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В Приморье в ходе сельхозпереписи обследуют более 182 тысяч объектов различных категорий сельхозпроизводителей
С 1 июля по 15 августа в Приморье пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая призвана актуализировать данные о структуре сельского хозяйства края и его ресурсном потенциале. В Приморском крае предстоит обследовать более 182 тысяч объектов различных категорий сельхозпроизводителей.
«Край к сельхозпереписи готов. Специалисты Приморскстата провели огромную подготовительную работу, - рассказывает руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. – Отмечу, что в целом подготовка к этому обследованию велась три года, причем совместно с другими ведомствами края. Недавно мы провели финальное заседание Комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016, на котором присутствовали представители департамента сельского хозяйства администрации Приморского края, муниципальных образований, общественных предпринимательских объединений. Самым острым остается вопрос осуществления отдельных полномочий на реализацию выделяемых из федерального бюджета субвенций, но и он вполне решаем.
В настоящее время составлены списки объектов переписи, в полном объеме в край поступил статистический инструментарий. К слову, только бланков машиночитаемых документов пришло две тонны. И это при том, что впервые за историю сельхозпереписи потребность в бумажных носителях существенно снижена за счет запланированного применения планшетов переписчиками. Подобраны 55 помещений для размещения переписного персонала, проведен запрос котировок на оказание транспортных услуг грузовым транспортом. В настоящее время Приморскстат приступает к доставке материально-технических ресурсов в города и районы края».
Работы во время ВСХП-2016 предстоит много. Переписчики обойдут более 2 000 сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, около 167 000 личных подсобных хозяйств и свыше 1 400 садоводческих и дачных некоммерческих объединений.
Приморскстату предстоит заключить гражданско-правовые договоры почти с 400 переписчиками и 66 инструкторами. Средняя норма ежедневной нагрузки составит от 10 до 14 объектов, в зависимости от категории обследуемых респондентов. Приему кандидатов на вакансии предшествовал строгий отбор, в конце мая начнется обучение, по итогам которого переписчикам предстоит пройти специальное тестирование.
Отмечая актуальность предстоящего обследования, Виктор Шаповалов отметил, что во всем мире сельхозперепись является самым полным и объективным исследованием аграрных ресурсов страны. C момента предыдущего обследования прошло почти 10 лет. За это время в сельском хозяйстве страны произошли существенные изменения, и статистические данные требуют актуализации. Зафиксировав и проанализировав те изменения, что произошли и продолжают происходить в аграрном секторе, государство может не только скорректировать аграрную политику в масштабах всей страны, но и определить на годы вперед наиболее эффективные формы и направления сельскохозяйственной деятельности на местном уровне. Не случайно в опросных листах появились новые вопросы, касающиеся применения передовых методов хозяйствования, привлечения кредитных ресурсов, субсидий и т.д.
Кстати, уже сегодня на сайтах Росстата и Приморскстата можно увидеть, какие вопросы будут интересовать переписчиков, и как выглядят бланки форм машиночитаемых документов для разных категорий сельхозпроизводителей.
Предварительные итоги по ряду показателей статистики должны предоставить уже через 10 дней по окончании переписи, наиболее полная информация появится в 2017 году.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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