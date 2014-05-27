В Приморье коммерсанты настоятельно требуют от властей удвоить квоты на гастарбайтеров

Коммерсанты, зарабатывающие на оформлении мигрантов, настоятельно требуют от приморских властей удвоить квоты на гастарбайтеров

Посредники, зарабатывающие на оформлении мигрантов, предложили администрации края увеличить количество трудовых мигрантов в Приморье с 23 до 50 тысяч человек. Об этом директору департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Лилии ГОНЧАРУК на заседании Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае заявил один из членов Общественной палаты Приморского края Сергей ПУШКАРЕВ.

Именно Сергей Пушкарев был основным докладчиком на совете по вопросу реализации мероприятий миграционной политики в крае. Однако весьма неожиданно для присутствующих все проблемы, возникающие из-за нелегальной миграции, он свел к тому, что органы государственной власти субъекта не стремятся к процветанию экономики Приморья, ввиду того что планомерно сокращают объемы иностранной рабочей силы в крае.

Раздражающие патенты

Докладывая на совете о концепции миграционной политики в Приморье, бывший глава УФМС по Приморскому краю Сергей Пушкарев, на взгляд корреспондента «ЗР», весьма странно расставил акценты. Он раскритиковал государственную систему выдачи патентов, тем самым поставил под сомнение основные тезисы концепции миграционной политики, которая принята в России. В частности, он сказал:

«По данным УФМС, в Приморье выдается ежегодно около 14 тысяч патентов. Зачем Приморскому краю такое количество граждан ближнего зарубежья? ФМС России спускает планы по выдаче патентов, а Приморье - один из лидеров по количеству выданных патентов».

Почему количество выданных в Приморье патентов смущает бывшего руководителя УФМС по Приморскому краю, он объяснил здесь же. По его словам, физические лица в крае не нуждаются в таком количестве работников, а юридические лица и предприниматели не имеют права устраивать на работу к себе патентщиков. Поэтому это количество искомых рабочих рук необходимо перевести в разряд трудовых мигрантов и узаконить это увеличение на уровне администрации Приморского края.

Однако докладчиком почему-то не было сказано, что выдача патентов - это одна из самых эффективных форм контроля за гастарбайтерами. Ведь они, получая патент в органах ФМС, легализуют свое пребывание в России. На общероссийском уровне патентная система была разработана как одна из самых эффективных форм борьбы с нелегальной миграцией.

Сегодня политика государства направлена на минимализацию трудовых квот и увеличение привлечения иностранной рабочей силы на основании патентов, по принципу «плати и работай». Доходы с патентов идут в государственный бюджет, тратятся на пенсии, пособия и иные социальные выплаты государства. А вот «квотники» - это доход отдельно взятого хозяйствующего субъекта, которые в большинстве случаев являются лишь перепродавцами рабочей силы, зачастую использующие коррупционные связи в государственных органах для получения максимального количества дешевой рабочей силы.

«Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента. По истечении 12 месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции за получением нового патента, - рассказали «ЗР» в пресс-службе УФМС России по Приморскому краю. - По окончании срока действия патента и в случае, если иностранному гражданину не был выдан патент на новый срок, иностранный гражданин обязан покинуть территорию РФ по истечении 15 дней со дня истечения срока действия патента. Патент позволяет контролирующим органам отслеживать, когда и зачем приехал в регион гражданин и когда он собирается выехать. Пошлина, оплаченная за патент, идет в государственный бюджет».

Посредники не стесняются

Но докладчика чиновники администрации не поддержали. Против увеличения в крае количества иностранной рабочей силы (ИРС), высказалась приглашенная на заседание совета Лилия Гончарук. Она заявила, что государством определена стратегия уменьшения количества занятых иностранцев в экономике Приморья.

«Ранее было такое понятие, как квота на привлечение иностранных граждан. Так вот квота на 2014 год составила 23616 человек, что на 13% ниже уровня 2013 года. Однако теперь, согласно последним изменениям в законе, администрации субъектов внимательно изучают и впоследствии формируют потребности в ИРС. Бизнес обязан отдавать предпочтение российским гражданам, так как занятость местного населения - один из приоритетов. Мы постоянно обращается к главам районов края с просьбой предоставить материалы о том, мигранты каких специальностей им требуются», - заявила директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Лилия Гончарук.

Присутствующая на заседании уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА рассказала о том, что к ней часто обращаются предприниматели, которые утверждают, что «квоты» на ИРС получают посредники, а заявки предпринимателей, нуждающихся в рабочих руках иностранцев, отклоняются.

«Есть обращения предпринимателей, которым не дают возможности привезти даже одного китайского повара. И есть куча неких ООО, которые получают значительное количество ИРС. Причем они часто зарегистрированы по одному адресу и совсем недавно. Не секрет, что трудовыми квотами торгуют посредники».

Твоя плати, моя - советуй

О том, что «торговля» ИРС в Приморье процветает, утверждают предприниматели, уже имевшие коммерческие отношения с рядом фирм посредников. Основные игроки на рынке подобных услуг - некоммерческая организация «Фонд правовой поддержки» и ПРОО «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений». На сайте организации «Фонд правовой поддержки» размещен обширный прайс на услуги в сфере привлечения ИРС. И если разрешения на работу оценивается в 1,5 тысячи рублей, то «разрешение на привлечение и использование ИРС» - без установленной фиксированной платы. «Цена определяется в ходе переговоров», - указано на сайте фонда.

Вторая организация, одним из учредителей которой является опять же Сергей Пушкарев, на своем сайте также извещает о масштабной коммерческой деятельности. «В Интернете опубликован промо-лист о создании нашей структуры, выложен список услуг, которые мы в состоянии предоставить мигрантам и работодателям. За консультациями уже обращаются. Создаются филиалы приемной в Артеме, Уссурийске и Находке. В ближайшее время планируем проводить семинары для работодателей, где будем рассказывать о применении миграционного законодательства, последних изменениях в нормативных актах, административной практике», - сказано на сайте этой организации. Также указана и цена этих семинаров.

Почему в Приморье эти фирмы открыто и безбоязненно позиционируют себя как «структуры», влияющие на решения межведомственной комиссии по распределению ИРС? Чтобы лоббировать интересы родственных коммерческих структур, Сергей Пушкарев так рьяно не только ставит под сомнение вектор движения государственной политики в отношении трудовой миграции, но и пытается ввести в заблуждение региональные властные структуры, вещая с высоких трибун об экономическом упадке региона. При этом забывает о местном, коренном населении, которое не может найти работу в связи с засильем иностранной низкоквалифицированной рабочей силы. Но как отреагируют на это чиновники? Согласно постановлению губернатора Приморского края решение, принимает межведомственная комиссия, причем на основе рекомендаций директоров профильных департаментов. При этом члены комиссии должны в обязательном порядке учитывать данные, предоставленные службами занятости и департаментом труда.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.