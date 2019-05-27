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Авиакомпании Азии "открывают" Владивосток
27 Мая 2019, 08:40 | Приморье
За минувший год авиакомпании обслужили более 2,6 миллиона пассажиров, которые посетили Приморье или, наоборот, начали из Владивостока свое путешествие по миру. Об этом сообщил врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко на пленарной сессии V Тихоокеанского туристского форума в пятницу, 24 мая.
Тема разговора – «5 миллионов пассажиров за 5 лет».
«Мы намерены нарастить этот показатель за счет привлечения международных авиакомпаний и запуска новых воздушных маршрутов. В прошлом году рейсы во Владивосток начали выполнять три новые авиакомпании из Республики Корея, благодаря этому турпоток из этой страны вырос в два раза и превысил 220 тысяч человек. Мы хотим распространить этот положительный опыт на Китай и Японию», – отметил Константин Богданенко.
Чтобы авиакомпании приняли положительное решение и включили Приморье в свои маршруты, им нужно убедиться, что поездки в регион действительно станут популярными среди жителей их страны. Для этого департамент туризма Приморского края и Международный Аэропорт «Владивосток» проводят фам-туры – ознакомительные путешествия для представителей туриндустрии и иностранных блогеров.
«Решение об инвестициях, начале делового сотрудничества принимают люди, которые приезжают к нам как обычные туристы. Наша задача сделать так, чтобы иностранные гости влюбились во Владивосток и посещение города и нашего края стало модным», – подчеркнул Константин Богданенко.
В рамках V Тихоокеанского туристского форума организовано сразу несколько фам-туров. В первой группе – представители турфирм и четырех авиакомпаний Китая: AirAsia, Chengdu Airlines, Hong Kong Airlines и RuiliAirlines. Они уже посетили топовые достопримечательности Владивостока, прокатились на фуникулере, совершили морскую прогулку по бухте Золотой Рог. А также встретились с приморскими коллегами на B2B переговорах и приняли участие в пленарной сессии ТТФ.
Еще одни гости – представители японской авиакомпании ANA, которая планирует в этом году начать выполнять рейсы во Владивосток. Они также стали участниками пленарной дискуссии ТТФ, а в ближайших планах – экскурсии по городу, посещение Приморского Сафари-парка и Примринга.
«Владивосток – это действительно уникальное, очень интересное место, ближайший к нам европейский город, который открывает путешественникам путь во всю Россию. Думаю, нам стоит вместе больше рассказывать об этом в Японии», – отметил в своем выступлении директор департамента международного туризма авиакомпании ANA Ёсида Хироюки.
Также в эти дни открывает для себя Приморье группа блогеров из Республики Корея. Первым делом они посетят выставку PITE, на которой представлен туристский потенциал всего Дальнего Востока. Молодые люди пробудут в крае пять дней, их программа отличается от обычных маршрутов корейских туристов и позволит по-новому взглянуть на Владивосток. Они осмотрят Приморскую сцену Мариинского театра, цирк, Набережную Цесаревича, посетят новые торговые центры, побывают в недавно открывшихся гостиницах и хостелах. Особое внимание уделено гастрономическим экскурсиям по новым ресторанам краевого центра. Также они познакомятся с приморскими туроператорами, которые могут сформировать турпродукт для посещения региона.
«Аудитория приглашенных блоггеров – несколько сотен тысяч человек. Они поделятся с подписчиками своими впечатлениями, расскажут о тех местах, о которых корейские туристы пока мало знают. Мы надеемся, что благодаря этому наши иностранные гости начнут планировать более длительные путешествия, начнут выезжать из Владивостока на экскурсии по краю, а в перспективе и в другие регионы Дальнего Востока», – рассказала директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.
Планируется, что в этом году в Приморье будут проведены четыре крупных фам-тура. Регион посетят еще больше представителей турфирм, авиакомпаний, журналистов и блогеров из Китая и Японии.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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Теги: туризм авиакомпании АТР
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