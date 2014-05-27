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В Приморье "Терминал Астафьева" планирует направить прибыль на погашение убытков прошлых лет

27 Мая 2014, 17:29 | Приморье

Акционеры ОАО "Терминал Астафьева" (оператор угольного терминала) на годовом собрании 26 июня могут принять решение направить чистую прибыль за 2013 год на погашение убытков

"Терминал Астафьева" в 2013 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 0,7% - до 81,479 млн рублей.

По итогам 2012 года дивиденды также не выплачивались, а чистая прибыль была направлена на погашение убытков прошлых лет.

ОАО "Терминал Астафьева" создано на базе ОАО "Находкинская жестянобаночная фабрика". Терминал с 2011 года переваливает уголь российских добывающих компаний в страны АТР. Компания планирует расширение мощностей терминала по перевалке угля с 3 млн тонн в 2013 году до 6 млн тонн в 2015 году.

Гендиректору Руслану КОНДРАТОВУ напрямую принадлежит 23,28% акций АО "Терминал Астафьева". Еще 28,78% акций принадлежат ООО "Титул" (Владивосток), 15,04% - рыболовецкому колхозу "Огни Востока" (пос. Терней).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: дивиденды  терминал  акционеры  уголь 



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Комментарии

  • Житель Находки17:41, 27.05.2014#

    Прежде чем увеличить переработку(прибыль) в 2 раза, нужно в 4 раза увеличить защиту от угольной пыли! Иначе капец всем проживающим на Астафьева.

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