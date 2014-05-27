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В Приморье "Терминал Астафьева" планирует направить прибыль на погашение убытков прошлых лет
Акционеры ОАО "Терминал Астафьева" (оператор угольного терминала) на годовом собрании 26 июня могут принять решение направить чистую прибыль за 2013 год на погашение убытков
"Терминал Астафьева" в 2013 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 0,7% - до 81,479 млн рублей.
По итогам 2012 года дивиденды также не выплачивались, а чистая прибыль была направлена на погашение убытков прошлых лет.
ОАО "Терминал Астафьева" создано на базе ОАО "Находкинская жестянобаночная фабрика". Терминал с 2011 года переваливает уголь российских добывающих компаний в страны АТР. Компания планирует расширение мощностей терминала по перевалке угля с 3 млн тонн в 2013 году до 6 млн тонн в 2015 году.
Гендиректору Руслану КОНДРАТОВУ напрямую принадлежит 23,28% акций АО "Терминал Астафьева". Еще 28,78% акций принадлежат ООО "Титул" (Владивосток), 15,04% - рыболовецкому колхозу "Огни Востока" (пос. Терней).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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Прежде чем увеличить переработку(прибыль) в 2 раза, нужно в 4 раза увеличить защиту от угольной пыли! Иначе капец всем проживающим на Астафьева.