информационного центра Приморского края, также сведения можно получить в самой организации.
Разработаны еще 30 межрегиональных маршрутов, в 29 из которых входит Приморский край, Камчатский край – в 14, Хабаровский край – в 13, Сахалинская область – в восемь, Республика Саха (Якутия) – в семь, Иркутская область – в три.
Каждый из маршрутов пока находится в стадии доработки, но уже может активно использоваться в качестве основы для будущих туристических программ.
Туристические возможности «Восточного кольца России» также продемонстрированы на международной выставке PITE-2019, которую любой желающий сможет посетить до 26 мая в ДВФУ.
Напомним, Министерство культуры России и Федеральное агентство по туризму подписали план мероприятий по реализации межрегионального туристского проекта «Восточное кольцо России», разработанного департаментом туризма Приморского края совместно с партнерами из 12 дальневосточных и сибирских регионов.
Согласно документу, на начальном этапе формирования бренда должен быть проведен ряд организационно-технических мероприятий, куда входят создание и утверждение Координационного совета по реализации проекта, разработка новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта, формирование единой базы фото-, видео- и других презентационных материалов «Восточного кольца». Также важны мероприятия, направленные на развитие туристско-рекреационного комплекса и повышение качества оказываемых туристских услуг на территории Дальнего Востока. Самый масштабный блок работы связан с продвижением туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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