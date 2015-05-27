Приморье озаботилось туристическим маркетингом

Агентство по управлению туристическим маркетингом может появиться в Приморье. С этой идеей выступил руководитель компании «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО на практической конференции «Как сделать продукт Visit Primorye» в рамках Тихоокеанского туристского форума.

Профессиональная структура, которая будет заниматься развитием туризма в регионе в новом формате, поможет сформировать бренд края для туристов со всего мира, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

«Мировой опыт говорит о том, что это задача не только государства. Его помощь может заключаться в поддержке. Ключевая роль все-таки принадлежит бизнесу. Мы, со своей стороны, хотим предложить создать некую профессиональную структуру, которая занималась бы развитием туризма в регионе в новом формате. Владивосток, например, можно позиционировать как сердце Тихоокеанской России. С точки зрения маркетинга это очень привлекательно», - отметил Кирилл Потапенко.

Название такой структуре предложено - Агентство по управлению туристическим маркетингом. Данное предложение вызвало широкую дискуссию участников конференции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.